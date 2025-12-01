تكشف "دهماني 1969" Dhamani 1969 عن مجموعة The Chairman Legacy

تفتتح دار المجوهرات الراقية فصلاً جديدًا بإطلاق مجموعتها الأبرز والأكثرتجسيداً لهويتها، والتي جرى الكشف عنها خلال فعالية خاصة احتفت بتاريخ الدار والمهارة الحرفية التي تميّزها

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 1 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ --

في لحظة تحمل أهمية خاصة للدار، كشفت "دهماني 1969" عن مجموعة The Chairman Legacy، التي تمثل فصلاً جديدًا في تاريخها العريق المرتكز على المهارة الحرفية والإبداع. وقد جرى تقديم المجموعة عبر عرض استثنائي يضم أكثر ابتكارات الدار تميّزًا، على أن يتم الكشف عنها خلال معاينة خاصة في البوتيك الرئيسي، بحضور نخبة من هواة جمع المجوهرات والخبراء وأصدقاء الدار للاحتفاء بقيم التراث والفن. وتزامن هذا الإطلاق مع إعادة افتتاح بوتيك العلامة في دبي مول، بعد تجديد شامل منح المكان طابعًا معاصرًا يعكس روح الدار وتطوّرها.

Launch of Chairman Legacy Collection

أُقيم العرض الحصري الخاص في 25 نوفمبر، وجمع نخبة من هواة جمع المجوهرات وعملاء الدار ومحبّيها في أمسية مميزة قدّمها كبير مصممي "دهماني 1969". وخلال الفعالية، تعرّف الضيوف إلى كل قطعة من مجموعة The Chairman Legacy عبر سرد يبرز الفن والتراث والبُعد العاطفي وراء كل تصميم، مما يعكس إيمان الدار بأنّ جوهر الفخامة يقوم على التواصل الشخصي.

شهد الحدث أيضًا تكريم الراحل "أل. أن. دهماني"، مؤسس دار "دهماني" ورئيسها، الذي ما زالت رؤيته تُشكّل مصدر وحي لنهج الدار الإبداعي وقيمها الأخلاقية. وقد جاءت المجموعة ثمرة تعاون بينه وبين فريق التصميم، لتعكس قناعته بأنّ المجوهرات يجب أن تتجاوز حدود الجمال، وتحمل في طياتها المعنى والسلالة والإرث.

جسّدت كل قطعة فلسفة الدار الأخلاقية الفريدة "من المنجم إلى الأصابع"، والتي تقوم على الإشراف الكامل على كل خطوة من خطوات الابتكار، بدءًا من استخراج الأحجار الكريمة وتقطيعها وصولًا إلى التصميم النهائي. وأسفر هذا النهج عن مجموعة تمتزج فيها الدقة بالعاطفة، وتحمل كل جوهرة فيها حكاية عن الزمن والعائلة والإرث.

قالت "دريشتي دهماني"، المسؤولة الإدارية الأعلى للتسويق الاستراتيجي والعلاقات والشراكات في "دهماني 1969": « إنّ مجموعة The Chairman Legacy ليست مجرد تصاميم، بل هي جوهر عائلتنا. تعكس كل قطعة حدس جدي الفني وشغفه بصياغة المجوهرات المتقنة، وهي القيم التي ما زالت تُشكّل هويتنا اليوم. ومن خلال هذه المجموعة نكرّم مسيرته والإرث الذي أوكله إلينا. »

شكّل الكشف عن مجموعة The Chairman Legacy لحظة مفصلية في مسيرة دار "دهماني 1969"، إذ جمعت احتفاءً بماضي الدار وحاضرها ومستقبلها. ولم يقتصر الحدث على إبراز مهارة العلامة الحرفية الراسخة، بل أضاء أيضًا على البعد العاطفي الكامن خلف كل قطعة، مانحًا الضيوف لمحة قريبة من جوهر الإبداع في الدار.

من خلال هذا الإطلاق، جدّدت "دهماني 1969" التزامها بابتكار مجوهرات أزليّة، حيث يتحول الفن إلى إرث، وتعكس كل قطعة قوة الامتداد العائلي وعمق الحكاية التي تحملها.

dhamani1969.com، @dhamani1969

نبذة عن "دهماني 1969" Dhamani 1969

تأسست "دهماني 1969" على يد الراحل "أل. أن. دهماني"، وتُعدّ اليوم العلامة الفاخرة والحائزة على جوائز ضمن دار "دهماني". على مدى أكثر من خمسة عقود، أرست الدار حضورها عبر الالتزام بالتميز والنزاهة والابتكار في عالم المجوهرات الراقية. وانطلقت من كونها موردًا موثوقًا للأحجار الكريمة النادرة والألماس، لتصبح واحدة من أبرز دور المجوهرات على مستوى العالم، مع تحوّلها إلى علامة متكاملة تصمّم وتصنع وتعرض ابتكاراتها الخاصة من المجوهرات الراقية والفائقة الفخامة.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2833800/Dhamani_1969_Chairman_Legacy_Collection.jpg

اتصال:

Marketing Team

Dhamani Jewels

[email protected]