BC.GAME POURSUIT SES EFFORTS POUR RENFORCER SA STRATÉGIE DE CONFORMITÉ MONDIALE

NICOSIE, Chypre, 6 décembre 2024 /PRNewswire/ -- BC.GAME, une plateforme i-Gaming de crypto-monnaie de premier plan, a annoncé sa décision de retirer sa licence spécifiquement de Curaçao. Cette décision reflète l'environnement de plus en plus hostile à l'égard des opérateurs de Curaçao au cours de ces dernières années. En dépit des efforts actuellement déployés pour moderniser la loi sur les jeux en ligne de Curaçao, une protection juridique adéquate pour tous les opérateurs établis à Curaçao fait gravement défaut, comme sa loi sur la faillite qui date de 1931 via le « Curaçao Bankruptcy Decree » qui peut facilement être exploité par des acteurs malveillants et utilisé à l'encontre d'opérateurs légitimes.

Par conséquent, le 5 décembre 2024, BC.GAME a décidé de retirer officiellement sa licence de Curaçao. Cette décision n'affectera en rien les activités internationales de BC.GAME. Outre Curaçao, BC.GAME détient des licences de jeu dans de nombreuses autres juridictions, et ses opérations internationales restent entièrement conformes à ses obligations réglementaires applicables.

Adaptation aux tendances du secteur

Le secteur mondial des jeux étant confronté à un environnement réglementaire de plus en plus complexe, cette décision de BC.GAME est essentielle pour améliorer et maintenir sa stratégie opérationnelle afin d'assurer la continuité et de réaligner BC.GAME sur des cadres réglementaires robustes et évolués, dans l'intérêt de ses opérations internationales. Plus important encore, il garantit la sécurité, la fiabilité et la sûreté du service pour les utilisateurs de BC.GAME.

Cohérence dans les obligations légales et financières

Contrairement aux récentes rumeurs qui ont circulé à tort sur la situation financière de BC.GAME, BC.GAME réaffirme à ses parties prenantes et au public en général que sa situation financière reste saine. Toutes les opérations internationales de BC.GAME ne sont pas affectées et BC.GAME continuera à remplir toutes ses obligations légales et financières.

À propos de BC.GAME

BC.GAME est une plateforme de jeu en crypto-monnaie mondiale de premier plan qui vise à offrir aux utilisateurs une expérience de divertissement sécurisée et diversifiée. BC.GAME propose une gamme de services, notamment des paris sportifs et des jeux électroniques, tout en assurant une protection adéquate des joueurs et en misant sur la prévention de la dépendance au jeu. En mettant l'accent sur l'innovation technologique et la conformité réglementaire, BC.GAME continue d'étendre sa présence sur les marchés internationaux tout en maintenant sa réputation de premier fournisseur de divertissement offrant une large gamme de services de jeux.

