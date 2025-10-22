افتتاح البوتيك الرئيسي لدار المجوهرات "دهماني 1969" Dhamani 1969 في سوليتير الرياض Solitaire Riyadh

تجلب دار المجوهرات الراقية إرثاً يتجاوز خمسة عقود من التميّز في المهارة الحرفية والإبداع إلى عاصمة المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 22 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- افتتحت دار "دهماني 1969" أبوابها في سوليتير الرياض، في خطوة تُجسّد بداية فصل جديد لإحدى أعرق دور المجوهرات الفاخرة العائلية في العالم. ويُمثّل هذا الافتتاح في أحدث وجهة أسلوب عيش في المدينة محطة بارزة في مسيرة الدار، حيث تنقل من خلاله عالمها المتفرّد في التصميم، والمهارة الحرفية، والتعبير الثقافي إلى قلب المملكة.

افتُتح البوتيك رسميًا في 8 أكتوبر، خلال حفل رفيع المستوى شرّفه حضور صاحب السمو الأمير "خالد بن الوليد بن طلال آل سعود"، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات، والعملاء المميزين، والمؤثرين البارزين، وممثلي وسائل الإعلام. وشكّلت هذه المناسبة احتفالًا بافتتاح البوتيك وتجسيدًا لالتزام دار "دهماني 1969" المستمر بالسوق السعودية، في انعكاس واضح للشغف المتنامي في المملكة بالمهارة الحرفية الرفيعة والتميّز الإبداعي.

تأسست دار "دهماني" للمجوهرات في عام 1969 على يد الراحل "ل. ن. دهماني"، ونمت عبر ثلاثة أجيال محافظةً على قيمها الراسخة في المهارة الحرفية، والثقة، والابتكار. وانطلاقًا من فلسفتها المتفرّدة "من المنجم إلى الأصابع"، تُشرف "دهماني 1969" على جميع مراحل الابتكار، بدءًا من استخراج الماس والأحجار الكريمة النادرة وقصّها، وصولًا إلى تصميم كل قطعة وصياغتها بالكامل داخل الدار. والنتيجة هي مجوهرات تُجسّد الأصالة، والدقة، وجمالًا أزليًّا يتجاوز الزمن.

المهارة الحرفية والتصميم

تمزج دار "دهماني 1969" بين عراقة التصميم ورُقي الحداثة، حيث تنبثق رؤيتها الإبداعية من استوديوهاتها المتخصصة في التصميم والتصنيع في إيطاليا، إلى جانب شبكة عالمية من أمهر الحرفيين. ويجسّد البوتيك الرئيسي في الرياض هذا الفن المتقن، عبر تقديم ابتكارات فريدة ومجموعات حصرية، من أبرزها مجموعة "ديونز" المستوحاة من كثبان نجد الرملية. تُجسّد هذه المجموعة جوهر الهوية الثقافية للمملكة من خلال خطوط نحتية أنيقة وأحجار متلألئة تعكس دفء الصحراء ونورها الساحر.

تماشيًا مع تركيز سوليتير على الفخامة الغامرة والتجارب الراقية، يقدّم البوتيك أيضًا خدمات تصميم مجوهرات مخصصة بالكامل. يمكن للعملاء حجز مواعيد خاصة لجلسات تصميم شهرية، حيث يحضر فريق التصميم الإيطالي التابع لـ"دهماني" إلى الرياض لابتكار قطع مصممة بعناية لتناسب ذوق كل عميل ومناسباته الخاصة. تجمع هذه الخدمة بين الرؤية الفنية الإيطالية واهتمام الدار الفائق بأدقّ التفاصيل، مما يتيح للعملاء فرصة المشاركة في ابتكار قطع تعبّر عن شخصياتهم وتروي قصصهم الفريدة.

خلال حفل الافتتاح، أعادت دار "دهماني 1969" التواصل مع عدد من عملائها المخلصين الذين يشكّلون جزءًا من عائلة الدار منذ سنوات. وأعربت إحدى العميلات المميّزات، التي منحت ثقتها للدار على مدى أكثر من خمس سنوات لتصميم قطع تخلّد أبرز المحطات العائلية — من حفلات الزفاف إلى استقبال المواليد — عن بالغ سعادتها بوجود "دهماني 1969" في المملكة، وتطلّعها إلى مواصلة هذه الرحلة المميّزة مع الدار عن قرب.

الجيل الجديد والنمو في المملكة

تقود "دريشتي دهماني"، المسؤولة الإدارية الأعلى للتسويق الاستراتيجي والعلاقات والشراكات، وعضو الجيل الثالث من عائلة "دهماني"، مسيرة النمو الاستراتيجي للعلامة في المملكة العربية السعودية.

تُجسّد "دريشتي" رؤية الجيل الجديد، إذ تضيف بُعدًا عصريًا إلى سردية الدار الفاخرة، مستندةً إلى منهجية التفكير التصميمي، والإبداع الرقمي، وفهم عميق لتوجهات الجيل "زد". وتعكس قيادتها التزام دار "دهماني" بتمكين المرأة في قطاع المجوهرات الراقية، واحتضان الأصوات المتنوعة والحيوية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل العلامة.

يُجسّد افتتاح البوتيك التزام "دهماني 1969" العميق والطويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية، التي استقبلت العلامة بحفاوة وترحيب لافت. ويأتي هذا التوسع انسجامًا مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير "محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"، ولي العهد، التي تحتفي بالإبداع والابتكار والتميّز في مختلف القطاعات. وفي سياق هذه الحقبة التحوّلية، تعمل "دهماني 1969" على ترسيخ حضورها في مواقع استراتيجية، بدءًا من الرياض وجدة، مع خطط مدروسة للتوسع في أنحاء المملكة خلال السنوات المقبلة.

تتجاوز رسالة "دهماني 1969" في المملكة العربية السعودية الجانب التجاري البحت، لتتجسّد في بناء روابط ثقافية وعاطفية راسخة مع العائلات السعودية، من خلال فهم تطلعاتهم المتجددة وابتكار قطع مصممة خصيصاً تُعبّر عن فرادتهم. وتطمح الدار إلى أن تكون المملكة مركزًا محوريًا في مسيرتها العالمية، حيث يلتقي التراث العريق بالابتكار المعاصر، ويواصل مستقبل المجوهرات الراقية تطوره بتناغم مع رؤية المملكة الطموحة.

"دهماني 1969" الآن في سوليتير، الرياض

dhamani1969.com | @dhamani1969

