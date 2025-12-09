تم الكشف في أبوظبي عن Shell Helix Ultra "Lightning Red" - زيت المحرك المفضّل لدى Scuderia Ferrari، مع إطلاق عالمي حصري على TUHU.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- كشفت شركة Shell اليوم في أبوظبي عن النسخة المطوّرة من زيت المحرك Shell Helix Ultra Lightning، (المعروفة باسم "Lightning 2.0"). باعتباره زيت المحرك المفضَّل لفريق سباقات Ferrari، يُعدُّ Lightning أول منتج من Shell يحمل التصميم الأحمر الأيقوني لـ Ferrari، مما يعزِّز هويته الفريدة المستوحاة من حلبات السباق.

بوصفه واحدًا من المنتجات الرائدة ضمن عائلة Shell Helix Ultra، سيتم إطلاق سلسلة Lightning المطوّرة حصريًا عبر جميع قنوات TUHU، لتقدّم للسائقين الصينيين تجربة زيت محرك من الجيل التالي تتميز بالأداء القوي والحماية الشاملة.

TUHU & Shell upgrade Shell Helix Ultra Lightning in Abu Dhabi Shell Helix Ultra Lightning Engine Oil

احتفاظ بالطاقة بنسبة 100% — معيار جديد لزيوت المحركات عالية الأداء

تعمل سلسلة Lightning بتقنية Shell PUREPLUS — العملية المبتكرة لشركة Shell التي تحول الغاز الطبيعي إلى زيت أساسي نقي وشفاف. يتميّز هذا الزيت الأساسي الفائق المستخرج من عملية تحويل الغاز إلى سائل (GTL) بنسبة نقاء 99.5%، ليشكّل قاعدة زيت محرك صناعي بالكامل مصمّم لتحقيق أعلى مستويات الأداء.

مدعومًا بروابط جزيئية أقوى، يقوم Lightning بسرعة بتشكيل طبقة حماية فعّالة تحت ظروف الضغط العالي والأحمال الثقيلة. يقدّم حماية مضادة للتآكل أفضل بنسبة 52% مقارنة بزيوت API SP التقليدية، مما يضمن للمحرك الحفاظ على أداء كامل للطاقة بنسبة 100% حتى 20,000 كم.

تمت الموافقة على السلسلة المطوّرة أيضًا من قِبل كبار مصنعي المعدات الأصلية (OEM)، بما في ذلك Mercedes-Benz، وBMW، وVolkswagen، مما يجعلها مناسبة بشكلُ واسع للطرازات الفاخرة مثل Mercedes-Benz، وBMW، وAudi.

باتت سلسلة Lightning متوفِّرة بالكامل الآن على منصَّة TUHU. يمكن للمستخدمين طلب زيت المحرك الأصلي Shell Helix Ultra Lightning عبر تطبيق TUHU، والاستمتاع بخدمة احترافية متكاملة في ورش TUHU المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

تكنولوجيا السباقات للقيادة اليومية — تعاون TUHU وShell لنقل ابتكارات حلبات السباق مباشرة إلى المستهلكين

إزاء التطور السريع لسوق ما بعد البيع للسيارات في الصين، ارتفعت توقعات السائقين تجاه زيت المحرك من مجرد "الاعتمادية الأساسية" إلى "الأداء المتفوق، والحماية طويلة الأمد، وراحة البال الأطول". وتجاوزًا للمعايير التقنية، يولي المستهلكون اليوم اهتمامًا متزايدًا لتجربة القيادة الحقيقية — الاستجابة الفورية، وتوزيع القوة بسلاسة، والحفاظ على نظافة المحرك على المدى الطويل.

استنادًا إلى رؤى TUHU الرقمية وقاعدة مستخدميها الكبيرة، اكتشفت TUHU وShell تزايد رغبة السائقين في أداء أقوى، واستجابة فورية، وحماية موثوقة تدوم طويلاً. عملت الشركتان معًا على تسريع نقل الابتكارات المجرّبة على حلبات السباق إلى زيوت المحركات الموجهة للمستهلكين.

خلال تطوير سلسلة Lightning، نقلت TUHU وShell تقنيات السباق المتطورة إلى زيوت المحركات المخصصة للمستهلكين، لتمنح السائقين اليوميين تجربة قوة وأداء كانت حكرًا على حلبات السباق. يجسِّد هذا التعاون حقًا مفهوم "تكنولوجيا السباقات للاستخدام اليومي".

علَّق متحدث باسم TUHU قائلاً: "ستواصل TUHU تعزيز قدراتها في سلسلة التوريد وتوسيع مجموعة منتجاتها المتميزة في سوق خدمات العناية بالسيارات. نسعى لجعل المنتجات والتقنيات العالمية متاحة بسهولة أكبر، لتمكين المزيد من السائقين من تجربة خدمات عالية الأداء بأسعار تنافسية".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2840245/image_2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2840061/updated_EN_photo.jpg