تقرير الاتجاهات 2026 للمخططين يزود المخططين بالاستعداد لعدم اليقين

شيكاغو ، 29 يناير 2026 /PRNewswire/ -- تم تحديد ما يقرب من 100 اتجاه وإشارة لديها القدرة على تشكيل المجتمعات بشكل كبير في الولايات المتحدة وخارجها في تقرير الاتجاهات لعام 2026 للمخططين التابع لـ جمعية التخطيط الأمريكية (APA) ، الذي صدر اليوم. يسلط التقرير الضوء على التغييرات الناشئة التي قد تؤثر على كيفية عمل المجتمعات وتكيفها في السنوات المقبلة.

يمكن الوصول إلى تقرير الاتجاهات لعام 2026 للمخططين من هنا .

ينظم التقرير الاتجاهات في ثلاثة أطر زمنية ، مما يشير إلى إلحاح إجراءات المخططين؛ وهي التصرف الآن ، أو التحضير ، أو التعلم والمشاهدة. يسلط تقرير هذا العام الضوء على الاتجاهات التي تشمل:

تطور حوكمة الذكاء الاصطناعي

العلاقة المتطورة بين المركبات ذاتية القيادة والنقل العام

تأثير اختفاء البيانات

آثار إلغاء التنظيم البيئي في الولايات المتحدة

تصادم التفاعلات عبر الإنترنت الذي يؤثر على مجتمعاتنا – الذكاء الاصطناعي كمعالجين ، وتطوير علاقات رومانسية مع برامج الدردشة ، وصوامع المنتديات عبر الإنترنت ، وأكثر من ذلك.

قالت "بيترا هورتادو"، الحاصلة على درجة الدكتوراه ، وكبيرة مسؤولي التبصر والمعرفة في "جمعية التخطيط الأمريكية": "سواء نظرنا على الصعيد العالمي أو الوطني أو المحلي ، فإن المستقبل يشعر بعدم اليقين أكثر من أي وقت مضى". ومع ذلك ، فإن ما يقف بين المستقبل الذي نريده والمستقبل الذي لا نريده هو نحن. بدلاً من النظر إلى المستقبل كوجهة ، يجب أن نبدأ في رؤيته كعملية."

يعد "تقرير الاتجاهات للمخططين" حجر الزاوية في ممارسة التبصر المستقبلي لـ "جمعية التخطيط الأمريكية"، والذي يركز على فهم المحركات الخارجية للتغيير والاستعداد لسيناريوهات مستقبلية متعددة محتملة. بدلاً من التنبؤ بالنتائج ، فإن التبصر يزود المخططين بالتفكير الاستراتيجي والقدرة على تقليل المخاطر والتصرف بقصد في ظروف غير مؤكدة.

يتم تحديد الاتجاهات من قبل "مجتمع التبصر لاستكشاف الاتجاهات" التابع لـ "جمعية التخطيط الأمريكية" وهي مجموعة متنوعة تضم أكثر من 50 من قادة الفكر بدءًا من المديرين التنفيذيين إلى الطلاب ، بما في ذلك المخططين وعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء الاجتماع وعلماء النفس ومهنيّي الصحة العامة والمعماريين والمهندسين وغيرهم لتحديد الاتجاهات والإشارات.

يتم إنتاج "تقرير الاتجاهات للمخططين" لعام 2026 بالشراكة مع "معهد لينكولن لسياسات الأراضي".

