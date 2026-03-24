تقنية التلفزيون اللاسلكي المتطورة من إل جي تعيد تعريف تجربة الترفيه المنزلي

تُقدّم إل جي إلكترونيكس تقنية تلفزيون لاسلكية متطورة في تلفزيونيّ OLED M5 و QNED9M لتوفير تجربة ترفيهية منزلية مميزة وخالية من الفوضى

يُزيل صندوق التوصيل Zero Connect Box فوضى الكابلات، مما يُعزز المرونة في خيارات تثبيت التلفزيون والديكورات الأنيقة

يتميز تلفزيون LG OLED M5 بشاشة سينمائية مقاس 97 بوصة وتقنية Pixel Dimming Precision وتقنية ThinQ AI لتقديم جودة صورة استثنائية وتكامل ذكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 24 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- تواصل إل جي إلكترونيكس مسيرتها في إحداث نقلة نوعية في مجال الترفيه المنزلي من خلال تقنية التلفزيون اللاسلكي الثورية التي أطلقتها في مجموعتها المتطورة التي تشمل تلفزيونيّ LG OLED M5 وLG QNED9M. وتتخلص ابتكارات "إل جي" من فوضى الكابلات وتُعزز المرونة وتُسهّل عملية التثبيت وتحافظ على جودة الصورة المذهلة والأداء المتميز الذي تشتهر به العلامة التجارية.

LG’s Wireless TV Technology: Redefining Home Entertainment Setups

أصبح بإمكان المنازل بفضل تقنية "إل جي" اللاسلكية الآن الحصول على مظهر أنيق وحرية أكبر في ترتيب الديكور. ويفصل صندوق التوصيل المبتكر من "إل جي" Zero Connect Box أجهزة الإدخال مثل منصات البث وأجهزة الألعاب وأنظمة الصوت عن شاشة التلفزيون، مما يُغني عن الحاجة إلى الكابلات الظاهرة ويضمن تشغيلاً سلساً عبر الإرسال اللاسلكي. ويُمكّن هذا النهج المبتكر المستخدمين من تثبيت التلفزيون في أي مكان بالغرفة، ليُضفي لمسة جمالية أنيقة على ديكورات غرف المعيشة العصرية.

يُمثل تلفزيون LG OLED M5 الذي يتميز بخاصية الاتصال اللاسلكي وشاشة رائعة بحجم 97 بوصة، ذروة ابتكارات "إل جي" في تقنية OLED. وصُممت هذه الشاشة فائقة الكبر خصيصاً لعشاق السينما، حيث تُقدم تجربة مشاهدة غامرة بفضل درجات اللون الأسود المثالية والتباين الواضح ودقة الألوان النابضة بالحياة بفضل تقنية Pixel Dimming Precision. ويُتيح التلفزيون عبر صندوق التوصيل Zero Connect Box من "إل جي" المرونة في التثبيت، مما يضمن تركيباً أنيقاً دون المساس بالأداء المتميز. كما يُوفر تكامل تقنية ThinQ AI مزيداً من الراحة، حيث يسمح للمستخدمين بتوصيل أجهزتهم الذكية بسلاسة وتحسين تفضيلاتهم الترفيهية. وسواء تم تركيبه كقطعة مركزية ملفتة أو تم وضعه على حامل أنيق، سيرتقي تلفزيون OLED M5 بالأداء الوظيفي والتصميم ويعزز المتعة لسكان المنزل.

وبالنسبة للمشاهدين الذين يبحثون عن تجارب مشاهدة استثنائية على شاشات أكبر، يوفر تلفزيون LG QNED9M اتصالاً لاسلكياً متطوراً مزوداً بتقنية Quantum Dot NanoCell، مما يضمن سطوعاً مذهلاً وتبايناً حاداً وألواناً نابضة بالحياة. وصُمم QNED9M خصيصاً لأماكن الترفيه عالية الأداء ويحافظ على سمعة "إل جي" المرموقة في مجال الابتكار من خلال تصميمه الانسيابي الذي يُسهّل خيارات الاتصال ويقلل من تشتيت الانتباه الناتج عن تشابك الكابلات.

