توسّع ArcOne AI نطاق تنسيق الذكاء الاصطناعي عبر القطاع المصرفي

ArcOne BankOS™ يطوّر ذكاء إيرادات المؤسسات من خلال تعزيز الوكلاء والبيانات والحوكمة

ArcOne AI logo

ArcOne BankOS™ هو نظام التنسيق الذكي المطبّق فعليًا في الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للمعاملات العالمية، ويتوسع ليشمل أسواق رأس المال وإدارة الثروات والمدفوعات.

تربط المنصة البيانات المجزأة في مختلف أنحاء البنك عبر أكثر من 60 موصلاً تغطي الأنظمة المصرفية الأساسية وأنظمة المؤسسة، دون الحاجة إلى إعادة بناء المنصة أو تغيير البنية التحتية القائمة.

توسّع عروض ذكاء الإيرادات المثبتة في ArcOne EPM من خلال مركز قيادة الذكاء الاصطناعي، ووكلاء ذكاء اصطناعي معززين، وموصلات جديدة، وطبقة دلالية موحدة.

ثلاثة منتجات متكاملة متعددة الوكلاء، هي Enrich360™ و Experience360™ و Exceptions360™ ، تشغّل مكتبة سريعة النمو تضم أكثر من 100 وكيل ذكاء اصطناعي في جميع المجالات المصرفية.

بُنيت المنصة وفق معايير ISO/IEC 42001 للذكاء الاصطناعي المسؤول، وتوفر إمكانات نسب بيانات جاهزة للتدقيق لدعم قانون ساربينز-أوكسلي (SOX) ، ومكتب مراقب العملة (OCC) ، ومكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB) ، وأحدث متطلبات خطاب الإشراف SR 26-2 لإدارة مخاطر النماذج.

أوستن، تكساس، 10 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت ArcOne AI اليوم عن توسيع ArcOne BankOS™، نظام تنسيق الذكاء الاصطناعي القطاعي الخاص بها لذكاء الإيرادات، ليشمل مجالات مصرفية رئيسية تغطي الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية للمعاملات العالمية، وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات، والمدفوعات. واستنادًا إلى عروض ذكاء الإيرادات المثبتة، المطبّقة بالفعل في بيئة الإنتاج لدى بنوك مدرجة ضمن فورتشن 500، توسّع الشركة نطاق تغطيتها، وتعزز قدرات وكلائها، وتضيف موصلات جديدة، وتزيد عمق الطبقة الدلالية. يشمل ذلك تحديث إطار الحوكمة والامتثال الخاص بها لتلبية متطلبات أكثر البيئات المصرفية تعقيدًا.

توسّع ArcOne AI نطاق تنسيق ذكاء الإيرادات في ArcOne BankOS™ عبر المجالات المصرفية الرئيسية. يشكّل Ocular AI™ الأساس الذي يقوم عليه نظام التنسيق هذا، وهو منصة بيانات وذكاء اصطناعي متكاملة رأسيًا توفر البيانات الموثوقة والذكاء وأنسجة الوكلاء اللازمة للعمليات المصرفية الحديثة على نطاق المؤسسة.

فجوة البنية التحتية التي تعيق الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي

على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، المقدّرة بنحو 35 مليار دولار عالميًا في عام 2023 والمتوقع أن تقترب من ثلاثة أمثالها، لا تزال معظم المؤسسات المالية تواجه صعوبة في تجاوز المشاريع التجريبية والحلول المنفردة محدودة النطاق.

والسبب في ذلك هيكلي: يحتاج وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى بيانات نظيفة ومحكومة ومتسقة دلاليًا لكي تعمل بصورة موثوقة عبر البيئات المصرفية المعقدة. تُشغّل البنوك الكبرى عادة بين خمسة وخمسة عشر نظامًا مصرفيًا أساسيًا في الوقت نفسه، ولكل منها نموذج بيانات واصطلاحات تسمية حقول ومتطلبات تكامل خاصة به. تزيد بيئات أسواق رأس المال والخدمات المصرفية للمعاملات العالمية هذا التعقيد، بما تضيفه من هياكل بيانات مملوكة، وتدفقات تسعير فورية، ومتطلبات تنظيمية عابرة للحدود. يزيل ArcOne BankOS™ عنق الزجاجة هذا، ويفعل ذلك الآن عبر المؤسسة المصرفية بأكملها.

