تكشف Hikvision النقاب عن ابتكاراتها التي تتجاوز الأمن في معرض إنترسك 2024

هانغتشو، الصين, 12 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- يسر Hikvision أن تعلن عن مشاركتها في معرض إنترسك 2024. وسيقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من 16 إلى 18 يناير/كانون الثاني. في هذا الحدث، ستعرض Hikvision استراتيجية أعمالها ومنتجاتها الجديدة: "الابتكار متجاوزا الأمن".

Hikvision to unveil its innovations beyond security at Intersec 2024

يدور هذا النهج الجديد حول تجاوز حدود العروض الأمنية التقليدية. وستحقق Hikvision ذلك من خلال مجموعة جديدة من منتجات وتقنيات الذكاء الاصطناعي للأشياء متعددة الأبعاد عبر أطياف الضوء والراديو والصوت. من بين هذه العروض أحدث جيل من تقنية ColorVu التي تعزز تجربة الرؤية الليلية للمستخدمين من خلال التركيز الدقيق للغاية في ظروف الإضاءة المنخفضة؛ وتكنولوجيا الرادار التي تساعد في قياس سرعات المركبات؛ والتصوير الصوتي الذي يستخدم الموجات الصوتية لاكتشاف وتصور موقع التسرب. وستشمل مجالات التركيز الرئيسية الأخرى لعام 2024 التعلم الآلي، والرؤى العميقة للسوق، وفلسفة التنمية المستدامة - وكلها تساعد على خلق عالم أفضل للمجتمعات والموظفين والشركات.

كما سيشاهد زوار جناح Hikvision أيضًا كيف تدعم حلول الذكاء الاصطناعي للأشياء المتقدمة مكاسب الكفاءة والإنتاجية الجديدة للعملاء الصناعيين. يشمل ذلك التطبيقات العمودية في العالم الحقيقي التي توفر فوائد ملموسة في الكفاءة، مثل الحلول الذكية للمباني والتعليم والطاقة وحركة المرور والمزيد.

وستعرض Hikvision أيضًا قسم العرض التجاري الخاص بها في إنترسك، بما في ذلك شاشات LED ثلاثية الأبعاد بالعين المجردة، وشاشات LED الشفافة، وشاشات LED الأرضية التفاعلية. سيتمكن الزوار من السير على هذه الشاشات والانغماس في "وهم" نابض بالحياة، حيث يلتقط المنتج الثوري حركاتهم بدقة ويعرض تأثيرات بصرية مرنة، مما يوفر سردًا بصريًا غامرًا وتجربة تفاعلية.

يقول فرانك تشانغ، رئيس Hikvision في الشرق الأوسط و أفريقيا: "نحن متحمسون للكشف عن أحدث تقنياتنا في إنترسك 2024. إن التزامنا بالابتكار بما يتجاوز النماذج الأمنية التقليدية يقع في قلب مهمتنا. ونحن نتطلع إلى التعامل مع المتخصصين في الصناعة والشركاء والعملاء واستكشاف فرص جديدة لتمكين الصناعات والمجتمعات.

قم بزيارة Hikvision في الجناح SA-D11 في مركز دبي التجاري العالمي لمعرفة المزيد حول أحدث منتجات وحلول Hikvision.