تُبرز تقنية التلفزيون اللاسلكي من "إل جي" أهمية التصاميم المنزلية الأنيقة ومتعددة الاستخدامات. وسيتمكن المستخدمون من خلال تقليل تشابك الأسلاك من استعادة مساحات غرف المعيشة الخاصة بهم ومنح الأولوية للتناغم الجمالي في الديكور. وسواء استُخدمت كقطعة مركزية في السينما المنزلية أو كعنصر تصميم بسيط في المساحات المفتوحة، فإن المرونة التي توفرها التلفزيونات اللاسلكية تُمكّن أصحاب المنازل من تصميم مساحات المعيشة بالطريقة التي يُفضلونها.

يعمل صندوق Zero Connect كمركز تحكم لجميع الأجهزة المتصلة، حيث يضمن تنظيم قنوات الإدخال وسهولة الوصول إليها دون أي تداخل أو تراجع في جودة الصورة. ويحتوي الصندوق على منافذ HDMI ووصلات USB وخيارات أساسية أخرى مدمجة لسهولة الوصول إليها. ويتيح هذا التصميم المبتكر اتصالاً سلساً ويضمن أن توفر التلفزيونات صوراً فائقة الوضوح وصوتاً استثنائياً دون أي تنازلات عن الأداء.

وسواء كنتم تستمتعون بمشاهدة المسلسلات أو جلسات الألعاب أو تعرضون صور عائلتكم، توفر تلفزيونات "إل جي" اللاسلكية لكم مساحات ترفيهية مصممة خصيصاً لأسلوب الحياة العصري. وتواصل "إل جي" ابتكاراتها لتقديم جودة لا مثيل لها لكل أنواع المشاهدين، بدءاً من الألوان الغنية والتباين المثالي لتقنية OLED إلى السطوع الفائق لتقنية Quantum Dot NanoCell.

وتعكس تقنية التلفزيون اللاسلكي من "إل جي" التزامها بالابتكار والتصميم الذي يُحسّن جودة الحياة. وأرست "إل جي" معياراً جديداً في مجال الترفيه المنزلي من خلال الجمع بين أحدث التقنيات والراحة العملية. وستتمتع العائلات والمبدعون بحرية أكبر وبيئات أكثر ترتيباً وتجارب مشاهدة مميزة دون انقطاع، بفضل التحرر من قيود توصيل الكابلات.

وتتبوأ "إل جي" مكانة رائدة في مجال الترفيه المنزلي بفضل هذا المزيج من الصور المذهلة والصوت فائق الجودة والمرونة التي لا مثيل لها. ولا تقتصر تقنية التلفزيون اللاسلكي على جعل التلفزيون أكثر ذكاءً فحسب، بل تتعداها إلى توفير مساحات معيشة متناغمة تجمع بين الأناقة والعملية.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الوسائط والترفيه

تُعدّ شركة إل جي لحلول الوسائط والترفيه شركة معروفة في ابتكاراتها التقنية بمجال التلفزيونات وأنظمة الصوت ومنصات الفيديو الذكية. وتعزز الشركة تجربة المحتوى الترفيهي من خلال تلفزيونات OLED المشهورة بدرجات اللون الأسود المثالية ومجموعة ألوانها المذهلة، وتلفزيونات LCD QNED المتميزة، وكلها تعمل بنظام التشغيل webOS للتلفاز الذكي المخصص. كما تقدم الشركة شاشات الألعاب وشاشات الأعمال والحواسيب المحمولة وأجهزة العرض وأجهزة الحوسبة السحابية والشاشات الطبية المصممة لزيادة كفاءة العمل لدى العملاء وتقديم القيمة المعززة.

