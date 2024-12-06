تواصل BC.GAME جهودها المستمرة لتعزيز استراتيجيتها العالمية للامتثال

مدينة نيقوسيا، دولة قبرص، 6 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة BC.GAME، وهي منصة رائدة في مجال الألعاب عبر الإنترنت باستخدام العملات الرقمية، عن قرارها بسحب ترخيصها تحديدًا من كوراكاو. يأتي هذا القرار نتيجةً للبيئة متزايدة العدائية ضد المشغلين في كوراكاو خلال السنوات الأخيرة. على الرغم من الجهود المستمرة لتحديث قانون الألعاب عبر الإنترنت في كوراكاو، فإن الحماية القانونية المناسبة لجميع المشغلين المسجلين هناك غائبة بشكل كبير، ومن الأمثلة على ذلك قانون الإفلاس الذي يعود إلى عام 1931 بموجب "مرسوم إفلاس كوراكاو"، والذي يمكن استغلاله بسهولة من قبل جهات خبيثة واستخدامه ضد المشغلين الشرعيين.

لذلك، في 5 ديسمبر 2024، قررت BC.GAME سحب ترخيص كوراساو رسميًا. لن يؤثر هذا بأي حال على العمليات الدولية الأوسع لـ BC.GAME. بعيدًا عن كوراساو، تمتلك BC.GAME تراخيص ألعاب في العديد من الولايات القضائية الأخرى، وتظل عملياتها الدولية متوافقة تمامًا مع التزاماتها التنظيمية المُطبقة.

التكيف مع توجهات الصناعة

نظرًا لأن صناعة الألعاب العالمية تواجه بيئة تنظيمية متزايدة التعقيد، يعد هذا القرار من BC.GAME خطوة ضرورية لتعزيز استراتيجيتها التشغيلية والحفاظ عليها وضمان استمرارية العمليات مع إعادة مواءمة BC.GAME مع أطر تنظيمية متطورة وقوية، بما يحقق الفائدة لعملياتها الدولية. والأهم من ذلك، أنه يضمن سلامة وموثوقية وأمن الخدمة لمستخدمي BC.GAME.

الاتساق في الالتزامات القانونية والمالية

على عكس الشائعات الأخيرة التي تم تداولها بشكل غير دقيق بشأن الوضع المالي لـ BC.GAME، تؤكد الشركة مجددًا للجهات المعنية والجمهور بشكل عام أن وضعها المالي لا يزال قويًا ومستقرًا. ما تزال جميع العمليات الدولية لـ BC.GAME لم تتأثر وستواصل BC.GAME الوفاء بجميع التزاماتها القانونية والمالية المستمرة.

نبذة عن BC.GAME

BC.GAME منصة رائدة عالميًا في مجال الألعاب عبر الإنترنت باستخدام العملات الرقمية، تركز على تقديم تجربة ترفيهية آمنة ومتنوعة للمستخدمين. تقدم المنصة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك المراهنات الرياضية، والألعاب الإلكترونية مع ضمان الحماية الكافية للاعب والتركيز المتزايد على منع إدمان القمار. مع التركيز القوي على الابتكار التكنولوجي والامتثال التنظيمي، تواصل BC.GAME توسيع حضورها في الأسواق الدولية، ما يعزز سمعتها كمزود رائد للترفيه يقدم مجموعة واسعة من خدمات الألعاب.

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