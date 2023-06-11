تلفزيون الصين المركزي (+CCTV): يحث شي منغوليا الداخلية على متابعة التنمية الخضراء ودفع التحديث الصيني

بكين، 11 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في شمال الصين إلى الالتزام بموقعها الاستراتيجي ومتابعة التنمية الخضراء والسعي لكتابة فصل جديد من التحديث الصيني.

أدلى شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات خلال جولة تفقدية في هوهوت، عاصمة منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، يومي الأربعاء والخميس.

قال شي خلال زيارته لحديقة Zhonghuan الصناعية بعد ظهر يوم الأربعاء، إن التنمية الخضراء هي المسار الذي يجب اتباعه، وتكمن الأولوية القصوى لتنمية منغوليا الداخلية في تحويل صناعة الطاقة التقليدية والارتقاء بها، وتطوير الطاقة الخضراء بقوة، وتعزيز قاعدة الطاقة الرئيسية في البلاد.

في قاعة المعرض بالمنتزه، اطلع شي على جهود المنطقة في تطوير صناعة الطاقة الجديدة والمواد الجديدة، وتعزيز تحسين الهيكل الصناعي وتعديله، وتعزيز التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون.

زار شي المصانع في الحديقة للاطلاع على عملية الإنتاج ومعرفة المزيد عن البحث والتطوير وإنتاج أشباه الموصلات والمواد الكهروضوئية من بين منتجات أخرى.

عند مغادرته الحديقة، شدد شي على الحاجة إلى تنفيذ انفتاح رفيع المستوى والمشاركة في تعاون مربح للجانبين مع بقية العالم.

يأمل شي أن تواصل الشركات والموظفون العمل الجاد والسعي لتحقيق إنجازات أكبر.

رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=NvDSIphdlnw

الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=NvDSIphdlnw

CCTV+ SOURCE