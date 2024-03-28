توسع Bybit آفاق التداول بواسطة خيارات Solana

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 مارس 2024/ PRNewswire/ -- تعلن Bybit، وهي واحدة من أهم ثلاثة بورصات للعملات المشفرة عالميًا من حيث حجم التداول، عن إضافة خيارات Solana (SOL) إلى منصتها السريعة. باتت Bybit الآن بمثابة واحد من موقعي التداول الوحيدين الذيّن يقدمان هذا المنتج.

تعمل تلك الإضافة الجديدة على توسيع خيارات Bybit، بما في ذلك Bitcoin (BTC) وEther (ETH). ابتداءً من اليوم، يمكن للتجار استكشاف مجموعة من الإستراتيجيات الجديدة بواسطة خيارات SOL، مما يعزز تجربتهم التداولية ويزيد من إمكانية تحقيقهم للربح.

Bybit Expands Trading Horizons with Solana Options

تفتح خيارات SOL على Bybit أبوابًا لإستراتيجيات تداول مبتكرة. فسواء كان الأمر يتعلق بتحقيق الدخل من خلال الاتصالات المشتملة على حيازات SOL، أو استخدام الخيارات الواقية لحماية الاستثمارات، فإن الإمكانيات الآن أوسع من أي وقت مضى.

تم تزويد خيارات Solana على Bybit بميزات محددة تم تصميمها لتمكين التجار، بما في ذلك التداول السلس ضمن حساب التداول الموحّد (UTA) في Bybit. بالإضافة إلى ذلك، تُعد Bybit موطنًا لعقود SOL-perpetual ذات السيولة العالية أيضًا، مما يضمن أدنى تكاليف تحويط ممكنة.

حيث صرح Hao Yang، head of financial products في Bybit قائلًا: "باعتبارها واحدة من مواقع التداول الحالية التي تقدم خيارات SOL فقط، فإننا نتوقع أن تصل الإمكانات السوقية لخيارات SOL إلى نصف حجم خيارات ETH، مما يعكس التوزيع المرئي في العقود الدائمة. "تهدف خيارات SOL التي تمت تسويتها بواسطة USDC إلى تلبية احتياجات أصحاب العملات الرقمية SOL الحاليين الذين يرغبون في تحويط تعرضهم، بالإضافة إلى الباحثين عن طرق جديدة للتداول وإدارة المخاطر عبر الأصول."

#Bybit / #TheCryptoArk

معلومات عن Bybit

Bybit هي إحدى أكبر ثلاث بورصات للعملات الرقمية من حيث الحجم، إذ تضم 20 مليون مستخدم، وقد تم تأسيسها في عام 2018. وهي توفر منصة احترافية، حيث يمكن لمستثمري ومتداولي العملات الرقمية العثور على محرك مطابقة فائق السرعة وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودعم مجتمعي متعدد اللغات. تعتز Bybit بشراكتها الأبطال من الصانعين والسائقين في Formula One: فريق Oracle Red Bull Racing.

لمزيد من التفاصيل حول Bybit، تُرجى زيارة Bybit Press.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ: [email protected] لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة: https://www.bybit.com للحصول على التحديثات، تُرجى متابعة: مجتمعات Bybit وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2371861/EN_2401_T17128_NewOptions_SOL_1600x900.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg