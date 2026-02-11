تصنيف Neutrinos كرائد تقني في إدارة مطالبات التأمين من قِبل Celent

تم تصنيفها ضمن حلول أتمتة مطالبات التأمين المدعومة بالذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار في تأمينات الحياة

نيويورك وسنغافورة، 11 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Neutrinos، الرائدة في الأتمتة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لقطاع التأمين، عن تصنيفها كرائد تقني في مصفوفة القدرات التقنية لأنظمة إدارة مطالبات تأمينات الحياة من Celent.

لقد قيّم التقرير 19 منصة تقنية تدعم شركات تأمين الحياة والصحة، بناءً على مستوى تطور التقنيات واتساع نطاقها، مع تقديم نظرة شاملة على الوظائف، وقاعدة العملاء، والتكنولوجيا، والتنفيذ، والدعم.

يسلط التقرير الضوء على مجموعة Neutrinos لأتمتة مطالبات تأمينات الحياة والصحة وتطبيقها للذكاء الاصطناعي، واتخاذ القرار، ومنطق الفصل في المطالبات، والتنسيق عبر دورة حياة المطالبة، بدءًا من التقديم والاستلام، مرورًا بالفصل ثم التسوية. وتدعم المنصة اتخاذ القرار القابل للتهيئة، وحسابات المزايا المعقدة، والتنفيذ مع قابلية التدقيق الكاملة، في حين يسهم الذكاء الاصطناعي في معالجة المستندات، والتحقق من صحة البيانات، واستخراج المعلومات، وتبسيط مراسلات المطالبات.

قالت Karen Monks، المحللة الرئيسية في Celent: "لسنوات طويلة، اعتمدت شركات تأمين الحياة على المعالجة اليدوية للمطالبات، وقد تأخرت الاستثمارات في إدارات المطالبات مقارنة بالأعمال الجديدة وأجزاء أخرى من سلسلة القيمة". "ومع تسارع التغيرات الديموغرافية وارتفاع أحجام المطالبات، تتجه شركات تأمين الحياة إلى البحث عن أنظمة لأتمتة إدارات المطالبات لديها ودراسة كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عمليات المطالبات".

قال Samik Ghosh، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في Neutrinos: "المطالبات واحدة من أكثر اللحظات أهمية في التأمين". "فهي تجمع بين مستندات حساسة، وحسابات مزايا معقدة، مع الحكم البشري، وغالبًا ما تتم في ظل ضغوط عاطفية كبيرة. ومع تزايد اعتماد شركات التأمين على الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة المطالبات، يصبح من الضروري اختيار حلول أتمتة توفر دعمًا منظمًا لاتخاذ القرار، مع تنفيذ مهام واضحة للمراجعة البشرية، لضمان التعامل مع التعقيد بشكلٍ متسق دون فقدان السيطرة".

للاطلاع على نسخة مرخّصة من تقرير Celent، يمكن تنزيل نسخة من هنا.

نبذة عن شركة Neutrinos

شركة Neutrinos رائدةٌ في الأتمتة الذكية، تُمكِّن شركات التأمين من تسخير الإمكانات الكاملة لوكلاء الذكاء الاصطناعي في تنفيذ العمليات التجارية المعقدة وتحسينها بشكلٍ مستقل. صُمِّمت منصة Neutrinos خصيصًا لشركات التأمين لإدارة وتنظيم جميع الوكلاء، وليس فقط الوكلاء المبنيون على Neutrinos. تُوحِّد بنية الذكاء الاصطناعي الأصلية والمتكاملة الأنظمة المعقدة، وتُمكّن التنسيق عبر المنصات، وتُتيح مسارات العمل المُستقلة والقائمة على الوكلاء. بدءًا من عمليات الاكتتاب والمطالبات وصولًا إلى التوزيع، فإن شركة Neutrinos تجلب خبرة عميقة في مجال التأمين، والأتمتة الذكية، ومُسرعات الأعمال المبنية مُسبقًا لمساعدة شركات التأمين على التحديث بشكلٍ أسرع، وتعزيز المرونة التشغيلية، وتقديم تجارب عملاء سلِسة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.neutrinos.com ومتابعة Neutrinos على لينكدإن.

