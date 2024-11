MODIFI obtient un investissement stratégique de SMBC Asia Rising Fund pour stimuler les exportations asiatiques des PME

Le leader de la technologie financière renforce sa position dans les paiements transfrontaliers B2B et le financement du commerce, en vue d'une croissance rapide dans toute l'Asie, notamment en Chine et en Inde.

AMSTERDAM et SINGAPOUR, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ --MODIFI, une plateforme mondiale de premier plan dans les solutions B2B Buy Now, Pay Later (BNPL), a annoncé aujourd'hui la réussite d'un tour de financement de 15 millions de dollars mené par SMBC Asia Rising Fund avec la participation des investisseurs actuels Maersk, IntesaSanPaolo, Heliad et d'autres investisseurs mondiaux de premier plan. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), l'une des principales banques japonaises et une force financière majeure dans la région Asie-Pacifique, apporte à la fois des capitaux et un alignement stratégique au partenariat. Au-delà de la prise de participation, MODIFI et SMBC ont signé un protocole d'accord pour développer conjointement des solutions numériques aidant les PME exportatrices d'Asie à développer leurs opérations de commerce international. Grâce à une série d'initiatives conjointes, MODIFI et SMBC veulent donner aux PME les moyens d'accéder à des solutions de financement transfrontalières innovantes.

MODIFI Secures Strategic Investment from Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

L'annonce est faite en marge du Singapore Fintech Festival, qui illustre la volonté d'innovation de MODIFI dans le paysage mondial de la technologie financière. Cette nouvelle injection de capitaux accélérera l'expansion de MODIFI, en particulier dans les marchés à forte croissance comme la Chine et l'Inde, où l'entreprise a déjà fait des percées significatives. La plateforme de MODIFI fournit des liquidités essentielles et des conditions de paiement flexibles aux petites et moyennes entreprises (PME), les aidant à optimiser leur trésorerie et à étendre leur portée internationale.

« Le financement souligne la force de notre entreprise et la confiance de nos investisseurs dans notre vision de l'avenir », a déclaré Nelson Holzner, PDG et cofondateur de MODIFI. « Alors que le commerce mondial évolue, MODIFI est à l'avant-garde, fournissant des solutions innovantes qui permettent aux entreprises de s'étendre et de réussir au-delà des frontières. »

La croissance exponentielle de MODIFI a renforcé sa position de leader sur le marché des paiements transfrontaliers et du financement du commerce. Reconnue par le Financial Times et Statista comme l'une des sociétés de technologie financière européennes à la croissance la plus rapide en 2024, MODIFI a permis plus de 3 milliards de dollars d'échanges mondiaux pour plus de 1 800 entreprises depuis sa création en 2018. La plateforme offre une approbation instantanée des fonds de roulement, ainsi que des outils de gestion des risques intégrés qui protègent les entreprises contre les défaillances des acheteurs et la fraude.

« Notre mission est simple : nous permettons aux PME d'être compétitives et de prospérer sur le marché mondial grâce à des solutions de paiement rapides, flexibles et sûres », a ajouté N. Holzner. « Avec ce nouveau financement, nous sommes prêts à redéfinir le financement du commerce mondial, en veillant à ce que les entreprises de toutes tailles puissent débloquer les liquidités et obtenir la protection dont elles ont besoin pour se développer à l'échelle internationale. »

« En transformant le financement de la chaîne d'approvisionnement transfrontalière pour l'ère numérique grâce à sa présence mondiale, nous pensons que MODIFI aide les PME à développer leurs activités d'exportation en toute simplicité. Nous nous réjouissons de collaborer avec MODIFI pour permettre à nos entreprises clientes d'étendre leurs activités à l'échelle mondiale avec agilité et flexibilité financière en surmontant les barrières commerciales traditionnelles », a déclaré Keiji Matsunaga, directeur général du département de stratégie numérique de la SMBC.

À propos de MODIFI

MODIFI redéfinit le financement du commerce mondial en tant que leader des solutions B2B Buy Now, Pay Later (BNPL). MODIFI fournit des outils de pointe qui optimisent les fonds de roulement et rationalisent les paiements transfrontaliers, et ce, dans plus de 55 pays. Grâce à son vaste réseau mondial, MODIFI fournit des solutions financières rapides, flexibles et sûres, aidant les entreprises à étendre leur présence internationale en toute simplicité. En intégrant des fonctions avancées de gestion des risques et des processus de paiement transparents, MODIFI pose de nouveaux jalons dans le commerce mondial, permettant aux entreprises de toutes tailles de prospérer sur un marché en évolution rapide.

À propos de la SMBC et du SMBC Asia Rising Fund

SMBC, l'une des principales banques japonaises, a cofinancé SMBC Asia Rising Fund avec Incubate Fund, un fonds de capital-risque d'entreprise, dans le but d'accélérer le développement des entreprises et des partenariats en investissant dans des start-ups à fort potentiel opérant activement en Asie. Grâce à ce fonds, le groupe SMBC améliorera ses activités et fournira à ses clients de nouvelles solutions en découvrant/appliquant de nouvelles technologies par le biais de partenariats avec des sociétés d'investissement et le développement de nouveaux modèles d'entreprise et produits.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2549272/MODIFI_Strategic_Investment.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2549327/Modifi_Logo.jpg