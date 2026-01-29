El Informe de tendencias 2026 para planificadores los ayuda a prepararse para afrontar la incertidumbre

CHICAGO, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En la publicación del día de hoy del Informe de tendencias 2026 para planificadores de la American Planning Association (Asociación Estadounidense de Planificación (APA)), se identificaron cerca de 100 tendencias y señales que podrían afectar de una manera considerable a las comunidades de EE. UU. y del extranjero. Ahora, en su quinta edición, el informe destaca los cambios emergentes que pueden influir en el funcionamiento y la adaptación de las comunidades en los próximos años.

Acceso al Informe de tendencias 2026 para planificadores.

El informe organiza las tendencias en tres marcos temporales que son, actuar ahora, prepararse, aprender y observar, en los que se indica la urgencia de las acciones de los planificadores. El informe de este año destaca tendencias que incluyen:

La evolución de la gobernanza de la IA

La relación cambiante entre los vehículos autónomos (AV) y el transporte público

El impacto de la desaparición de datos

Los efectos de la desregulación ambiental en EE. UU.

El impacto de las interacciones en línea que afecta a nuestras comunidades: la IA como terapeuta, el desarrollo de relaciones románticas con chatbots, los silos de los foros en línea y mucho más.

"Ya sea que miremos a nivel mundial, nacional o local, el futuro parece más incierto que nunca", afirmó Petra Hurtado, doctora en Filosofía, directora de Prospectiva y Conocimiento de la APA. "Sin embargo, lo que se interpone entre el futuro que queremos y el futuro que no queremos somos nosotros mismos. En lugar de ver el futuro como un destino, debemos empezar a verlo como un proceso".

El Informe de tendencias para planificadores es una pilar de la práctica de prospectiva de la APA, que se centra en comprender los factores externos que impulsan el cambio y prepararse para distintos futuros posibles. En lugar de predecir resultados, la previsión permite a los planificadores pensar de forma estratégica, reducir el riesgo y actuar con intención en condiciones de incertidumbre.

Las tendencias son identificadas por la APA Trend Scouting Foresight Community, un grupo diverso de más de 50 líderes intelectuales, desde ejecutivos hasta estudiantes, que incluye planificadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos, profesionales de la salud pública, arquitectos, ingenieros y otros, con el fin de identificar tendencias y señales.

El Informe de tendencias 2026 para planificadores se elabora en colaboración con el Instituto Lincoln de Política Territorial.

Acerca de American Planning Association

American Planning Association es una organización educativa independiente y sin fines de lucro que ofrece un liderazgo fundamental en la creación de comunidades excelentes para todos. APA y su instituto profesional, el Instituto Americano de Planificadores Certificados, se dedican a promover la profesión de la planificación, y ofrecen mejores opciones sobre dónde y cómo trabajan y viven las personas. Los casi 40.000 miembros de la APA trabajan en colaboración con los residentes de la comunidad, los líderes ciudadanos y los intereses empresariales para crear comunidades que enriquezcan la vida de las personas. Conéctese con APA en Facebook, X, LinkedIn e Instagram.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2871896/American_Planning_Association___Logo.jpg

FUENTE American Planning Association