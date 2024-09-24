توسع Kennametal محفظة أعمالها التعدينية بثلاثة خطوط منتجات جديدة

توفر أدوات القطع الجديدة المزيد من الخيارات لمكافحة التآكل

بيتسبورغ، 24 سبتمبر، 2024 / PRNewswire / -- أعلنت شركة Kennametal Inc. اليوم عن توسيع خطوط منتجاتها الشاملة من حلول الأدوات و حماية آلات التعدين من التآكل. وتشمل الإضافات الجديدة معولات لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة بالإضافة إلى نظام مثقاب حفر فولاذي مستدير مبتكر مصمم لتحسين الكفاءة والسلامة.

Defender™ Round Drill Steel System PlusPoint™ PrimePoint™

تتميز PrimePoint™ برأس ماسية متعددة البلورات (PCD) ، مما يتيح للعاملين على الجدران الطويلة التعدين لفترة أطول. ولقد توصلت الشركة إلى تقليل التآكل الكاشط على رأس PCD بشكل كبير بسبب صلابتها المتفوقة على كربيد التنغستن التقليدي، مما يعني وقتًا أطول من التشغيل للعملاء.

تستخدم PlusPoint™، المُطوَّرة لتلبية احتياجات مختلفة، معولات ذات درجة أعلى من القساوة لاختراق أصعب الصخور التي قد تعترض مشغلي آلة التعدين المستمر عندما يواجهون بشكل غير متوقع ظروف جيولوجية معاندة، مما يقلل من وقت التوقف وتقليل استخدام الأدوات.

لا يشكل تثبيت سقف المنجم الضعيف خطرًا على الإنتاجية فحسب، بل خطرًا على السلامة أيضًا. أُضيف نظام Defender™Round Drill Steel (مثقاب الحفر الفولاذي المستدير) إلى المجموعة لحل التحديات التي يواجهها عمال المناجم عندما تجتمع جيولوجيا السقف السيئة مع المياه. مع الحفاظ على مستوى أقل من الضوضاء والغبار مقارنة بالفولاذ السداسي القابل للتراكب والتكديس، يتميز هذا النظام الجديد أيضًا بما يلي:

فولاذ دائري أسمك يمكن تكديسه وإصلاحه مقارنةً بالفولاذ المزعزع.

جهاز تثبيت وتدوير المثقاب ذاتي المحاذاة بدون استخدام اليدين.

محولات محركات Spline التي تنقل الدوران إلى الجزء الداخلي السداسي من قطع الفولاذ، مما يتيح للآلة حفر ثقوب أكبر وأطول بشكل أسرع.

يقول Marcelo Campos، نائب الرئيس في Global Earth Cutting Tools: "يستمع فريق خبراء التآكل لدينا حقًا إلى عملائنا، ونستخدم موادنا وخبرائنا في الصناعة لتطوير حلول مُثبتة الفعالية لتحدياتهم". وأضاف: "إن هذه المنتجات الجديدة هي أحدث نتيجة لهذا الجهد التعاوني".

لمعرفة المزيد، تَفضَّل بزيارة:

PrimePoint

PlusPoint

نظام مثقاب الحفر الفولاذي المستدير لـ Defender

للشراء، يرجى الاتصال بممثل المبيعات أو موزع Kennametal المعتمد.

دعم العملاء - العثور على مراكز الخدمة - Kennametal

نبذة عن Kennametal

مع أكثر من 80 عامًا من مسيرتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، توفر شركةKennametal Inc. الإنتاجية للعملاء من خلال دراسة المواد والأدوات والحلول المقاومة للتآكل. يلجأ العملاء من مجالات الفضاء والأعمال الأرضية والطاقة والهندسة العامة والنقل إلى Kennametal لمساعدتهم على التصنيع بدقة وكفاءة. كل يوم ما يقرب من 8,700 موظف يساعدون العملاء في أكثر من 60 دولة على الحفاظ على قدرتهم التنافسية. حققت Kennametal إيرادات تبلغ 2 مليار دولار في السنة المالية 2024. للإطلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .www.kennametal.com تابع@Kennametal : إنستجرام وفيسبوك ولينكد إن ويوتيوب.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2508978/Kennametal_Defender.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2508979/Kennametal_PlusPoint.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2508980/Kennametal_PrimePoint.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2003465/Kennametal_Logo.jpg

للتواصل: Kelly Bandieramonte، الهاتف: ، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]+1 724-237-0472