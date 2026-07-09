ArcOne AI weitet den Einsatz von KI-Orchestrierung im Bankensektor aus

ArcOne BankOS™ treibt die Umsatzanalyse in Unternehmen mit verbesserten Agenten, Daten und Governance voran

ArcOne BankOS™, das intelligente Orchestrierungssystem, das aktiv in den Bereichen Privatkunden-, Firmenkunden- und globales Transaktionsbankgeschäft eingesetzt wird und sich auf die Bereiche Kapitalmärkte, Vermögensverwaltung und Zahlungsverkehr erstreckt.

Die Plattform verbindet fragmentierte Daten bankweit über mehr als 60 Konnektoren, die sowohl Kernbankensysteme als auch Unternehmenssysteme abdecken, ohne dass eine Umstellung der bestehenden Infrastruktur erforderlich ist.

Erweitert die bewährten „Revenue Intelligence"-Lösungen: ArcOne EPM mit seinem KI-Kommandozentrum, verbesserten KI-Agenten, neuen Konnektoren und einer einheitlichen semantischen Ebene.

Drei integrierte Multi-Agent-Produkte – Enrich360™, Experience360™ und Exceptions360™ –, die eine rasch wachsende Bibliothek mit über 100 KI-Agenten in allen Bankbereichen einsetzen.

Entwickelt gemäß den ISO 42001-Standards für verantwortungsvolle KI mit einer auditfähigen Nachverfolgbarkeit, die die Anforderungen von SOX, OCC, CFPB sowie die neuesten Anforderungen an das Risikomanagement gemäß dem SR 26-2-Modell erfüllt.

AUSTIN, Texas, 10. Juli 2026 /PRNewswire/ -- ArcOne AI gab heute die Erweiterung von ArcOne BankOS™, seinem vertikalen KI-Orchestrierungssystem für Revenue Intelligence, auf wichtige Bankbereiche bekannt, darunter Privatkunden, Firmenkunden, Global Transaction Banking, Kapitalmärkte, Vermögensverwaltung und Zahlungsverkehr. Das System, das bereits bei Fortune-500-Banken im Einsatz ist und auf bewährten Revenue-Intelligence-Lösungen basiert, wird nun erweitert: Das Unternehmen baut seine Abdeckung aus, verbessert die Funktionen seiner Agenten, fügt neue Konnektoren hinzu und vertieft die semantische Ebene. Dazu gehört auch die Aktualisierung des Governance- und Compliance-Rahmens, um den Anforderungen der komplexesten Bankumgebungen gerecht zu werden.

ArcOne AI logo

ArcOne AI erweitert die „Revenue Intelligence Orchestration" von ArcOne BankOS™ auf alle wichtigen Bankbereiche. Grundlage dieses Orchestrierungssystems ist Ocular AI™, eine vertikal integrierte Daten- und KI-Plattform, die die zuverlässigen Daten, die Intelligenz und die Agenten-Strukturen bereitstellt, die für moderne Bankgeschäfte im Unternehmensmaßstab erforderlich sind.

Die Infrastrukturlücke, die den Einsatz von KI im Bankwesen bremst

Trotz erheblicher Investitionen in KI – die weltweit im Jahr 2023 auf 35 Milliarden US-Dollar geschätzt werden und sich voraussichtlich fast verdreifachen werden – haben die meisten Finanzinstitute Schwierigkeiten, über Pilotprojekte und Einzellösungen hinauszukommen.

Der Grund dafür ist struktureller Natur: KI-Agenten benötigen saubere, geregelte und semantisch konsistente Daten, um in komplexen Bankumgebungen zuverlässig zu funktionieren. Großbanken betreiben routinemäßig fünf bis fünfzehn Kernbankensysteme gleichzeitig, von denen jedes über ein eigenes Datenmodell, eigene Namenskonventionen für Felder und eigene Integrationsanforderungen verfügt. Die Bereiche Kapitalmärkte und globales Transaktionsbankgeschäft sorgen durch proprietäre Datenstrukturen, Echtzeit-Preisfeeds und grenzüberschreitende regulatorische Anforderungen für zusätzliche Komplexität. ArcOne BankOS™ beseitigt diesen Engpass – und zwar nun im gesamten Bankunternehmen.

