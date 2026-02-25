شركة Kennametal تطلق البرنامج العالمي "Machinist of the Year" لتكريم عملائها من الفنيين المخضرمين في تشغيل الماكينات وروّاد القطاع

بيتسبرغ، 25 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة (NYSE: KMT) Kennametal Inc.، وهي شركة عالمية رائدة في حلول قطع المعادن، عن إطلاق مبادرة سنوية جديدة بعنوان "Machinist of the Year" لتقدير المهارة والتفاني والابتكار لدى عملائها من الفنيين المتخصصين في تشغيل الماكينات ممّن تربطهم بالشركة علاقات طويلة الأمد في كل منطقة. وسيتم الإعلان عن الفائزين في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) والهند.

وصرّح Eddie McBarnett، نائب الرئيس للتسويق والاستراتيجية في .Kennametal Inc، قائلاً: "يُعَدّ الفنيون المتخصصون في تشغيل الماكينات الركيزة الأساسية للتصنيع. لقد كانت ابتكارات Kennametal دائمًا مدفوعة باحتياجات هؤلاء المهنيين المهرة، من خلال تقديم حلول الأدوات التي تتيح القطع بسرعة أكبر وتدوم لفترة أطول وتساعد الورش على تحقيق دقة وربحية أعلى".

ويحتفي برنامج "Machinist of the Year" بهذه الشراكة المستمرة من خلال تكريم الفنيين الذين يجسّدون الحرفية والابتكار. وستقوم الفرق في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) والهند باختيار فني واحد في كل منطقة يُبرز أعلى مستويات التميّز في مجال تشغيل الماكينات في منطقته.

وقال Scott Etling، نائب رئيس إدارة تسويق المنتجات: "إن بحثنا العالمي عن الفائزين بلقب "Machinist of the Year" هو أكثر من مجرد مسابقة، بل هو احتفاء بالشراكات والخبرات التي تدفع صناعتنا إلى الأمام".

وللاشتراك، يجب على المشاركين نشر مقطع فيديو قصير ومؤثّر على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، يوضّحون فيه كيفية استخدامهم لمنتجات Kennametal والسبب الذي يرشّحهم للفوز بلقب "Machinist of the Year". ويجب على المشاركين الإشارة إلى حساب Kennametal وإدراج الوسم #KMTMachinist، وأن يكونوا قد استخدموا منتجات Kennametal في ورشهم بنشاط لمدة لا تقل عن عام واحد. وسيتم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية على مستوى كل إقليم من قِبل فرق التسويق التابعة للشركة في كل منطقة، في حين سيكون التصويت النهائي متاحًا للجمهور عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة Kennametal.

سيحصل كل فائز إقليمي على ما يلي:

ظهور خاص على موقع Kennametal الإلكتروني ومدونتها وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

حزمة جوائز تشمل لافتات وهدايا حصرية.

صندوق أدوات " Machinist of the Year " وأدوات من Kennametal بقيمة 7,500 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملة المحلية).

دعوة لقيادة عروض تشغيل حيّة على الماكينات في معرض تجاري عالمي (مثل IMTS أو AMB أو JIMTOF أو IMTEX/AMTEX ، حسب الاقتضاء).

تعيين تلقائي بصفته سفيرًا للعلامة التجارية لشركة Kennametal .

الجدول الزمني

فبراير 2026 : الإطلاق الرسمي للبرنامج

يونيو 2026 : الإعلان عن المرشحين الإقليميين وبدء التصويت

سبتمبر/أكتوبر 2026 : الكشف عن الفائزين الإقليميين في المعارض التجارية وعبر الإنترنت

للحصول على التفاصيل الكاملة وإرشادات التقديم ومعلومات التصويت، يُرجى زيارة صفحة "Machinist of the Year" الخاصة بشركة .Kennametal

نبذة عن Kennametal



بخبرة تزيد على 85 عامًا كشركة رائدة في التكنولوجيا الصناعية، تقدّم شركة .Kennametal Inc حلولًا تعزّز الإنتاجية للعملاء من خلال علم المواد وحلول الأدوات والحلول المقاومة للتآكل. ويلجأ العملاء في قطاعات الفضاء والدفاع وأعمال الحفر والأتربة والطاقة والهندسة العامة والنقل إلى Kennametal لمساعدتهم على التصنيع بدقة وكفاءة. ويساعد ما يقرب من 8,100 موظف يوميًا العملاء في نحو 100 دولة على الحفاظ على تنافسيتهم. وقد حققت Kennametal إيرادات بقيمة ملياري دولار أمريكي في السنة المالية 2025. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة الموقع: .kennametal.com تابع @Kennametal: إنستجرام وفيسبوك ولينكد إن ويوتيوب.

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2003465/Kennametal_Logo.jpg