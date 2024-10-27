توسع Kennametal محفظة أعمالها العريقة بثلاثة منتجات تشغيل جديدة

عرض جديد محدد لتطبيقات لتشغيل الأجزاء الصغيرة والتطبيقات الطبية

بيتسبرغ، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Kennametal Inc. (NYSE: KMT) عن توسيع محفظة منتجاتها للأعمال المتخصصة مع تقديمها قوالب وأدوات قطع جديدة توسع بشكل كبير قدراتها على التصنيع والتشغيل في الأجزاء الصغيرة والمجال الطبي. ولقد صُممت المنتجات الثلاثة الجديدة –قوالب الخراطة TopSwiss™ وأداة التثقيب الدقيقة الصلبة (MBS)، وقوالب الخراطة KCU25B، لتحسين الإنتاج وتعزيز جودة المكونات وتقليل الأخطاء ومساعدة العملاء على تحقيق نتائج دقيقة ونظيفة.

TopSwiss™ Turning Inserts Micro Boring Solid (MBS) KCU25B Turning Inserts

قال Scott Etling، نائب رئيس إدارة المنتجات العالمية: "إن إضافة هذه المنتجات يغني محفظتنا العريقة من منتجات التشغيل عالية الأداء، فضلاً عن طموحنا بأن نصبح متجرًا موحدًا لجميع العملاء على مستوى العالم. إن قوالب الخراطة KCU25B ومنتجات TopSwiss الجديدة هي شهادة على ابتكارنا المستمر وتعبر عن تطور مجموعة منتجات حلول التشغيل لدينا".

تتميز قوالب الخراطة TopSwiss™ الجديدة من Kennametal بتصميم فريد لتشغيل الأجزاء الصغيرة من النوع السويسري وهي مصممة للتطبيقات ذات التغذية المنخفضة وعمق القطع العالي في مجال الطب والفضاء والدفاع والهندسة العامة والنقل. وتتميز المحفظة بما يلي:

- أربع درجات جديدة من الكاربيد، درجة جديدة من السيرمت وسبعة أشكال هندسية جديدة.

- حواف قطع مستقيمة ومنحنية من أجل عمليات قطع مستقرة وتدفق سلس للشظايا في تطبيقات منخفضة الشظايا مع عمق قطع عالي.

- أشكال هندسية مصقولة لأعمال التشطيب لزيادة مقاومة اللحام وتحسين التشطيب السطحي.

- أشكال هندسية جديدة لقوالب المسح الخاصة بالمعالجة المتوسطة والتشطيب لزيادة معدل التخلص من الشظايا وتحسين جودة السطح.

- العديد من الهندسات ذات حواجز كسر نشارة مرتفعة وجيوب كبيرة لإخلاء النشارة بشكل أفضل.

تسمح أداة التثقيب الدقيقة الصلبة (MBS) الجديدة بتشغيل التطبيقات الأصغر بمزيد من التنوع والمرونة، وتقدم حواف قطع حادة بقوى قطع منخفضة وإخلاء فائق للشظايا مما يحافظ على حياة أطول للأدوات ويوفر تشطيبات سطحية ممتازة. تشمل أحدث الإضافات إلى مجموعة TopSwiss التشغيل الداخلي عالي الأداء في ثقوب صغيرة تصل إلى Ø0.3 مم (0.012 بوصة)، وسواعد قوالب داخلية أرضية بدقة عالية للحصول على دقة واستقرار عاليين، وأكثر من 1,100 عنصر قياسي لتوفير الحامل والقالب المناسبين لكل تطبيقات الاستخدام.

يقول Etling: "نحن فخورون باستكمال منصة TopSwiss بحلول أدوات أصغر حجمًا لتلبية احتياجات مشاريع التشغيل الأدق حجمًا مع ضمان الاتساق والموثوقية لدعم العمليات الآلية بالكامل".

كما تقدم قوالب الخراطة KCU25Bالجديدة حلًا قويًا لقطع المعادن في عمليات الخراطة الخام والمعالجة المتوسطة لورش العمل المتخصصة في مجالات الطيران والدفاع والطاقة والهندسة العامة والنقل، والتي تتعامل مع الفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ والحديد الزهر والسبائك ذات درجات الحرارة العالية. تعد قوالب KCU25B مثالية للتطبيقات الشائعة مثل الخراطة، والتخديد، والقطع، كما تتميز بطلاء PVD KENGold الخاص من Kennametal، ما يوفر طبقات متعددة من الحماية لمقاومة أفضل للأطراف القاطعة وفي عملية التقطيع ككل.

نبذة عن Kennametal

مع أكثر من 85 عامًا كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، توفر شركة Kennametal Inc. الإنتاجية للعملاء من خلال دراسة المواد والأدوات والحلول المقاومة للتآكل. يلجأ العملاء في مجالات الطيران والدفاع وأعمال الحفر والطاقة والهندسة العامة والنقل إلى Kennametal لمساعدتهم في التصنيع بدقة وكفاءة. كل يوم، يعمل حوالي 8400 موظف على مساعدة العملاء فيما يقرب من 100 دولة على الحفاظ على قدرتهم التنافسية. حققت Kennametal إيرادات تبلغ 2 مليار دولار في السنة المالية 2024. للاطلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.kennametal.com . تابع @Kennametal: إنستجرام وفيسبوك ولينكد إن ويوتيوب.

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