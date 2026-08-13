تنسنت كلاود تعزز تحول الذكاء الاصطناعي المؤسسي لشركة السيف غاليري في المملكة العربية السعودية

هونغ كونغ, 13 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم تنسنت كلاود، الذراع السحابية لشركة التكنولوجيا العالمية تنسنت، عن تعاونها مع شركة السيف غاليري، إحدى الشركات الرائدة في مجال تجزئة الأجهزة المنزلية والأثاث في المملكة العربية السعودية، وذلك لدعم رحلة تحول الذكاء الاصطناعي المؤسسي للشركة. ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية السحابية المحلية لشركة تنسنت كلاود وقدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، نشرت السيف غاليري منصة وكيل ذكاء اصطناعي مؤسسي مطورة ذاتيا مصممة لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتبسيط عملية اتخاذ القرار، ودعم تجارب عملاء أكثر ذكاء عبر أعمالها متعددة القنوات.

مع استكشاف الشركات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بشكل متزايد للتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، تسعى المؤسسات إلى إيجاد أسس سحابية آمنة وقابلة للتطوير ومطابقة يمكن أن تدعم الابتكار على نطاق واسع. وباعتبارها واحدة من أبرز ثلاث شركات تجزئة للأجهزة المنزلية والأثاث مع حضور قوي متعدد القنوات في المملكة العربية السعودية، عملت السيف غاليري على دفع استراتيجيتها للتحول الرقمي قدما لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء معًا. ولتسريع تبني الذكاء الاصطناعي عبر أعمالها مع تلبية متطلبات الأداء وكفاءة التكلفة والامتثال للبيانات، اختارت الشركة تنسنت كلاود لتكون شريكتها التقنية في مجال السحابة والذكاء الاصطناعي.

بناء أساس موثوق به للذكاء الاصطناعي في المؤسسات

توفّر تنسنت كلاود لشركة السيف غاليري خدمات سحابية مستقرة وعالية الكفاءة من حيث التكلفة والمستضافة في بنيتها التحتية السحابية المحلية في المملكة العربية السعودية، مما يتيح لشركة التجزئة نشر وكيل الذكاء الاصطناعي المؤسسي المطوّر ذاتيًا بسلاسة. ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية المحلية لشركة تنسنت كلاود، تستفيد السيف غاليري من تقليص زمن الانتقال، وتحسين تجربة المستخدم، ودعم متطلبات توطين البيانات بما يتماشى مع اللوائح المحلية في المملكة العربية السعودية.

وبالإضافة إلى البنية التحتية السحابية، تقدم تنسنت كلاود محفظة شاملة تغطي منصات تطوير الذكاء الاصطناعي، وواجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات البنية التحتية في مجالات الحوسبة، والتخزين، والشبكات، وقواعد البيانات. وتساعد تنسنت كلاود، إلى جانب قدرات نظامها البيئي الأوسع ودعمها الفني المخصص، المؤسسات على تسريع نشر وتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسية.

دعم التحول التجاري القائم على الذكاء الاصطناعي

يدعم وكيل الذكاء الاصطناعي مجموعة من السيناريوهات التجارية عبر عمليات الإدارة الداخلية والخدمات الموجهة للعملاء، مما يساعد في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم تجارب عملاء أكثر ذكاء وتخصيصا عبر أعمال السيف غاليري متعددة القنوات.

وعقب النجاح في نشر منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، عمّقت السيف غاليري تعاونها مع تنسنت كلاود في مجالات الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، وخدمات البرمجيات لمزيد من النهوض بأعمالها.

وقالت راشيل شي، المدير العام لشركة تنسنت كلاود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعمليات وتطوير القنوات والتسويق في تنسنت كلاود الدولية: "تحتضن المملكة العربية السعودية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بسرعة ، وتبحث المؤسسات عن شركاء تكنولوجيا موثوقين يمكنهم توفير بنية تحتية موثوقة وقدرات الذكاء الاصطناعي الجاهزة للمؤسسات ودعم محلي قوي. يسرنا دعم السيف غاليري ببنيتنا التحتية السحابية المحلية وقدراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي ونظامنا البيئي الشامل، للمساعدة في تسريع رحلة تبني الذكاء الاصطناعي واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية التي يمكن أن توفر قيمة تجارية مجزية. ونحن نتطلع إلى دعم المزيد من المؤسسات في جميع أنحاء المملكة بينما تطلق العنان لقيمة الذكاء الاصطناعي".

قال خالد عاطف، مدير تقنية المعلومات في السيف غاليري: "كان هدفنا جعل الذكاء الاصطناعي أداة عملية تقدم قيمة عبر مختلف جوانب العمل. ومع البنية التحتية المحلية والدعم من تنسنت كلاود، نجحنا في نشر منصة الذكاء الاصطناعي المؤسسية الخاصة بنا لدعم عمليات تجارية أكثر ذكاء وتجارب عملاء أكثر تخصيصًا. وقد مكّننا ذلك من تسريع الابتكار مع خلق قيمة أكبر لعملائنا وموظفينا على حد سواء".

ويبرز هذا التعاون التزام تنسنت كلاود المتزايد بدعم الاقتصاد الرقمي وطموحات الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية. وعقب إطلاق أول منطقة سحابية لها في المملكة، تواصل تنسنت كلاود توسيع قدراتها السحابية ومقدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي محليا لمساعدة المؤسسات على تسريع الابتكار مع تلبية المتطلبات التجارية والتنظيمية المتطورة. ومن خلال الشراكات مع مؤسسات مثل السيف غاليري، تظل تنسنت كلاود ملتزمة بدعم التحول الرقمي وأهداف رؤية السعودية 2030 في المملكة العربية السعودية

نبذة عن تنسنت كلاود

تلتزم شركة تنسنت كلاود، وهي إحدى شركات الحوسبة السحابية الرائدة في العالم، بابتكار حلول لمعالجة مشكلات واقعية وتمكين التحول الرقمي للصناعات الذكية. ومن خلال بنيتنا التحتية العالمية الواسعة النطاق، توفر تنسنت كلاود للشركات في جميع أنحاء العالم منتجات وخدمات سحابية رائدة في الصناعة تتسم بالاستقرار والأمان، مع الاستفادة من التطورات التكنولوجية مثل الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وأمن الشبكات. وتتمثل مهمتنا المستمرة في تلبية احتياجات الصناعات باختلافها، بما في ذلك مجالات الألعاب والوسائط والترفيه والتمويل والرعاية الصحية والعقارات والبيع بالتجزئة والسفر والنقل.

نبذة عن السيف غاليري

السيف غاليري هي شركة رائدة في تجزئة الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ في المملكة العربية السعودية، وشركة مساهمة سعودية رائدة في قطاع التجزئة. تأسست في عام 1993 وأدرجت في سوق الأسهم السعودية (تداول) في عام 2022، وتتمتع الشركة بحضور تجاري قوي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، وعمان، إلى جانب منصة تجارة إلكترونية حديثة. وتعد الشركة متقدمة للغاية أيضًا في تبنيها لتقنية المعلومات والتكنولوجيا الرقمية، وهي معروفة بتنوعها الواسع وجودتها الموثوقة ونهجها المبتكر في قطاع التجزئة المنزلي.