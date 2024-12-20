تلفزيون الصين المركزي +CCTV: افتتاح منتدى بكين 2024 بشأن الاستجابة السريعة للشكاوى العامة في بكين

بكين، 20 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- افتتح منتدى بكين 2024 بشأن الاستجابة السريعة للشكاوى العامة في العاصمة الصينية يوم الأربعاء، حيث يشارك كبار الأكاديميين والممثلين العالميين رؤاهم ويستكشفون استراتيجيات لتحديث الحوكمة الحضرية.

تحت شعار "التحديث من أجل حوكمة حضرية تتمحور حول الناس"، جمع الحدث الذي استمر لمدة يومين من الأربعاء إلى الخميس أكثر من 700 مشارك، بما في ذلك الضيوف المحليين والدوليين، وممثلين من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين (SAR)، ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة ومنطقة تايوان، وعلماء من الجامعات وممثلين عن العمال على مستوى القاعدة الشعبية.

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تعد بكين مدينة ذات تاريخ عميق وتراث ثقافي غني، فضلاً عن كونها مدينة عالمية حديثة نابضة بالحياة. تغطي مساحة تزيد على 16000 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها الدائمين 21.858 مليون نسمة.

واستجابة لتحديات الحوكمة الحضرية، أطلقت بكين إصلاح الاستجابة السريعة للشكاوى العامة في عام 2019، مما يوفر استجابة سريعة ومعالجة فعالة لمخاوف المواطنين من خلال الخط الساخن لخدمة المواطنين 12345.

على مدى السنوات الخمس الماضية، تعاملت المدينة مع 150 مليون شكوى من المواطنين، وحققت معدل حلّ بلغ 96.5% ومعدل رضا بلغ 96.9%.

وقد دُعي الحضور لزيارة مركز خدمة الخط الساخن 12345 لخدمة المواطنين في بكين على هامش المنتدى، وذلك للاطلاع عن كثب على استكشاف بكين وابتكاراتها في مجال حوكمة المدن الكبرى.

ينعقد المنتدى برعاية الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ومجموعة الصين الإعلامية واللجنة البلدية للحزب الشيوعي الصيني في بكين والحكومة الشعبية لبلدية بكين، ويتضمن المنتدى منتدى رئيسي وست جلسات موازية.

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