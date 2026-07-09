ArcOne AI étend son offre d'orchestration de l'IA au secteur bancaire

ArcOne BankOS™ fait progresser l'intelligence des revenus d'entreprise grâce à des agents, des données et une gouvernance améliorés

ArcOne BankOS™, le système d'orchestration intelligent déployé activement dans les secteurs de la banque de détail, de la banque d'entreprise et des opérations bancaires internationales, et qui s'étend désormais aux marchés de capitaux, à la gestion de patrimoine et aux paiements.

La plateforme connecte les données fragmentées au sein de la banque grâce à plus de 60 connecteurs couvrant les noyaux bancaires et les systèmes d'entreprise, sans nécessiter de refonte de l'infrastructure existante.

Elle vient compléter l'offre éprouvée d'intelligence des revenus, ArcOne EPM, grâce à son centre de commande IA, à des agents IA améliorés, à de nouveaux connecteurs et à une couche sémantique unifiée.

Trois produits multi-agents intégrés, Enrich360™, Experience360™ et Exceptions360™, déploient une bibliothèque en pleine expansion comptant plus de 100 agents IA couvrant tous les domaines bancaires.

Conforme à la norme ISO 42001 relative à l'IA responsable, avec une traçabilité prête pour l'audit, pour répondre aux exigences de la loi SOX, de l'OCC, du CFPB et aux dernières exigences en matière de gestion des risques de modèle définies par la norme SR 26-2/

AUSTIN, Texas, 9 juillet 2026 /PRNewswire/ -- ArcOne AI a annoncé aujourd'hui l'extension d'ArcOne BankOS™, son système d'orchestration d'IA verticale dédié à l'intelligence des revenus, à des domaines bancaires majeurs couvrant la banque de détail, la banque d'entreprise, les services bancaires transactionnels internationaux, les marchés de capitaux, la gestion de patrimoine et les paiements. Déjà déployée au sein de banques figurant au classement Fortune 500 et s'appuyant sur des solutions éprouvées d'intelligence des revenus, l'entreprise étend actuellement sa couverture, renforce les capacités de ses agents, ajoute de nouveaux connecteurs et approfondit sa couche sémantique. Il s'agit notamment de mettre à jour son cadre de gouvernance et de conformité afin de répondre aux exigences des environnements bancaires les plus complexes.

ArcOne AI logo

ArcOne AI étend la solution d'orchestration de l'intelligence des revenus ArcOne BankOS™ à des domaines bancaires majeurs. Au cœur de ce système d'orchestration se trouve Ocular AI™, une plateforme de données et d'intelligence artificielle intégrée verticalement qui fournit les données fiables, les capacités d'intelligence et les tissus d'agents nécessaires aux opérations bancaires modernes à l'échelle de l'entreprise.

Le déficit d'infrastructures qui freine le développement de l'IA dans le secteur bancaire

Malgré des investissements considérables dans l'IA, estimés à 35 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2023 et qui devraient presque tripler, la plupart des établissements financiers ont du mal à aller au-delà des projets pilotes et des solutions ponctuelles.

La raison est d'ordre structurel : pour fonctionner de manière fiable dans des environnements bancaires complexes, les agents d'IA ont besoin de données propres, contrôlées et cohérentes sur le plan sémantique. Les grandes banques exploitent couramment entre cinq et quinze noyaux bancaires simultanément, chacun disposant de son propre modèle de données, de ses propres conventions de nommage des champs et de ses propres exigences d'intégration. Les environnements des marchés de capitaux et des services bancaires transnationaux ajoutent une complexité supplémentaire en raison des structures de données propriétaires, des flux de cotations en temps réel et des exigences réglementaires internationales. ArcOne BankOS™ élimine ce goulot d'étranglement, et ce désormais à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise bancaire.

Une seule plateforme. Une intelligence connectée. Sur trois niveaux.

ArcOne BankOS™ s'appuie sur la plateforme Ocular AI™, qui propose trois tissus intégrés couvrant différentes couches de la pile d'intelligence bancaire.

Le tissu de données est d'une importance cruciale. La cartouche du domaine bancaire propose plus de 60 connecteurs couvrant les noyaux bancaires et les systèmes d'entreprise, et assure le mappage automatique de plus de 80 % des champs dans tous les principaux noyaux bancaires. Elle est préremplie avec la terminologie bancaire, ce qui évite d'avoir à configurer manuellement le domaine. Ce qui nécessitait auparavant des mois de travail d'ingénierie des données ne prend désormais que quelques jours.

Le tissu d'intelligence est la plateforme permettant d'identifier, de former, de déployer, de gérer et de surveiller les modèles d'apprentissage automatique et les modèles linguistiques, ainsi que de les configurer pour développer et orchestrer des agents d'IA. Il intègre un moteur d'orchestration, TERRA™ : Trigger, Evaluate, Research, Recommend, Act (déclencher, analyser, rechercher, recommander, agir). TERRA™ gère une bibliothèque en pleine expansion comprenant plus de 100 agents IA dans divers domaines bancaires.