Eine Plattform. Vernetzte Intelligenz. Über drei Ebenen hinweg.

ArcOne BankOS™ basiert auf der Ocular AI™-Plattform, die drei integrierte Strukturen bereitstellt, welche verschiedene Ebenen des Banking-Intelligence-Stacks abdecken.

The Data Fabric ist geschäftskritisch. Die „Banking Domain Cartridge" bietet mehr als 60 Konnektoren, die Bankenkernsysteme und Unternehmenssysteme abdecken, und ordnet automatisch mehr als 80 % der Felder aller wichtigen Bankenkernsysteme zu. Sie wird automatisch mit Bankfachbegriffen vorbelegt, wodurch eine manuelle Domänenkonfiguration entfällt. Was zuvor monatelange Datenverarbeitungsarbeiten erforderte, ist nun innerhalb weniger Tage erledigt.

The Intelligence Fabric ist die Agent-Factory zur Identifizierung, zum Training, zur Bereitstellung, zur Steuerung und zur Überwachung sowohl von ML- als auch von Sprachmodellen sowie zu deren Konfiguration für die Entwicklung und Orchestrierung von KI-Agenten. Es bietet eine Orchestrierungs-Engine namens TERRA™: Trigger, Evaluate, Research, Recommend, Act. TERRA™ koordiniert eine rasch wachsende Bibliothek mit über 100 KI-Agenten aus verschiedenen Bereichen des Bankwesens.

The Agent Fabric ist ein schnell wachsender Marktplatz für KI-Agenten, der messbare Umsatzergebnisse liefert. Enrich360™ kümmert sich um Preis-, Produkt- und Gewinnanalysen. Experience360™ umfasst die Bereiche Kundenerlebnis und Kundenbindung. Exceptions360™ verwaltet Prozess- und Ausnahmedaten. LYZA™, die multimodale Befehlsschnittstelle, verbindet Bankfachleute mit dem Agent-Ökosystem über multimodale Kanäle wie Web, Sprache, Text, Video, Dokumente, IoT und Edge-Eingaben. Bei allen drei handelt es sich um Produktionsanwendungen, die auf der bestehenden Infrastruktur bereitgestellt werden, ohne dass ein Austausch des Kernsystems erforderlich ist.

Die drei Lagen funktionieren als integrierter Stapel. Erst diese Integration sorgt dafür, dass die Steuerung funktioniert, die Informationen zuverlässig sind und der Zeitplan für die Einführung realistisch ist.

„Daten ohne Intelligenz sind nur Rauschen. Intelligenz ohne Koordination ist nur ein Pilotprojekt. Und eine Koordination ohne vertikales Fachwissen ist in einer regulierten Branche ein Risiko. ArcOne BankOS™ vereint alle drei, sodass Unternehmensbanken den Schritt vom Vertrag hin zu messbaren Ergebnissen vollziehen können – und nicht zu einem weiteren millionenschweren Proof-of-Concept, der sich niemals skalieren lässt."

— Akshay Sabhikhi, CEO von ArcOne AI

Vom Vertrag bis zur Produktion in 4 bis 6 Monaten

ArcOne BankOS™ wurde für den Einsatz in Unternehmen entwickelt, ohne dass dabei die Komplexität einer Implementierung im Unternehmensmaßstab entsteht. Zertifizierte Vertriebspartner verkürzen die anfängliche Implementierung mithilfe eines dreistufigen Aktivierungsmodells auf vier bis sechs Monate: Verbinden, zuordnen und aktivieren. Die Plattform ist modular aufgebaut und cloudunabhängig, sodass weder ein großes Data-Engineering-Team noch eine Unterbrechung des laufenden Betriebs erforderlich ist. Sobald die Basis bereit ist, lassen sich neue Einnahmequellen innerhalb weniger Wochen erschließen – statt eines weiteren mehrjährigen Transformationszyklus.

