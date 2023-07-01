Лазерный телевизор Hisense L9H признан «Лучшим телевизором с большим экраном»

News provided by

Hisense

01 Jul, 2023, 14:01 ET

Лазерный телевизор Hisense L9H признан «Лучшим телевизором с большим экраном» по версии ведущего издания Tech Review Tom's Guide

ЦИНДАО (Китай), 1 июля 2023 г. /PRNewswire/-- Лазерный телевизор Hisense L9H был признан журналом Tom's Guide «Лучшим телевизором с большим экраном» в категории «Телевизоры» этого года, что позволяет использовать его в любой комнате с достаточной площадью стены.

Премия Tom's Guide Awards присуждается самым лучшим продуктам в самых разных категориях. После тестирования и анализа сотен устройств и услуг за последний год команда редакторов и экспертов помогает потребителям найти наилучшую продукцию для покупки. 

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Hisense L9H Laser TV wins Tom's Guide Award 2023 in TV category
Hisense L9H Laser TV wins Tom's Guide Award 2023 in TV category
Hisense Laser TV discovers a new expanse of colour
Hisense Laser TV discovers a new expanse of colour

В этом году отмеченный наградами ультракороткофокусный трехцветный лазерный телевизор серии L9 обеспечивает непревзойденные впечатления от просмотра, чему, среди прочего, способствуют некоторые интересные новшества. Конфигурация с тремя лазерами обеспечивает ошеломляющую яркость 3000 ANSI люмен, а Dolby Vision HDR обещает удивительную контрастность и детализацию. Благодаря совместимости с Google TV, ATSC 3.0 и Wi-Fi 6e L9 безупречно передает любой контент. Входящий в комплект, модернизированный и простой в установке экран с высоким коэффициентом усиления и подавлением внешнего освещения (ALR) также обеспечивает невероятную яркость, а также четкое и реалистичное изображение в любых условиях освещения. Легко понять, почему редакторы Tom's Guide выделили этот продукт среди всех конкурентов.

От производства до технологических инноваций. Девиз бренда «Go tech, and Beyond» по предоставлению технологических инноваций миллионам семей по всему миру направлен на то, чтобы привнести в жизнь людей приятные впечатления. Глобальное влияние бренда и устойчивое развитие ускоряют процесс продвижения компании Hisense к превращению в бренд мирового класса и первоклассное предприятие.

Лазерный телевизор Hisense предлагает потребителям самые лучшие впечатления от домашнего кинотеатра с большей защитой зрения и меньшим энергопотреблением благодаря новым лазерным и сверхкороткофокусным проекционным технологиям. По мере роста популярности лазерных телевизоров, с января по май продажи лазерных телевизоров Hisense на зарубежном рынке увеличились на 54,2% в годовом исчислении, и это число продолжает расти.

О компании Hisense 

Hisense – один из ведущих мировых производителей бытовой техники и электроники. Деятельность компании Hisense охватывает производство мультимедийных продуктов (с акцентом на телевизоры Smart TV), бытовой техники и продуктов в сфере интеллектуальных информационных технологий. В последнее время Hisense развивается быстрыми темпами и в настоящее время работает более чем в 160 странах.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2145251/Tom_s_Guide_1.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2145252/Tom_s_Guide_2.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/4145553/Hisense_Logo.jpg

SOURCE Hisense

Also from this source

Hisense's L9H Laser TV je ocenený ako "Najlepší televízor s veľkou obrazovkou" poprednou technickou publikáciou Tom's Guide

El televisor láser L9H de Hisense es reconocido como "Mejor televisor de pantalla grande" por Tom's Guide

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