FinDev Canada consent un prêt de 100 M$ US à Africa Finance Corporation pour développer des infrastructures durables en Afrique subsaharienne

MONTRÉAL, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- FinDev Canada, l'institution financière de développement bilatérale du Canada, annonce l'octroi d'un prêt de 100 M$ US à Africa Finance Corporation (AFC), un fournisseur de solutions d'infrastructures de premier plan en Afrique, pour soutenir des projets d'infrastructures durables en Afrique subsaharienne.

Grâce à cette facilité de FinDev Canada, AFC pourra financer des projets de financement climatique en Afrique subsaharienne, notamment dans les filières de l'énergie solaire photovoltaïque et éolienne. La facilité appuiera aussi la mise en place d'infrastructures ferroviaires à faible émission de carbone dans le cadre d'un projet de transport métropolitain interurbain en République démocratique du Congo. Ce projet améliorera le transport collectif, réduira les émissions et alimentera la croissance économique en raison des importants afflux de marchandises et de personnes en zone urbaine.

La croissance rapide de la population africaine, bien qu'elle soit une occasion unique d'exploiter un dividende démographique et de consolider un marché de consommation et de travail dynamique, crée des besoins critiques en infrastructures auxquels il faut répondre pour assurer un développement économique durable. Ce potentiel reste sous-exploité en raison de problèmes persistants en matière d'accès à l'énergie, à l'eau et aux infrastructures numériques. En Afrique subsaharienne, on estime que 565 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité, ce qui restreint sensiblement la capacité de la région à atteindre ses objectifs de développement durable. Pour surmonter ces obstacles, les investissements du secteur privé sont indispensables.

La totalité du produit du prêt servira à accroître la capacité de financement à long terme d'AFC pour encourager des solutions durables de lutte contre les changements climatiques, relever les défis en matière d'infrastructures et rendre l'énergie plus accessible.

« Cette transaction est pour FinDev Canada l'occasion d'appuyer un important fournisseur de solutions de financement d'infrastructures essentielles en Afrique subsaharienne, et une étape importante qui consolide notre présence dans ce marché régional. FinDev Canada est fière d'investir dans une institution qui est en accord avec ses objectifs d'impact sur le développement, plus particulièrement le développement de marchés et l'action pour le climat et la nature », a déclaré Paulo Martelli, vice-président et directeur des investissements de FinDev Canada.

« Nous sommes ravis de nous associer à FinDev Canada dans le cadre de cette transaction marquante. Ce partenariat reflète notre engagement commun à accélérer le développement durable sur le continent africain en misant sur des infrastructures à fort impact et résilientes aux changements climatiques. Non seulement cette transaction diversifiera la base de financement d'AFC, mais elle consolidera aussi le rôle de l'Amérique du Nord dans la transformation économique de l'Afrique. Nous avons hâte d'approfondir notre relation pour catalyser encore plus d'investissements dans le secteur africain des infrastructures », s'est réjoui Banji Fehintola, membre du conseil d'administration et directeur des services financiers, Africa Finance Corporation.

À propos de FinDev Canada

FinDev Canada, l'institution financière de développement (IFD) bilatérale du Canada, soutient le développement en mobilisant le secteur privé. Nos produits de financement et d'investissement, y compris des solutions de financement mixte, ainsi que notre assistance technique et nos conseils ont pour but de promouvoir une croissance durable et inclusive dans les marchés émergents et en développement, le tout conformément aux Objectifs de développement durable et aux engagements de l'Accord de Paris. Pour en savoir plus sur FinDev Canada : www.findevcanada.ca.

À propos d' Africa Finance Corporation

AFC a été fondée en 2007 pour catalyser des investissements pragmatiques dans les infrastructures et les industries africaines. Son approche consiste à réunir des expertises sectorielles spécialisées en services-conseils financiers et techniques, en capital-risque et en structuration et en aménagement de projets, pour répondre aux besoins de développement d'infrastructures de l'Afrique et favoriser une croissance économique durable. En dix-huit ans, AFC a acquis une réputation de partenaire de choix en Afrique pour l'investissement et la réalisation d'infrastructures cruciales de haute qualité qui desservent les secteurs infrastructurels de base. AFC compte 46 pays membres et a investi plus de 15 G$ US depuis sa fondation.

