تلفزيون Hisens's L9H بتقنية الليزر يحصد لقب " أفضل جهاز تلفزيون بشاشة كبيرة "بحسب تصنيفTom's Guide الجائزة الرائدة في تصنيف الاجهزة الالكترونية

تشينغداو، الصين، 3 يوليو 2023 /PRNewswire/ - تم تصنيف التلفزيون بتقنية الليزريL9H الذي تنتجه شركة Hisense على أنه " أفضل تلفزيون بشاشة كبيرة " في فئة أجهزة التلفزيون لهذا العام من قبل جائزة Tom Guide الرائدة في تصنيف الاجهزة الالكترونية، مما يجعل من الممكن الاستمتاع بتجربة الشاشة الكبيرة في أي غرفة بها مساحة كبيرة على الحائط.

تختص جائزة دليل توم Tom's Guide Award في تصنيف أفضل المنتجات في مختلف الفئات. بعد اختبار ومراجعة مئات الأجهزة والخدمات على مدار العام الماضي، تمكنت فرق التقييم والخبراء من مساعدة المستهلكين في إيجاد أفضل منتج للشراء.

وفي هذا العام، نقلت سلسلة L9 الحائزة على جوائز عبر جهاز تلفزيون بتقنية الليزر ثلاثي الألوان ذو الإسقاط القصير للغاية تجربة المشاهدة من خلال إضافة بعض الترقيات المذهلة. يوفر تكوين الليزر الثلاثي سطوعًا مذهلاً يبلغ 3000 ANSI، إلى جانب عرض الفيديو ذو نطاق ديناميكي عالي الواعد من شركة Dolby، بتباين وتفاصيل مذهلة بالعرض. مع زيادة التوافق مع منتجات Google TV و ATSC 3.0 و Wi-Fi 6e، يمكن لـجهاز التلفزيون من L9 توفير كل شيء للمستخدم بشكل مثالي. كما توفر الشاشة عالية الكسب المضمنة والمحسنة والسهلة التثبيت التي تعاكس الضوء المحيط (ALR) سطوعًا مذهلًا وصورة واضحة وواقعية في أي ظروف إضاءة. مما سبق يتضح لنا جليًا لماذا اختار محررو دليل توم هذا المنتج عن غيره من المنافسين.

من التصنيع إلى الابتكار التكنولوجي. تسعى شركة " Go tech and Beyond " إلى توفير الابتكار التكنولوجي لملايين الأسر في جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى تقديم تجارب رائعة لحياة الناس. إن التأثير العالمي والتنمية المستدامة للعلامة التجارية يسرعان بشكل ملحوظ وتيرة تقدم شركة Hisense لتصبح علامة تجارية عالمية المستوى ومؤسسة من مصاف مؤسسات الدرجة الأولى.

وبفضل تقنية الليزر الجديدة والإسقاط البؤري القصير للغاية، يوفر التلفزيون الليزري من شركة Hisense للمستهلكين أكبر تجربة مسرحية منزلية مع حماية بصرية أكبر واستهلاك أقل للطاقة. ومع تنامي شعبية تلفزيون الليزر، من يناير إلى مايو، زادت مبيعات التلفزيون الليزري من شركة Hisense في الأسواق الخارجية بنسبة 54.2٪ على أساس سنوي، ومازالت أعداد المبيعات في ارتفاع مستمر.

نبذة عن شركة Hisense:

شركة Hisense هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والالكترونيات الاستهلاكية. وتشمل أعمال Hisense منتجات الوسائط المتعددة (مع التركيز على أجهزة التلفزيون الذكية) والأجهزة المنزلية وتكنولوجيا المعلومات الذكية. وفي الآونة الأخيرة، حققت Hisense نموًا سريعًا وهي تعمل الآن في أكثر من 160 بلدًا.

