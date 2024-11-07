تمكنت شركة MODIFI من الحصول على استثمار استراتيجي من صندوق SMBC للتمويل في آسيا لتشجيع الصادرات الآسيوية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة

رائد التكنولوجيا المالية يعزز موقعه في المدفوعات عبر الحدود بين الشركات (B2B) وتمويل التجارة، مستهدفًا النمو السريع في جميع أنحاء آسيا، بما في ذلك الصين والهند

مدينة أمستردام ودولة سنغافورة, 7 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة MODIFI، وهي منصة عالمية رائدة في حلول الدفع المُعجل بين الشركات (B2B Buy Now)، والدفع المؤجل بين الشركات (Pay Later (BNPL))، اليوم عن الانتهاء بنجاح من جولة تمويل بقيمة 15 مليون دولار، وكانت الحصة الأكبر من نصيب صندوق SMBC للتمويل في آسيا بمشاركة المستثمرين الحاليين Maersk وIntesaSanPaolo وHeliad وغيرهم من المستثمرين العالميين البارزين. تجلب شركة Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ، إحدى البنوك الرائدة في اليابان وقوة مالية كبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كلًا من رأس المال والتوافق الاستراتيجي في أي شراكة تدخل فيها. وبالإضافة إلى الاستثمار في الأسهم، وقعت MODIFI وSMBC مذكرة تفاهم (MoU) للتقدم بشكل مشترك في الحلول الرقمية التي تدعم شركات الصادرات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء آسيا للتوسيع في عملياتها التجارية الدولية. من خلال سلسلة من المبادرات المشتركة، تهدف MODIFI وSMBC إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من حلول تمويل مبتكرة عابرة للحدود.

MODIFI Secures Strategic Investment from Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

يأتي هذا الإعلان على هامش مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية، ما يبين رغبة MODIFI للابتكار في مشهد التكنولوجيا المالية العالمي. سيؤدي ضخ رأس المال الجديد هذا إلى تسريع توسع MODIFI، لا سيما في الأسواق عالية النمو مثل الصين والهند، وهناك حققت الشركة بالفعل تقدمًا كبيرًا. توفر منصة MODIFI السيولة الضرورية وشروط الدفع المرنة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)، لمساعدتها على تحسين التدفق النقدي وتوسيع نطاقها الدولي.

قال Nelson Holzner، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة MODIFI: "يؤكد هذا التمويل الذي حصلنا عليه على قوة أعمالنا وثقة مستثمرينا في رؤيتنا للمستقبل". "مع تطور التجارة العالمية، فإن MODIFI ستبقى في الطليعة، حيث توفر حلول مبتكرة تمكن الشركات من التوسع والنجاح عبر الحدود".

لقد عزز النمو الهائل لشركة MODIFI مكانتها كشركة رائدة في السوق في مجال المدفوعات عبر الحدود وتمويل التجارة. تم الاعتراف بشركة MODIFI من قبل صحيفة Financial Times وStatista كإحدى أسرع شركات التكنولوجيا المالية نموًا في أوروبا لعام 2024، ومنذ تأسيسها في عام 2018، وفرت الشركة أكثر من 3 مليارات دولار في التجارة العالمية لأكثر من 1,800 شركة. تقدم المنصة موافقة فورية على تمويلات رأس المال العامل، إلى جانب أدوات إدارة المخاطر المتكاملة التي تحمي الشركات من إخفاقات المشترين والاحتيال.

أضاف Holzner: "مهمتنا بسيطة: تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للتنافس والازدهار في السوق العالمية بمساعدة حلول الدفع السريعة والمرنة والآمنة". "مع هذا التمويل الجديد، نحن على استعداد لتغيير مفهوم التمويل في التجارة العالمية - مع ضمان حصول الشركات من جميع الأحجام على السيولة والحماية التي يحتاجون إليها للنمو دوليًا".

قال Keiji Matsunaga، المدير العام لقسم الاستراتيجية الرقمية، في SMBC: "من خلال تغيير شكل تمويلات سلسلة التوريد عبر الحدود في هذا العصر الرقمي بفضل وجودها العالمي، فإننا نؤمن بأن MODIFI تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق أعمال التصدير الخاصة بها بسهولة. ونحن نتطلع إلى التعاون مع MODIFI لتمكين عملائنا من الشركات لتوسيع أعمالهم على مستوى العالم مع السرعة والمرونة المالية للتغلب على الحواجز التجارية التقليدية".

نُبذة عن MODIFI

تغير MODIFI شكل التمويل التجاري العالمي بصفتها قائدًا في حلول الدفع المُعجل بين الشركات (B2B Buy Now)، والدفع المؤجل بين الشركات (Pay Later (BNPL)). ويثق بها الشركات في أكثر من 55 دولة، حيث توفر MODIFI أدوات متطورة تعمل على تحسين رأس المال العامل وتبسيط المدفوعات عبر الحدود. من خلال شبكتها العالمية الواسعة، تقدم MODIFI حلول مالية سريعة ومرنة وآمنة، ما يساعد الشركات على توسيع بصمتها الدولية بسهولة. من خلال الدمج بين ميزات إدارة المخاطر المتقدمة وعمليات الدفع السلسة، تضع MODIFI معايير جديدة في التجارة العالمية، وتمكن الشركات من جميع الأحجام من الازدهار في سوق سريعة التطور.

نبذة عن بنك SMBC وصندوق SMBC للتمويل في آسيا

قام بنك SMBC، أحد البنوك الرائدة في اليابان، بتأسيس صندوق SMBC للتمويل في آسيا بمساعدة Incubate Fund وهو صندوق رأس مال استثماري للشركات، بهدف تسريع تطوير الأعمال والشراكات عبر الاستثمارات في الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية التي تعمل بنشاط في آسيا. من خلال هذا الصندوق، ستقوم مجموعة SMBC بتعزيز أعمالها وتزويد العملاء بحلول جديدة من خلال استكشاف وتطبيق تقنيات جديدة عبر الشراكات مع الشركات المستثمرة وتطوير نماذج ومنتجات أعمال جديدة.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2549272/MODIFI_Strategic_Investment.jpg

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