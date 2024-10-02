تلفزيون الصين المركزي +CCTV: البعثات الدبلوماسية الصينية تستضيف حفلات استقبال بمناسبة العيد الوطني

بكين، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- استضافت البعثات الدبلوماسية الصينية في جميع أنحاء العالم فعاليات للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية قبل العيد الوطني القادم في 1 أكتوبر/تشرين الأول.

أقامت السفارة الصينية في كوريا الشمالية حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني يوم الجمعة، حيث أعرب الضيوف عن تطلعهم إلى مستوى أعلى من العلاقات الثنائية بين البلدين.

ألقى كانغ يون سوك، نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية كلمة في هذا الحدث متمنياً أن يحقق الشعب الصيني، تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني وعلى رأسه الأمين العام شي جين بينغ، إنجازات أكبر في بناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة في جميع النواحي.

كما أقامت السفارة الصينية في كمبوديا حفل استقبال يوم الجمعة في بنوم بنه.

وفي هذا الحدث، أشاد الضيوف الكمبوديون بمساهمات الصين في السلام والتنمية الإقليميين والعالميين، قائلين إن بلادهم على استعداد للمضي قدما في الصداقة المتينة مع الصين لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين والشعبين.

كما هنأ هون ماني، نائب رئيس الوزراء الكمبودي، الحكومة والشعب الصينيين بالذكرى السنوية وأعرب عن تمنياته للصين بالمزيد من التنمية والازدهار.

كما أشاد بمبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس شي جين بينغ، قائلاً إنها تتوافق مع اتجاه العصر وتضخ زخماً جديداً في التعاون بين الدول التي تتمتع بمزايا تكاملية.

أقامت السفارة الصينية في جنوب أفريقيا حفل استقبال يوم الخميس، مع معرض حول التنمية والثقافة التقليدية الصينية.

أقامت السفارة الصينية في هندوراس حفل استقبال يوم الجمعة بحضور عدد من المسؤولين، بمن فيهم لويس ريدوندو، رئيس الكونغرس الوطني لهندوراس، ودوريس غوتيريز، نائبة رئيس هندوراس، وضيوف من جميع الأطياف للاحتفال بالذكرى السنوية للصين والصداقة الثنائية.

في حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الصينية في إسبانيا يوم الخميس، أشاد الضيوف بالتطور الذي حققته الصين وأعربوا عن ثقتهم الكاملة في التعاون الثنائي.

أقامت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي والسفارة الصينية في بلجيكا حفل استقبال مشترك في بروكسل يوم الأربعاء، حيث قال الضيوف إنهم على استعداد لتعزيز التبادلات والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي لتحقيق مزيد من التقدم في العلاقات الثنائية.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=2gP8Iwc7XqI