منصة واحدة. ذكاء متصل. عبر ثلاث طبقات.

يستند ArcOne BankOS™ إلى منصة Ocular AI™ التي توفر ثلاثة أنسجة متكاملة تعالج طبقات متمايزة في مكدس ذكاء القطاع المصرفي.

يُعد نسيج البيانات بالغ الأهمية للعمليات. توفر حزمة المجال المصرفي أكثر من 60 موصلاً تغطي الأنظمة المصرفية الأساسية وأنظمة المؤسسة، وتطابق تلقائيًا أكثر من 80% من الحقول عبر جميع الأنظمة المصرفية الأساسية الرئيسية. وتأتي مهيأة مسبقًا بالمصطلحات المصرفية، بما يلغي الحاجة إلى التهيئة اليدوية للمجال. ما كان يتطلب في السابق أشهرًا من أعمال هندسة البيانات يستغرق الآن أيامًا.

يُعد نسيج الذكاء مصنع الوكلاء المخصص لتحديد نماذج تعلم الآلة والنماذج اللغوية وتدريبها ونشرها وحوكمتها ومراقبتها، وتهيئتها لتطوير وتنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويوفر محرك تنسيق يُعرف باسم TERRA™: التفعيل، التقييم، البحث، التوصية، التنفيذ. ينسّق TERRA™ مكتبة سريعة النمو تضم أكثر من 100 وكيل ذكاء اصطناعي عبر المجالات المصرفية.

يُعد نسيج الوكلاء سوقًا سريع النمو لوكلاء الذكاء الاصطناعي يحقق نتائج إيرادات قابلة للقياس. يختص Enrich360™ بذكاء التسعير وذكاء المنتجات وذكاء الأرباح. يغطي Experience360™ تجربة العملاء وتفاعلهم. يدير Exceptions360™ ذكاء العمليات وذكاء الاستثناءات. يربط LYZA™، واجهة الأوامر متعددة الوسائط، المتخصصين المصرفيين بمنظومة الوكلاء عبر قنوات متعددة الوسائط تشمل الويب والصوت والنص والفيديو والوثائق وإنترنت الأشياء ومدخلات الحافة. وتُعد المنتجات الثلاثة جميعها تطبيقات عاملة في بيئة الإنتاج، منشورة فوق البنية التحتية القائمة، دون الحاجة إلى استبدال النظام الأساسي.

تعمل الأنسجة الثلاثة باعتبارها مكدسًا متكاملًا. هذا التكامل هو ما يجعل الحوكمة فعّالة، والذكاء موثوقًا، والجدول الزمني للنشر واقعيًا.

"البيانات بلا ذكاء مجرد ضجيج. الذكاء بلا تنسيق ليس سوى مشروع تجريبي. والتنسيق بلا خبرة قطاعية يمثل مصدر مخاطر في قطاع خاضع للتنظيم. يجمع ArcOne BankOS™ هذه العناصر الثلاثة معًا، لتمكين البنوك الكبرى من الانتقال من التعاقد إلى نتائج قابلة للقياس، لا إلى إثبات مفهوم آخر بتكلفة ملايين الدولارات لا يصل أبدًا إلى مرحلة التوسع."