Eine Governance, die auf die regulatorischen Gegebenheiten im Bankwesen zugeschnitten ist

ArcOne BankOS™ wurde gemäß den ISO 42001-Standards für verantwortungsvolle KI entwickelt und bietet die regulierte Datenschicht, die zur Erfüllung der Anforderungen von SOX, OCC, CFPB sowie der neuesten SR 26-2-Vorgaben zum Modellrisikomanagement erforderlich ist. Auditfähige Herkunftsnachweise und Erklärbarkeit sind in die Plattformarchitektur integriert. Der Ocular AI™-Katalog umfasst integrierte Überwachungsfunktionen für Voreingenommenheit und Fairness, Toxizität, Halluzinationen sowie Herkunftsnachweise und stellt sicher, dass jede KI-Entscheidung von den Daten über die Modelle und Agenten bis hin zu den Geschäftsprozessen nachvollziehbar und vertretbar ist – bei vollständiger Auditierbarkeit und Rückverfolgbarkeit.

Ergebnisse auf Unternehmensniveau: Bereits in Produktion

Die Plattform von ArcOne wird bereits bei einer Vielzahl von Finanzinstituten im Einsatz. Zum Beispiel:

Eine Regionalbank, die seit zwei Jahren mit ArcOne EPM eine durchgängige Kontenanalyse und ein durchgängiges Geschäftsmanagement mit umfassenden Audit- und Compliance-Funktionen betreibt.

Ein multinationales Finanzdienstleistungsunternehmen, das in 196 Ländern tätig ist und bei dem ArcOne die dynamische Preisgestaltung in Echtzeit für alle Produktlinien unterstützt.

Eine globale Bank nutzt Exceptions360™, um den „Quote-to-Cash"-Prozess intelligent zu automatisieren und so Umsatzverluste zu vermeiden, wobei der Schwerpunkt auf dem Abgleich von Gebühren und Rechnungsstellung in komplexen Strukturen mit mehreren Unternehmenseinheiten liegt.

Verfügbarkeit

ArcOne BankOS™ ist bereits im Einsatz und steht bestehenden sowie neuen Kunden zur Verfügung. Enrich360™, Experience360™ und Exceptions360™ sind als eigenständige Produkte mit der Ocular AI™-Plattform erhältlich, die auf jedem beliebigen Kernbankensystem oder Ertragsmanagementsystem aufgesetzt werden kann. ArcOne AI unterhält aktive Kundenbeziehungen zu Fortune-500-Unternehmen sowie strategische Partnerschaften mit führenden Fintech-Unternehmen, Anbietern von Kernbankensystemen und Systemintegratoren. Unternehmen, die an einer Evaluierung von ArcOne BankOS™ interessiert sind, werden gebeten, sich mit dem Unternehmen in Verbindung zu setzen, um einen Termin für eine maßgeschneiderte Vorführung zu vereinbaren.

Informationen zu ArcOne AI ArcOne AI unterstützt stark regulierte Branchen, darunter Finanzinstitute, Energieversorger und Versorgungsunternehmen, mit Revenue-Intelligence-Lösungen, um Gewinne zu steigern und betriebliche Ineffizienzen zu reduzieren. Das Unternehmen wird von einem Expertenteam geleitet, das für die Entwicklung einiger der erfolgreichsten Revenue-Management- und KI-Plattformen verantwortlich ist. ArcOne AI hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, verfügt über Niederlassungen in den USA, Großbritannien und Indien und wird durch globale Partnerschaften unterstützt. Erfahren Sie mehr unter arcone.com

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