Le tissu d'agents est une place de marché dédiée aux agents IA en pleine expansion, qui génère des résultats financiers mesurables. Enrich360™ gère les informations relatives aux prix, aux produits et aux bénéfices. Experience360™ couvre l'expérience client et l'engagement client. Exceptions360™ gère l'analyse des processus et des exceptions. LYZA™, l'interface de commande multimodale, connecte les professionnels du secteur bancaire à l'écosystème des agents via des canaux multimodaux, notamment le Web, la voix, les SMS, la vidéo, les documents, l'Internet des objets (IoT) et les données collectées en périphérie. Ces trois applications de production sont déployées sur une infrastructure existante, sans qu'il soit nécessaire de remplacer le cœur du système.

Les trois tissus fonctionnent comme un ensemble intégré. C'est cette intégration qui permet à la gouvernance de fonctionner, aux données d'être fiables et au calendrier de déploiement d'être réaliste.

« Les données sans intelligence ne sont que du bruit. L'intelligence sans orchestration n'est qu'un pilote. Et l'orchestration sans expertise verticale constitue un risque dans un secteur réglementé. ArcOne BankOS™ réunit ces trois éléments afin que les banques d'entreprise puissent passer d'un simple contrat à des résultats mesurables, plutôt que de se lancer dans une nouvelle démonstration de faisabilité de plusieurs millions de dollars qui ne sera jamais déployée à grande échelle. »

— Akshay Sabhikhi, PDG d'ArcOne AI

Du contrat à la production en 4 à 6 mois

ArcOne BankOS™ est conçu pour un déploiement en entreprise sans la complexité d'une mise en œuvre à grande échelle. Les partenaires de distribution certifiés réduisent la durée du déploiement initial à quatre à six mois grâce à un modèle d'activation en trois étapes : connecter, mapper et activer. La plateforme est modulaire et indépendante du cloud, elle ne nécessite pas de grande équipe d'ingénieurs spécialisés dans les données et n'entraîne aucune perturbation des opérations existantes. Une fois la base opérationnelle mise en place, de nouvelles sources de revenus peuvent être lancées en quelques semaines, plutôt que de devoir passer par un nouveau cycle de transformation s'étalant sur plusieurs années.

Une gouvernance adaptée aux réalités réglementaires du secteur bancaire

ArcOne BankOS™ est conçu conformément aux normes ISO 42001 relatives à l'IA responsable et fournit la couche de données régie nécessaire pour répondre aux exigences de la loi SOX, de l'OCC, du CFPB et aux dernières exigences en matière de gestion des risques de modèle définies par la norme SR 26-2. La traçabilité et l'explicabilité, prêtes pour l'audit, sont intégrées à l'architecture de la plateforme. Le catalogue Ocular AI™ intègre des fonctionnalités de surveillance des biais et de l'équité, de la toxicité, des hallucinations et de la traçabilité, garantissant ainsi que chaque décision prise par l'IA est traçable et justifiable, depuis les données jusqu'aux modèles, en passant par les agents et les processus métier, avec une auditabilité et une traçabilité totales.

Des résultats à l'échelle de l'entreprise : déjà en production

La plateforme d'ArcOne est déjà en production au sein de nombreux établissements financiers, par exemples :

une banque régionale qui utilise depuis deux ans la solution ArcOne EPM pour l'analyse des comptes et la gestion des transactions de bout en bout, avec des fonctionnalités complètes d'audit et de conformité,

une multinationale du secteur des services financiers présente dans 196 pays, où ArcOne assure la gestion en temps réel des stratégies de tarification dynamique pour l'ensemble de ses gammes de produits,

une banque internationale utilise Exceptions360™ pour automatiser de manière intelligente le processus « de l'offre à l'encaissement » afin d'éliminer les pertes de revenus, en mettant l'accent sur le rapprochement des commissions et de la facturation au sein de structures complexes comportant plusieurs entités.

Disponibilité

ArcOne BankOS™ est en production et accessible aux clients actuels et aux nouveaux clients. Enrich360™, Experience360™ et Exceptions360™ sont disponibles sous forme de produits autonomes, s'appuyant sur la plateforme Ocular AI™, et pouvant être intégrés à n'importe quel noyau bancaire ou système de gestion des revenus. ArcOne AI collabore activement avec des entreprises figurant au classement Fortune 500 et a noué des partenariats stratégiques avec des fintechs de premier plan, des fournisseurs de noyaux bancaires et des intégrateurs de systèmes. Les organisations souhaitant tester ArcOne BankOS™ sont invitées à contacter l'entreprise afin d'organiser une démonstration sur mesure.

À propos d'ArcOne AI ArcOne AI aide les secteurs fortement réglementés, notamment les établissements financiers, le secteur de l'énergie et les services collectifs, grâce à une intelligence des revenus qui leur permet d'accroître leurs bénéfices et de réduire les inefficacités opérationnelles. L'entreprise est dirigée par une équipe d'experts chargés de développer certaines des plateformes de gestion des revenus et d'intelligence artificielle les plus performantes. ArcOne AI a son siège social à Austin, au Texas, et dispose de bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde. L'entreprise bénéficie en outre de partenariats internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur arcone.com

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