BingX, Güvenlik ve Şeffaflığı Güçlendirmek için CertiK ile Ortaklığını Genişletiyor

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BingX

16 Aug, 2023, 09:00 ET

SİNGAPUR, 16 Ağustos 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından biri olan BingX, ünlü bir blokzincir güvenlik firması olan CertiK ile ortaklığının yenilendiğini duyurdu. İş ortaklığıyla, BingX kullanıcılarına daha güvenli ve güvenilir bir alım satım ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

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BingX Extends Partnership with CertiK to Strengthen Security and Transparency
BingX Extends Partnership with CertiK to Strengthen Security and Transparency

Yenilenen sözleşmenin bir parçası olarak CertiK, BingX'e Güvenlik Puanı API'si sağlamaya devam edecek ve platformun CertiK tarafından üretilen güvenlik puanlarına erişmesini sağlayacak. Bu veriler BingX web sitesinde gösterilerek kullanıcılara çeşitli blokzincirlerin ve Web3 projelerinin güvenliğine ilişkin değerli bilgiler sunulacak.

Buna karşılık BingX, Güvenlik Puanı API'sini ürünlerine entegre ederek kullanıcıların listelenen projelerin güvenlik puanlarına kolayca erişebilmelerini ve görüntüleyebilmelerini sağlayacak. BingX ayrıca CertiK'in markasını belirgin bir şekilde gösterecek ve kullanıcılara CertiK'in güvenlik değerlendirmelerinin güvenilir sağlayıcısı olduğunu açıkça gösterecek. Platformda ayrıca denetlenen projelerin yanında CertiK'in simgesi yer alacak ve kullanıcılara daha fazla doğrulama için Denetim Bağlantısına doğrudan bir bağlantı sağlayacak.

Hem BingX hem de CertiK çeşitli pazarlama faaliyetlerinde iş birliği yapacak. Bu ortak çaba, BingX'in güvenli ve güvenilir bir ticaret ekosistemi sürdürme taahhüdünü pekiştirerek, CertiK'in Güvenlik Puanı API'sinin ve Denetim Bağlantısının BingX platformuna entegrasyonu konusunda farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

"CertiK ile ortaklığımızı genişletmekten ve platformumuzun güvenliğini daha da güçlendirmekten heyecan duyuyoruz" diyerek açıklamada bulunan BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, şunları da ekledi "Kullanıcılarımıza CertiK'in kapsamlı güvenlik değerlendirmelerine erişim sağlayarak, güvenli ve güvenilir bir ticaret deneyimi sunma konusundaki kararlılığımızı gösteriyoruz. Kullanıcılarımıza en üst düzeyde güvenlik ve şeffaflık sağlamak için CertiK ile çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz."

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, 5 milyondan fazla kullanıcısı ile dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye Spot, Türev, Copy Trade ve Grid işlem hizmetleri sunan lider bir kripto borsasıdır.

CertiK Hakkında

CertiK, blok zinciri protokollerini ve akıllı sözleşmeleri korumak ve izlemek için sınıfının en iyisi teknolojiden yararlanan bir blok zinciri güvenliği öncüsüdür. 2018 yılında Yale Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nden profesörler tarafından kurulan CertiK'in misyonu Web3 dünyasını güvence altına almaktır. CertiK, akademiden işletmeye en son yenilikleri uygulayarak görev açısından kritik uygulamaların güvenlik ve doğrulukla ölçeklendirilmesini sağlar.

BingX'i ziyaret edin: https://www.bingx.com/tr-tr/

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2187193/1.jpg
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SOURCE BingX

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