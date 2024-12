VILNUS, Lituânia, 13 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- BingX, uma das exchanges de criptomoedas do mundo, lançou o Programa CreatorX, uma iniciativa projetada para impulsionar criadores de conteúdo em todo o mundo. Este programa visa inspirar pessoas apaixonadas pela tecnologia blockchain e criptomoedas, oferecendo incentivos estruturados, maior exposição e oportunidades de colaboração.

Empoderando a criatividade: BingX lança o Programa CreatorX

O Programa CreatorX da BingX destina-se a uma ampla gama de criadores de conteúdo, desde influenciadores e educadores até entusiastas emergentes de mídia social. Ele oferece um processo de engajamento simplificado onde os criadores podem se inscrever, enviar conteúdo e acompanhar seu progresso por meio de uma plataforma unificada. Os criadores serão classificados em quatro níveis com base no desempenho: Prata, Ouro, Platina e Diamante, cada um com requisitos específicos e recompensas personalizadas. Os criadores com alto desempenho consistente em sessões consecutivas podem desbloquear incentivos maiores, pois isso visa ajudar os criadores a desenvolver a sua experiência, expandir o seu alcance e estabelecer uma presença forte.

A ascensão da tecnologia Web3 e blockchain levou a um aumento na demanda por informações confiáveis e recursos educacionais. O Programa CreatorX aproveita a força e a experiência global do BingX para atender a essa demanda, permitindo que os criadores produzam conteúdo envolvente e perspicaz que preencha a lacuna entre a tecnologia blockchain e os usuários comuns para melhorar a compreensão da Web3.

"Temos o prazer de apresentar o Programa CreatorX da BingX como uma plataforma para os criadores mostrarem seu talento e compartilharem ideias brilhantes dentro da comunidade de criptomoedas", disse Vivien Lin, Chief Product Officer da BingX. "Esta iniciativa transcende todas as fronteiras e convida candidaturas de todo o mundo. Damos as boas-vindas a criadores de todo o mundo e estamos prontos para premiar aqueles que trazem autenticidade, inspiração e conhecimento ao público. Esta iniciativa representa um importante passo em frente na nossa missão de tornar a tecnologia blockchain acessível a todos. O ecossistema da BingX fornecerá o suporte e os recursos necessários para que os criadores tenham sucesso, garantindo que sejam recompensados de forma justa", concluiu Lin.

A primeira sessão do Programa CreatorX convida os criadores a se inscreverem e compartilharem suas perspectivas e destaques exclusivos sobre a experiência de trading de futuros da BingX. Ao incentivar a narrativa autêntica e a troca de conhecimento, a iniciativa procura desencadear conversas significativas e inspirar uma nova onda de criatividade e inovação no mundo em mudança das criptomoedas.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas, atendendo a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. A BingX oferece uma ampla variedade de produtos e serviços, incluindo spot, derivativos, copy trading e gestão de ativos; tudo projetado para as novas necessidades de nossos usuários, desde iniciantes até profissionais. A BingX está comprometida em fornecer uma plataforma confiável que capacita os usuários por meio de ferramentas e recursos inovadores para elevar sua proficiência em negociação.

Em 2024, o BingX tornou-se um orgulhoso parceiro principal do Chelsea FC, marcando a sua estreia no mundo dos desportos.

Para mais informações, visite www.bingx.com/pt-br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2580670/BingX_Launches_CreatorX_Program_1200_675_without_texts_2x.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5077007/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX