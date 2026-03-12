تكريم "تكافل الراجحي" و Neutrinos بجائزة "InsureTek Golden Shield Excellence Award 2026" لتحول التكافل الرقمي للعام

تكريم "تكافل الراجحي" لتحديث المبيعات والتوزيع، وضمان التغطية، وخدمات ومطالبات ما بعد البيع باستخدام منصة Neutrinos للذكاء الاصطناعي

نيويورك وسنغافورة ، 12 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "نيوترينوس" (Neutrinos)، الشركة الرائدة في الأتمتة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي لشركات التأمين ، أن "تكافل الراجحي" ، واحدة من أكبر شركات التأمين التكافلي في المملكة العربية السعودية ، قد تم تكريمها بشكل مشترك مع "نيوترينوس" بالحصول على "جائزة تميّز الدرع الذهبي من مؤتمر InsureTek" (InsureTek Golden Shield Excellence Award) لعام 2026" في فئة "تحول التكافل الرقمي للعام"، والتي تم تقديمها في مؤتمر "GAIP - InsureTek Middle East International Conference" الذي عُقد في الثاني من فبراير في الرياض ، بالمملكة العربية السعودية.

تمثل الجائزة اعترافًا ببرنامج التحول الرقمي لشركة "تكافل الراجحي" الذي شمل تحويل المبيعات، وقنوات التوزيع، وخدمة منتجات تأمين التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر القنوات المباشرة إلى العملاء، والوسطاء، والوكلاء، ومنصات التجميع، وقنوات التأمين المصرفي، وخدمة ما بعد البيع، وضمان التغطية والمطالبات الخاصة بالتأمين على السيارات، والصحة، والحياة وتأمينات الأعمال العامة.

كجزء من رحلة التحديث ، قامت "تكافل الراجحي" بتضمين آليات التنسيق والأتمتة الذكية في تدفقات عمل التأمين الشاملة، ما أدى إلى تحويل البيئات القديمة المجزأة إلى بنية موحدة جاهزة للتنفيذ مصممة لإتاحة إمكانيات التوسع، والسرعة، والمواءمة التنظيمية. النتائج الرئيسية للتحول:

تحديث الأنظمة القديمة وتوحيدها: دمج عدة أنظمة أساسية مجزأة الموحدة في بنية للخدمات المصغرة قائمة على للذكاء الاصطناعي وقابلة للتهيئة

تسريع وقت الطرح في السوق: تمكين التهيئة السريعة للمنتجات ونشر تدفقات العمل من خلال التنسيق منخفض البرمجة

المرونة التشغيلية: تحسين أداء النظام ، وتقليل حوادث الإنتاج ، وتعزيز الاتساق عبر القنوات

يعكس هذا التكريم التزام "تكافل الراجحي" المستمر بتعزيز رحلة التحول الرقمي ، وتعزيز التميّز التشغيلي ، وتعزيز تجربة العملاء ، ودعم أهداف "رؤية السعودية 2030" و"برنامج تطوير القطاع المالي".

وقال "ساميك جوش"، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "نيوترينوس": "يشرفنا أن يتم تكريمنا إلى جانب "تكافل الراجحي" لهذا الإنجاز". "يُظهر تحولهم كيف يمكن للتنسيق القائم على الذكاء الاصطناعي تحويل الأنظمة المعقدة والمجزأة إلى طبقة تنفيذ ذكية موحدة تدعم السرعة والاتساق والتحكم التشغيلي".

نبذة عن Neutrinos:

"نيوترينوس" هي شركة رائدة في الأتمتة الذكية، تُمكِّن شركات التأمين من تسخير الإمكانات الكاملة لوكلاء الذكاء الاصطناعي في تنفيذ العمليات التجارية المعقدة وتحسينها بصورة ذاتية. صُمِّمت منصة "نيوترينوس" خصيصًا لشركات التأمين لإدارة وتنظيم جميع الوكلاء، وليس فقط الوكلاء المبنيون على منصة "نيوترينوس". تُوحِّد البنية المتكاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي الأنظمة المعقدة، وتسمح بالتنسيق عبر المنصات، وتدعم مسارات العمل الذاتية والقائمة على الوكلاء. بدءًا من ضمان التغطية والمطالبات وصولاً إلى التوزيع، فإن شركة "نيوترينوس" تجلب خبرة عميقة في مجال التأمين، والأتمتة الذكية، والمسرّعات المبنية مسبقًا لمساعدة شركات التأمين على التحديث بشكل أسرع، وتعزيز الرشاقة التشغيلية، وتقديم تجارب عملاء سلسة. يمكن الاطلاع على معلومات إضافية عبر زيارة موقع الويب www.neutrinos.com ومتابعة حساب "نيوترينوس" على "لينكد إن".

