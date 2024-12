تمكين الإبداع: BingX تطلق برنامج CreatorX

فيلنيوس، ليتوانيا, 20 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- يسرّ BingX، بصفتها بورصة عالمية رائدة للعملات المشفرة، إطلاق برنامج CreatorX، وهو مبادرة تهدف إلى تمكين منشئي المحتوى في جميع أنحاء العالم. يهدف هذا البرنامج إلى إلهام الأفراد المتحمسين لتقنية البلوكشين والعملات المشفرة من خلال تقديم حوافز منظمة وتعزيز التعرّض وفرص التعاون.

Empowering Creativity: BingX Launches the CreatorX Program

يهدف برنامج CreatorX من BingX إلى تلبية احتياجات مجموعة متنوعة من منشئي المحتوى، بدءًا من الشخصيات المؤثرة والمعلمين وحتى المتحمسين لوسائل التواصل الاجتماعي الناشئة. وهو يوفر عملية مشاركة مُبسّطة حيث يمكن لمنشئي المحتوى التسجيل وإرسال المحتوى وتتبع التقدم الذي يُحرزونه. يتم تصنيف منشئي المحتوى إلى أربعة مستويات بحسب الأداء: الفضية، والذهبية، والبلاتينية، والماسية، لكل منها متطلبات خاصة ومكافآت مُخصّصة. يمكن لأصحاب الأداء العالي المتسق عبر الجلسات المتتالية إطلاق العنان لحوافز أكبر حيث يهدف ذلك إلى مساعدة منشئي المحتوى على زيادة الخبرة وتوسيع نطاق التواصل وإنشاء حضور قوي.

أدى ظهور Web3 وتقنية البلوكشين إلى زيادة الطلب على المعلومات والموارد التعليمية الجديرة بالثقة. يستفيد برنامج CreatorX من قوة BingX العالمية وخبرتها لتلبية هذا الطلب من خلال تمكين منشئي المحتوى من إنتاج محتوى هادف وجذاب يسد الفجوة بين تقنية البلوكشين والمستخدمين اليوميين لتحسين فهم Web3.

تقول فيفيان لين، رئيسة قسم المنتجات في BingX: "يسعدنا تقديم برنامج BingX CreatorX كمنصة لمنشئي المحتوى لعرض مواهبهم ومشاركة الأفكار الرائعة داخل مجتمع العملات المشفرة". "تتجاوز هذه المبادرة جميع الحدود، وتشجّع على تقديم الطلبات من جميع أنحاء العالم. نحن نرحب ترحيبًا حارًا بمنشئي المحتوى من جميع أنحاء العالم ومستعدون لمكافأة أولئك الذين يجلبون الأصالة والإلهام والرؤية للجمهور. ستوفر منظومة العمل في BingX أيضًا الدعم والموارد اللازمة لنجاح منشئي المحتوى، ما يضمن مكافأتهم بشكل عادل."

تدعو الجلسة الأولى من برنامج CreatorX منشئي المحتوى إلى تطبيق تجاربهم الفريدة وأبرز النقاط في استخدام

BingX Futures ومشاركتها. وتسعى المبادرة، من خلال تعزيز رواية القصص الحقيقية وتبادل المعرفة، إلى إطلاق محادثات هادفة وإلهام موجة جديدة من الإبداع والابتكار في عالم العملات المشفرة المتطور.

نبذة عن BingX

