توفير طاقة للصحراء: Sungrow تجلب الطاقة الشمسية إلى حقول النفط في مصر

الغردقة، مصر، 1 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- تمتاز مصر بقطاع بترول راسخ منذ فترة طويلة ، والذي يلعب دورًا مركزيًا في اقتصادها. تعتبر البلاد منتجة للنفط والغاز ومركزًا إقليميًا للطاقة بسبب موقعها الاستراتيجي الذي يربط أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

تواجه صناعة البترول في مصر ، ولا سيما في الحقول الصحراوية والبحرية النائية ، تحديات كبيرة في مجال الطاقة. تعتمد العديد من المنشآت بشكل كبير على مولدات الديزل ، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، والخدمات اللوجستية المعقدة للوقود، وانبعاثات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.

Esh El Mallaha Petroleum Facility in Hurghada

وعلاوةً على ذلك ، فإن الوصول المحدود إلى طاقة الشبكة المستقرة والطلبات المتزايدة على الطاقة للمعدات الصناعية الحديثة تجعل من الكهرباء الموثوقة مصدر قلق بالغ الأهمية. الظروف البيئية القاسية، أي الحرارة الشديدة، والغبار والحمولات المتقلبة، تزيد من الضغط على أنظمة الطاقة التقليدية ، في حين أن الضغوط التنظيمية وضغوط الاستدامة تدفع المشغلين إلى تقليل الانبعاثات والانتقال إلى حلول طاقة أكثر نظافة وكفاءة.

استجابةً لهذه التحديات ، نشرت شركة "صن جرو" Sungrow ، بالشراكة مع "إيه سي أو" ACO و"كوريا إنرجي" Korra Energi ، نظامًا شمسيًا بقوة 1.4 ميغاوات في منشأة بترول "عش الملاحة" في الغردقة في الأيام الأخيرة. توفر التركيبات كهرباء نظيفة وموثوق بها ، مما يقلل من الاعتماد على الديزل مع توفير استقرار الطاقة لعمليات حرجة في بيئة صحراوية قاسية.

يستفيد المشروع من 9 محولات سلسلة من نوع SG150CX مع تكوينات بعدة أنظمة لـ "تتبع نقطة الطاقة القصوى" لتحقيق أقصى قدر من التقاط الطاقة الشمسية ، مع وجود منصة مراقبة رقمية متكاملة تسمح بتتبع الأداء في الوقت الفعلي والصيانة القائمة على الحالة ، مما يقلل من أوقات التوقف والاضطرابات التشغيلية.

"يرتكز قطاع النفط والغاز بشكل متزايد على تحسين كفاءة الطاقة والمرونة التشغيلية مع إدارة الانبعاثات والتعرض للتكاليف. يوضح هذا المشروع كيف يمكن دمج توليد الطاقة الشمسية في الموقع في أنظمة الطاقة الحالية للحد من الاعتماد على الديزل في العمليات على مستوى المنشآت."

- "آية زناتي"، الرئيس ، "إيه سي أو"

ومن المتوقع أن تولّد المنشأة الشمسية 125 ميغاواط/ساعة سنويًا، لتجنب 125 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. إلى جانب الفوائد البيئية ، فإنها تقلل من الاعتماد على الخدمات اللوجستية لوقود الديزل وتعزز الاستقرار التشغيلي؛ وهو فوز واضح لكل من الكفاءة والاستدامة.

يُظهر مشروع "عش الملاحة" أن الطاقة المتجددة يمكن أن تزدهر حتى في البيئات القاسية ، ما يضع معيارًا جديدًا لقطاع النفط والغاز في مصر ويسرّع الانتقال نحو مستقبل صناعي منخفض الكربون وفعّال من حيث التكلفة.

نبذة عن Sungrow

تُعد "صن جرو"، وهي شركة عالمية رائدة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، سبّاقة في تطوير حلول الطاقة المستدامة منذ أكثر من 29 عامًا. ووفقًا لبيانات ديسمبر 2025، ركّبت "صن جرو" أكثر من 1,000 غيغاواط من محولات الطاقة الإلكترونية حول العالم. وتحظى الشركة باعتراف من BloombergNEF باعتبارها الشركة الأكثر قابلية للتمويل عالميًا في مجال عاكسات الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة. وتسهم ابتكارات الشركة في تشغيل مشاريع الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم، بدعم من شبكة تضم 520 منفذ خدمة تضمن تجارب متميزة للعملاء. في "صن جرو"، نلتزم بتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام من خلال التكنولوجيا المتطورة وخدمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: www.sungrowpower.com/en.

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