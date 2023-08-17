SINGAPORE, 17 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- تسعد BingX ، وهي منصة عملات مشفرة عالمية رائدة، أن تعلن عن تجديد شراكتها مع CertiK ، وهي شركة مشهورة في أمن البلوكاشين. تهدف الشراكة إلى تعزيز أمن منصة BingX وجدارتها بالثقة، مما يوفر للمستخدمين بيئة تجارية أكثر أمنا وموثوقية.

كجزء من العقد المجدد، ستستمر CertiK في تزويد BingX مع قياس وضع أمان API، مما يمكن المنصة الوصول إلى درجات الأمان التي تولدها CertiK. سيتم عرض هذه البيانات على موقع BingX لتزويد المستخدمين برؤى قيمة لأمان مختلف سلاسل البلوكتشين ومشاريع Web3.

BingX Extends Partnership with CertiK to Strengthen Security and Transparency

في المقابل، ستقوم BingX بدمج مقياس وضع أمان API في منتجاتها، مما يؤكد أن المستخدمين يستطيعون بسهولة الوصول إلى علامات الأمان للمشاريع المدرجة في القائمة وعرضها. ستقوم BingX أيضاً بعرض العلامة التجارية لـ CertiK، مما يجعل من الواضح للمستخدمين أن CertiK هو موفر تقييمات الأمان الموثوق به. ستخصص المنصة أيضاً أيقونة المؤسسة بجانب المشاريع التي تم مراجعة حساباتها، مما يوفر للمستخدمين رابط مباشر مع مراجعة الحسابات لمزيد من التحقق.

كما قال إلفيسكو كارينغتون، مدير العلاقات العامة والاتصالات في BingX "نحن متحمسون لتوسيع شراكتنا مع CertiK وزيادة تعزيز أمان منصتنا". "من خلال تزويد مستخدمينا بسبل الوصول إلى تقييمات الأمان الشاملة من CertiK، فإننا نبرهن على تفانينا في تقديم تجربة تداول مأمونة وموثوقة. وتطلع إلى مواصلة العمل مع CertiK لضمان أعلى مستوى من الأمان والشفافية لمستخدمينا."

وسيتعاون كل من BingX و CertiK في مختلف أنشطة التسويق. يهدف هذا الجهد المشترك إلى زيادة الوعي بدمج مقياس وضع أمان API ورابط مراجعة الحسابات التابعة لشركة CertiK على منصة BingX، • مما يعني تعزيز التزام BingX بالحفاظ على نظام تداول آمن وجدير بالثقة.

حول BingX

إن BingX هي منصة رائدة للعملات المشفرة التي تقدم تداول فوري وتداول مشتقات ونسخ وتداول الغريد لأكثر من 100 بلد ومنطقة في جميع أنحاء العالم تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم. تواصل BingX ربط المستخدمين بالمتداولين الخبراء والمنصة بطريقة آمنة ومبتكرة.

حول CertiK

CertiK هي مؤسسة رائدة في أمان البلوكشين، وتستفيد من أفضل التقنيات لحماية ومراقبة بروتوكولات البلوكتشين والعقود الذكية. إن مهمة CertiK التي تم تأسيسها في عام 2018 من قبل أساتذة من جامعة يال وجامعة كولومبيا، تتلخص في تأمين عالم Web3. تطبق CertiK أحدث الابتكارات من الأوساط الأكاديمية على المشاريع، مما يمكّن التطبيقات ذات الأهمية الحاسمة للمهام من التوسع بالسلامة والصحة.

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