توسّع مبادرة SHEIN Xcelerator في منطقة الشرق الأوسط لتمكين العلامات التجارية المحلية من التوسع عالمياً Middle East - Arabic Middle East - English SHEIN 16 يونيو, 2026, 12:08 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال المبادرة تدعم العلامات التجارية الإقليمية عبر توفير خدمات الإنتاج عند الطلب والوصول إلى شبكة التوزيع العالمية لدى "شي إن" دبي, 16 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت "شي إن"، الشركة الرائدة في التسوق الإلكتروني للأزياء والموضة وأسلوب الحياة، اليوم توسيع برنامج SHEIN Xcelerator ليشمل منطقة الشرق الأوسط، ما يمثّل خطوة محورية في النمو الدولي للبرنامج. وعقب الإطلاق الناجح في بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا، حيث تدخل المبادرة الآن إحدى أكثر أسواق الأزياء حيويةً وتأثيراً حول العالم. Continue Reading



ويواصل الشرق الأوسط تعزيز مكانته كمركز صاعد للأزياء والتجزئة، حيث تشير التوقعات إلى بلوغ قيمة سوقي الملابس والأحذية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 23 مليار دولار، و19 مليار دولار على التوالي بحلول عام 2026 [1]. ويشكّل المجتمع الشاب المواكب لصيحات الموضة، إلى جانب التبني المرتفع للتكنولوجيا الرقمية وازدهار الاقتصاد الإبداعي، أرضاً خصبة تمكّن العلامات التجارية المحلية من التوسع بسرعة. ومع رؤية العلامات التجارية الإقليمية ضمن قطاع الأزياء نحو النمو والتوسع في أسواق عالمية جديدة، يرتفع الطلب على المنصات القادرة على إبراز هويتها التجارية والإبداعية وربطها بالجماهير عبر مختلف أنحاء العالم، ينطلق برنامج SHEIN Xcelerator في المنطقة خلال هذه اللحظة المحورية للعلامات التجارية المستعدة لنقل نجاحها الإقليمي إلى الزبائن حول العالم.

ويزوّد البرنامج شركات الأزياء في الشرق الأوسط بحلول مخصصة للبيع المباشر للمستهلكين كخدمة، تشمل تلبية المنتجات وخدمات الإنتاج عند الطلب والوصول إلى منصة المبيعات العالمية التي تديرها "شي إن". ويدعم كذلك جهود كل علامة تجارية لتعزيز استراتيجية أعمالها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق، ما يمكّن المؤسسين من التركيز على تقديم إبداعاتهم إلى العالم. وتحتفظ العلامات التجارية المشاركة بالإدارة الكاملة لتوجهها الإبداعي وقراراتها التشغيلية وأولوياتها الاستراتيجية، مستفيدةً في نفس الوقت من خدمات متخصصة تساعد العلامات المستقلة على تجاوز تحديات القطاع وترسيخ توجهها نحو تحقيق نمو مستدام.

وأصبحت SUMWON Studios، المجموعة المتخصصة في الجيل الجديد من الأزياء والتي تملك علامتي MISSGUIDED وSUMWON ومقرها في إمارة دبي بدولة الإمارات، إحدى أوائل الشركاء الإقليميين المنضمين إلى المبادرة. وتخطّت الإيرادات السنوية للمجموعة 350 مليون دولار في العام 2025، وتتجه بسرعة نحو الوصول إلى مليار دولار. وتتطلع SUMWON Studios إلى مستقبل تواصل فيه الاستثمار في التكنولوجيا والمواهب وتطوير العلامات التجارية في العام 2026، ما يؤكد دور هذه المنصة في دعم العلامات التجارية الإقليمية خلال تعزيز نموها العالمي.

وقال نيتين باسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة SUMWON Studio ومؤسس MISSGUIDED: "أسسنا فريقاً يولي الأولوية للمنصات الرقمية عبر اعتماد نهج قائم على الرؤى لتلبية احتياجات الزبائن بصورة أفضل. وتتيح لنا شراكتنا مع 'شي إن' التوسّع بكفاءة، بالتوازي مع تخطي أحد التحديات الجوهرية في قطاع الأزياء وهو؛ مواءمة الإمدادات مع الطلب بشكل فوري".

ومن جانبه، قال أندرو ليو، رئيس قسم تطوير الأعمال في شركة "شي إن": "تمثّل إضافة منطقة الشرق الأوسط خطوة حاسمة في توسّع SHEIN Xcelerator تماشياً مع التزامنا بدعم العلامات التجارية المميزة، عبر الجمع بين نقاط قوتها الإبداعية وقدراتنا في مجالات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والتوزيع".

ومنذ انطلاق البرنامج عالمياً في شهر أغسطس من العام 2023، توسّع SHEIN Xcelerator إلى عدد متزايد من الأسواق، حيث أضاف 20 علامة تجارية من مختلف أنحاء العالم وحقق إيرادات تراكمية تزيد عن 580 مليون دولار بنهاية العام 2025، حيث حققت العلامات التجارية المشاركة نمواً في المبيعات بلغت نسبته 190% خلال العام الأول. ويحمل توسيع البرنامج إلى الشرق الأوسط الآن ذلك الزخم إلى إحدى أكثر المناطق نشاطاً في العالم ضمن قطاع الأزياء، ويلهم المبدعين المحليين لتوسيع مجموعاتهم، والوصول إلى جماهير جديدة، والإسهام في التأثير العالمي المتنامي للمنطقة.

-انتهى-

[1] How MENA shoppers are reshaping luxury, fashion and beauty trends in 2026 - Campaign Middle East