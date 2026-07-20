Kennametal تكشف عن تجربة Next Level Shop في IMTS 2026

جناح غامر يجمع تحت سقف واحد عروضًا حيّة لتشغيل المعادن وخبراء في القطاع وابتكارات في قطع المعادن ومشروعًا لبناء دراجة نارية مخصّصة

بيتسبرغ، 20 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Kennametal Inc. NYSE: KMT)) اليوم أنها ستجسّد منظومة التصنيع الحديثة على أرض الواقع في IMTS 2026 من خلال Next Level Shop، وهي تجربة غامرة تشهد ظهور كاري هارت، سفير علامة WIDIA التجارية، وتتضمن مشروعًا لبناء دراجة نارية مخصّصة مباشرةً أمام الجمهور، إلى جانب أحدث تقنيات تشغيل المعادن والتصنيع الرقمي المصمّمة لمساعدة المصنّعين على تحسين الإنتاجية.

استنادًا إلى نجاح تجربة Metal Mania قبل عامين، تستحضر Next Level Shop حيوية ورشة تشغيل المعادن الحديثة وروح التعاون فيها، إذ تجمع أدوات التشغيل والبرمجيات ومصنّعي ماكينات التشغيل وخبراء التصنيع للعمل على حل تحديات الإنتاج الفعلية. وعلى مدار الأسبوع، يمكن للزوار استكشاف أحدث تقنيات تشغيل المعادن، والتواصل مباشرةً مع المهندسين والشركاء، ومعاينة أثر حلول التصنيع المتصل في تعزيز الأداء على أرض المصنع.

قال ديف بيرساجليني، نائب رئيس Kennametal ورئيس قسم قطع المعادن: «وضعنا عملاءنا في صميم كل ما صممناه لتقديمه في IMTS هذا العام. لا يبحث المصنّعون عن أدوات التشغيل عالية الجودة فحسب، بل عن حلول متكاملة تساعدهم على تشغيل المعادن بطرق أذكى، وحل التحديات المعقّدة، وتعزيز الإنتاجية. وتجمع Next Level Shop هذه التقنيات والشراكات والحوارات في مكان واحد».

ستكون عملية التخصيص المباشر لدراجة سبورت تشيف النارية من إنديان محور التجربة. وفي أول ظهور علني له بصفته سفير علامة WIDIA التجارية، سينضم كاري هارت، أسطورة رياضات المحركات ومؤسس Hart Luck Parts & Gear، إلى Satya Kraus، الرئيس التنفيذي والمهندس الإبداعي لدى KRAUS MOTO، لتنفيذ عمليات تشغيل لمكوّنات مخصّصة للدراجة النارية على مدار الأسبوع باستخدام ماكينة CNC خماسية المحاور وأدوات التشغيل من Kennametal وWIDIA. أما Taylor Schultz من Schultz Designz، وهو من أبرز المتخصصين في طلاء الدراجات النارية والسيارات، فسيتولى استكمال بناء الدراجة بتصميم طلاء مخصّص. وبعد اكتمالها، ستصبح الدراجة النارية المخصّصة الجائزة الرئيسية في سحب حصري تنظمه Kennametal، وسيفوز بهذه النسخة المكتملة والفريدة من نوعها أحد الحاضرين في IMTS.

إلى جانب مشروع بناء الدراجة النارية، سيحظى زوار Next Level Shop بسلسلة متواصلة من عروض حيّة لتشغيل المعادن يقودها خبراء Kennametal وعملاؤها وشركاؤها في القطاع، وتسلّط الضوء على حلول تساعد المصنّعين على تحسين الإنتاجية والأداء والدقة في مختلف التطبيقات والقطاعات.

كما سيطّلع الزوار على أحدث ابتكارات Kennametal في أدوات التشغيل المستخدمة في التفريز وتشغيل الثقوب والخراطة والخراطة السويسرية، إلى جانب قدرات متقدمة في التصنيع الإضافي، ومكوّنات كبيرة الحجم مُصنَّعة بعمليات التشغيل، ومنظومة التصنيع الرقمي الآخذة في التوسع، التي تشمل تكامل أنظمة CAM وبيانات أدوات التشغيل وشراكات البرمجيات، بما يبسّط برمجة عمليات التشغيل ويعزز الإنتاجية ويحسّن أداء عمليات التشغيل.

صُمّمت تجربة Next Level Shop بالشراكة مع EWI Worldwide امتدادًا للطابع التفاعلي الذي ميّز Metal Mania، مع إضافة أوجه تعاون وعروض وتجارب عملية جديدة طوال الأسبوع.

قال Don Kuhn، مسؤول تنفيذي عن الحسابات لدى :EWI Worldwide «وضعت Kennametal أمامنا تحديًا يتمثل في ابتكار تجربة لا تشبه جناحًا في معرض تجاري بقدر ما تمنح شعورًا بالدخول إلى أرض مصنع المستقبل. صُمّمت كل تفاصيل Next Level Shop لتشجيع الاستكشاف وتحفيز الحوار وإظهار كيف يتحول الابتكار إلى واقع عندما تجتمع التكنولوجيا والحرفية والتعاون».

يمكن لزوار Next Level Shop القيام بما يلي:

مشاهدة عروض حيّة لتشغيل المعادن طوال الأسبوع.

لقاء كاري هارت و Satya Kraus و Taylor Schultz وفريق Kennametal من خبراء عمليات التشغيل.

استكشاف أحدث ابتكارات Kennametal و WIDIA في أدوات التشغيل.

تجربة تقنيات التصنيع الرقمي وتكاملات البرمجيات.

التواصل مع متخصصين يخدمون قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، والقطاع الطبي، والنقل، وتوليد الطاقة، والخراطة السويسرية، وغيرها.

المشاركة في السحب للفوز بدراجة سبورت تشيف النارية من إنديان، المصمّمة والمصنّعة حسب الطلب.

ستكون تجربة Next Level Shop من Kennametal في الجناح رقم 431800 بالمبنى الغربي، في المستوى 3، خلال IMTS 2026، الذي يُقام من 14 إلى 19 سبتمبر في مركز ماكورميك بليس في شيكاغو.

للاطلاع على الجدول الكامل للعروض الحيّة لتشغيل المعادن ومشاركات الشركاء وأنشطة الجناح، يُرجى زيارة kennametal.com/imts2026

نبذة عن Kennametal

على مدى أكثر من 85 عامًا من الريادة في مجال التكنولوجيا الصناعية، تسهم Kennametal Inc. في تعزيز إنتاجية عملائها من خلال علم المواد وأدوات التشغيل وحلول مقاومة للبلى. يلجأ العملاء في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، وأعمال الحفر والإنشاءات الترابية، والطاقة، والهندسة العامة، والنقل إلى Kennametal لمساعدتهم على التصنيع بدقة وكفاءة. يساعد نحو 8,100 موظف يوميًا العملاء في قرابة 100 دولة على الحفاظ على قدرتهم التنافسية. حققت Kennametal إيرادات بلغت ملياري دولار في السنة المالية 2025. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .kennametal.com تابع @Kennametal: إنستغرام وفيسبوك ولينكدإن ويوتيوب.