Akshay Sabhikhi، الرئيس التنفيذي لشركة ArcOne AI

من التعاقد إلى بيئة الإنتاج خلال 4 إلى 6 أشهر

صُمم ArcOne BankOS™ للنشر على مستوى المؤسسة دون تعقيدات التنفيذ واسعة النطاق. يقلّص شركاء القنوات المعتمدون مدة النشر الأولي إلى فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر باستخدام نموذج تفعيل من ثلاث خطوات: الاتصال، المطابقة، والتفعيل. المنصة معيارية ومحايدة سحابيًا، ولا تتطلب فريقًا كبيرًا لهندسة البيانات، ولا تتسبب في أي تعطيل للعمليات القائمة. بعد تفعيل البنية الأساسية، تُطلق مصادر إيرادات جديدة خلال أسابيع، بدلًا من دورة تحول أخرى متعددة السنوات.

حوكمة مصممة للواقع التنظيمي في القطاع المصرفي

بُني ArcOne BankOS™ وفق معايير ISO/IEC 42001 للذكاء الاصطناعي المسؤول، ويوفر طبقة بيانات محكومة مطلوبة لدعم قانون ساربينز-أوكسلي، ومكتب مراقب العملة، ومكتب الحماية المالية للمستهلك، وأحدث متطلبات خطاب الإشراف SR 26-2 لإدارة مخاطر النماذج. تأتي خاصيتا نسب البيانات الجاهز للتدقيق وقابلية التفسير مدمجتين في بنية المنصة. يتضمن فهرس Ocular AI™ مراقبة مدمجة للتحيز والإنصاف، والسمية، والهلوسة، ونسب البيانات، بما يضمن أن كل قرار يصدر عن الذكاء الاصطناعي قابل للتتبع والدفاع عنه من البيانات إلى النماذج، ثم إلى الوكلاء والعمليات التجارية، مع قابلية تدقيق وقابلية تتبع كاملتين.

نتائج على نطاق المؤسسة: قيد التشغيل في بيئة الإنتاج بالفعل

تعمل منصة ArcOne في بيئة الإنتاج لدى مجموعة من المؤسسات المالية. على سبيل المثال:

بنك إقليمي يشغّل تحليل الحسابات الشامل من البداية إلى النهاية وإدارة الصفقات على ArcOne EPM ، مع قدرات تدقيق وامتثال كاملة على مدار عامين.

شركة خدمات مالية متعددة الجنسيات تعمل في 196 دولة، حيث تشغّل ArcOne ذكاء التسعير الديناميكي في الوقت الفعلي عبر جميع خطوط المنتجات.

بنك عالمي يستخدم Exceptions360™ لأتمتة عملية من عرض السعر إلى التحصيل بذكاء بهدف القضاء على تسرب الإيرادات، مع التركيز على تسوية الرسوم مع الفوترة عبر هياكل معقدة متعددة الكيانات.

التوافر

ArcOne BankOS™ قيد التشغيل في بيئة الإنتاج ومتاح للعملاء الحاليين والجدد. تتوفر Enrich360™ وExperience360™ وExceptions360™ كمنتجات مستقلة يمكن تشغيلها فوق أي نظام مصرفي أساسي أو نظام إدارة إيرادات، بالاستناد إلى أساس Ocular AI™. لدى ArcOne AI مشاريع قائمة مع عملاء من فورتشن 500، وشراكات استراتيجية مع شركات التقنية المالية الرائدة، ومزودي الأنظمة المصرفية الأساسية، ومكاملي الأنظمة. تدعو الشركة المؤسسات المهتمة بتقييم ArcOne BankOS™ إلى التواصل معها لتحديد موعد عرض توضيحي مخصص.

نبذة عن ArcOne AI: تساعد ArcOne AI قطاعات شديدة التنظيم، منها المؤسسات المالية وقطاعا الطاقة والمرافق، على توظيف ذكاء الإيرادات لتعزيز الأرباح والحد من أوجه عدم الكفاءة التشغيلية. يقود الشركة فريق من الخبراء الذين تولّوا بناء بعض أنجح منصات إدارة الإيرادات ومنصات الذكاء الاصطناعي. يقع المقر الرئيسي لشركة ArcOne AI في أوستن، تكساس، ولها مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند، وتدعمها شراكات عالمية. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة arcone.com

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/3005074/ArcOne.jpg