BC.GAME繼續強化全球合規戰略

賽普勒斯尼科西亞2024年12月6日 /美通社/ -- 全球領先的加密貨幣線上博彩平臺BC.GAME宣佈決定撤銷其庫拉索牌照，以應對近年來庫拉索日益不利的運營環境。儘管庫拉索正試圖對其博彩法進行現代化改革，但如1931年通過的《庫拉索破產法令》等過時法規仍然存在漏洞，可能被惡意利用，從而對合法運營商構成威脅。

因此，2024年12月5日，BC.GAME決定正式撤回其在庫拉索的許可證。除了庫拉索之外，BC.GAME還在其他多個司法管轄區持有博彩許可證，其國際業務仍完全遵守其適用的監管義務。

適應行業趨勢

隨著全球博彩行業面臨日益複雜的監管環境，BC.GAME的這一舉措對於加強和維護其運營戰略，以確保連續性，並重新調整BC.GAME與適當發展和強大的監管框架，以造福其國際業務至關重要。最重要的是，它確保了BC.GAME用戶服務的安全性、可靠性和安全性。

澄清財務健康狀況

針對近期關於BC.GAME財務狀況的謠言，BC.GAME特向利益相關方和公眾聲明：BC.GAME的財務狀況良好，並不存在外界傳言中的問題。國際運營未受任何影響，公司將繼續履行所有法律和財務責任。

關於BC.GAME

BC.GAME是一家全球領先的加密貨幣線上博彩平臺，致力於為用戶提供安全多樣的娛樂體驗。平臺服務涵蓋體育博彩以及電子遊戲等多個領域，同時高度重視玩家保護，積極預防賭博成癮。憑藉對技術創新和合規的專注，BC.GAME正在持續擴大其國際市場的影響力，維持其作為提供廣泛遊戲服務的領先娛樂供應商的聲譽。

SOURCE BC.GAME