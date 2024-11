MODIFI sichert sich eine strategische Investition des SMBC Asia Rising Fund zur Förderung der Asienexporte von KMU

Führendes Fintech-Unternehmen stärkt Position im grenzüberschreitenden B2B-Zahlungsverkehr und in der Handelsfinanzierung mit Blick auf schnelles Wachstum in Asien, einschließlich China und Indien

AMSTERDAM und SINGAPUR, 7. November 2024 /PRNewswire/ -- MODIFI, eine führende globale Plattform für B2B Buy Now, Pay Later (BNPL)-Lösungen, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Mio. USD unter der Leitung des SMBC Asia Rising Fund und mit Beteiligung der bestehenden Investoren Maersk, IntesaSanPaolo, Heliad und anderer erstklassiger globaler Investoren bekannt. Die Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), eine der führenden Banken Japans und eine wichtige Finanzkraft in der APAC-Region, bringt sowohl Kapital als auch eine strategische Ausrichtung in die Partnerschaft ein. Neben der Kapitalbeteiligung haben MODIFI und SMBC eine Absichtserklärung unterzeichnet, um gemeinsam digitale Lösungen voranzutreiben, die KMU-Exporteure in ganz Asien bei der Ausweitung ihrer internationalen Handelsaktivitäten unterstützen. Durch eine Reihe gemeinsamer Initiativen wollen MODIFI und die SMBC KMUs mit innovativen grenzüberschreitenden Finanzierungslösungen unterstützen.

MODIFI Secures Strategic Investment from Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

Die Ankündigung erfolgt am Rande des Singapore Fintech Festival, das die Innovationskraft von MODIFI in der globalen Fintech-Landschaft unter Beweis stellt. Diese neue Kapitalzufuhr wird die Expansion von MODIFI beschleunigen, insbesondere in wachstumsstarken Märkten wie China und Indien, wo das Unternehmen bereits erhebliche Fortschritte gemacht hat. Die Plattform von MODIFI bietet kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) entscheidende Liquidität und flexible Zahlungsbedingungen und hilft ihnen, ihren Cashflow zu optimieren und ihre internationale Reichweite zu vergrößern.

„Die Finanzierung unterstreicht die Stärke unseres Unternehmens und das Vertrauen unserer Investoren in unsere Zukunftsvision", sagte Nelson Holzner, CEO und Mitbegründer von MODIFI. „Im Zuge der Entwicklung des globalen Handels steht MODIFI an vorderster Front und bietet innovative Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, grenzüberschreitend zu skalieren und erfolgreich zu sein."

Das exponentielle Wachstum von MODIFI hat seine Position als Marktführer im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr und in der Handelsfinanzierung gefestigt. Von der Financial Times und Statista als eines der Fastest Growing European Fintech Companies in 2024 anerkannt, hat MODIFI seit seiner Gründung im Jahr 2018 mehr als 1.800 Unternehmen den globalen Handel in Höhe von über 3 Mrd. USD erleichtert. Die Plattform bietet eine sofortige Genehmigung von Betriebskapital sowie integrierte Risikomanagement-Tools, die Unternehmen vor Zahlungsausfällen und Betrug schützen.

„Unser Auftrag ist einfach: Mit schnellen, flexiblen und sicheren Zahlungslösungen ermöglichen wir es kleinen und mittleren Unternehmen, sich auf dem globalen Markt zu behaupten und erfolgreich zu sein", ergänzt Holzner. „Mit dieser neuen Finanzierung werden wir die globale Handelsfinanzierung neu definieren und sicherstellen, dass Unternehmen jeder Größe die Liquidität und den Schutz erhalten, die sie für ihr internationales Wachstum benötigen."

„Wir glauben, dass MODIFI mit seiner globalen Präsenz die grenzüberschreitende Lieferkettenfinanzierung für das digitale Zeitalter umgestaltet und KMUs dabei unterstützt, ihre Exportgeschäfte mit Leichtigkeit zu vergrößern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit MODIFI, um unsere Firmenkunden in die Lage zu versetzen, ihre Geschäfte mit Agilität und finanzieller Flexibilität global zu expandieren und traditionelle Handelsbarrieren zu überwinden", sagte Keiji Matsunaga, General Manager of Digital Strategy Department bei SMBC.

Informationen zu MODIFI

MODIFI definiert als führender Anbieter von B2B Buy Now, Pay Later (BNPL)-Lösungen die globale Handelsfinanzierung neu. MODIFI wird von Unternehmen in mehr als 55 Ländern geschätzt und bietet innovative Tools zur Optimierung des Betriebskapitals und zur Rationalisierung grenzüberschreitender Zahlungen. Über sein ausgedehntes globales Netzwerk bietet MODIFI schnelle, flexible und sichere Finanzlösungen an und hilft Unternehmen, ihre internationale Präsenz problemlos zu erweitern. Durch die Integration fortschrittlicher Risikomanagementfunktionen und nahtloser Zahlungsprozesse setzt MODIFI neue Maßstäbe im globalen Handel und ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, in einem sich schnell entwickelnden Markt erfolgreich zu sein.

Informationen zu SMBC und den SMBC Asia Rising Fund

SMBC, eine der führenden Banken Japans, hat den SMBC Asia Rising Fund gemeinsam mit dem Incubate Fund, einem Risikokapitalfonds für Unternehmen, finanziert, um die Entwicklung von Unternehmen und Partnerschaften durch Investitionen in vielversprechende Start-ups zu beschleunigen, die in Asien aktiv sind. Mit Hilfe dieses Fonds wird die SMBC Group ihr Geschäft ausbauen und ihren Kunden neue Lösungen anbieten, indem sie neue Technologien durch Partnerschaften mit Unternehmen, in die sie investiert, aufdeckt und anwendet und neue Geschäftsmodelle und Produkte entwickelt.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2549272/MODIFI_Strategic_Investment.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2549327/Modifi_Logo.jpg