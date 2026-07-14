صن غرو وتي يو في راينلاند تعيدان صياغة قواعد القطاع: إصدار أول معايير مؤسسية في العالم للموثوقية طويلة الأجل للعاكسات الكهربائية

ميونيخ، 14 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- خلال معرض Intersolar Europe 2026، أطلقت شركتا صن غرو وتي يو في راينلاند أول معايير كمية في العالم للموثوقية طويلة الأجل للعاكسات الكهربائية الكهروضوئية، وتشمل هذه المعايير: 2 PfG 3325 — تأهيل اختبارات الموثوقية لوحدات الترانزستور ثنائي القطب ذي البوابة المعزولة (IGBT) في أنظمة الطاقة الكهروضوئية وأنظمة محوّلات إلكترونيات القدرة، و2 PfG 3328 — الجزء الثاني: مواصفات اختبار وتقييم موثوقية منتجات إلكترونيات القدرة، الجزء الثاني: معدات تحويل القدرة (PCE).

Sungrow and TÜV Rheinland Redefine Industry Rule: World's First Inverter Long-Term Reliability Corporate Standards Released

كان كلٌّ من عاكس السلسلة SG510HX من صن غرو ووحدات IGBT المستخدمة فيه من أوائل المنتجات المعتمدة وفقًا للمعيارين، وهو ما قدّم دليلًا مبكرًا على صلاحية هذا الإطار في التطبيقات العملية.

تلبية متطلبات محطات الطاقة الكهروضوئية الحديثة

مع استمرار انتشار محطات الطاقة الكهروضوئية في بيئات تشغيل تزداد قسوة، مثل الصحاري والمواقع البحرية والمناطق شاهقة الارتفاع، اكتسب ضمان موثوقية العاكسات على مدى 25 عامًا من التشغيل أهمية متزايدة بالنسبة إلى مالكي المشاريع والمستثمرين. إلا أن منهجيات تأهيل الموثوقية القائمة لم تُصمَّم في الأصل لتغطي بالكامل ظروف التشغيل التي تزداد تنوعًا وقسوة في محطات الطاقة الكهروضوئية الحديثة، مما أوجد فجوة بين التأهيل المخبري والأداء الميداني طويل الأجل.

لمعالجة هذا التحدي، طوّرت شركتا صن غرو وتي يو في راينلاند إطارًا شاملًا لتقييم الموثوقية يتيح تقييمًا لأداء العاكس طوال عمره التشغيلي يتسم بقدر أكبر من العلمية، ويستند إلى مقاييس كمية، ويكون قابلًا للتتبّع.

من الأنظمة إلى المكوّنات: إطار موحّد للتحقق من الموثوقية

لمعالجة أوجه القصور في المعايير التقليدية، يرسي الإطار المزدوج منهجية موثوقية متينة وقابلة للقياس الكمي، تغطي كامل منظومة التحقق المتصلة من النظام إلى المكوّن.

يُعد معيار 2 PfG 3325 (معيار اختبار موثوقية IGBT ) معيارًا على مستوى المكوّن، ويتناول آليات الفشل ونماذج العمر التشغيلي لأشباه موصلات القدرة عند تعرّضها لإجهادات مثل التدوير الحراري واختبار دورات القدرة.

أما معيار 2 PfG 3328 — الجزء الثاني، فهو معيار للتحقق من الموثوقية على مستوى النظام، ويركّز على تدهور الأداء وتقييم العمر التشغيلي لوحدات العاكس الكهروضوئي الكاملة عند تعرّضها لإجهادات بيئية معقدة، ويولي أهمية خاصة للتحقق من قدرة المنتج على التكيف مع الظروف البيئية على امتداد عمره التشغيلي التصميمي.

ترسي هذه المعايير مجتمعةً سلسلة تحقق من النظام إلى المكوّن: يوفّر معيار 2 PfG 3325 أساسًا قائمًا على بيانات كمية لنمذجة الموثوقية على مستوى العاكس وتقييم المورّدين، في حين يحدّد معيار 2 PfG 3328 — الجزء الثاني إطارًا موحّدًا للتحقق على مستوى العاكس، وفق معايير قابلة للاختبار والتتبّع.

معايير جديدة مطوّرة لمواجهة ظروف التشغيل المعقدة

لمعالجة قصور المعايير التقليدية في تغطية سيناريوهات التشغيل، أُضيفت عدة بنود اختبار معزّزة ومخصّصة لظروف التشغيل المعقدة.

على مستوى النظام، يشمل معيار 2 PfG 3328 — الجزء الثاني المتانة طويلة الأجل والقدرة على التكيف مع الظروف البيئية والتشغيل المتصل بالشبكة في ظل ظروف تشغيل متنوعة، مع متطلبات إضافية مثل اختبارات تقادم معجّل لمدة 4,000 ساعة والتحقق المستمر من القدرة على الاستمرار في التشغيل أثناء انخفاض الجهد وارتفاعه ( LVRT/HVRT ).

على مستوى وحدات IGBT ، يعزّز معيار 2 PfG 3325 أساليب التأهيل التقليدية من خلال تمديد اختبار انحياز البوابة عند درجة حرارة مرتفعة ( HTGB ) إلى 168 ساعة عند 1.1 ضعف جهد البوابة–الباعث VGES ، وإضافة 500 دورة من التغيّر الحراري تحت ظروف التحميل الميكانيكي إلى متطلب التدوير الحراري القياسي البالغ 2,000 دورة.

تعزّز هذه المعايير بدرجة كبيرة التحقق من الموثوقية من خلال توسيع نطاق الاختبارات لتشمل سيناريوهات التشغيل المعقدة.

تقييم كمي للعمر التشغيلي

لتحسين التقييم الكمي للموثوقية الميدانية طويلة الأجل، تضع المعايير نماذج للعمر التشغيلي تستند إلى بيانات واسعة النطاق عن الأداء الميداني لمحطات الطاقة الكهروضوئية. تسترشد المعايير أيضًا بمعايير اختبار موثوقية مكوّنات السيارات والتحقق من الجودة، مثل VW 80000 وGMW 3172، وتعتمد منهجيات اختبار أكثر صرامة لتقييم الاستقرار طويل الأجل في ظل ظروف تشغيل معقدة.

وقال توماس هاوبت، نائب الرئيس لمنتجات الطاقة الشمسية والمنتجات التجارية في المنطقة الأوروبية لدى مجموعة تي يو في راينلاند: «يرسي هذان المعياران إطارًا منهجيًا قابلًا للتحقق لتقييم الموثوقية طويلة الأجل للعاكسات، بما يوفّر مرجعية قيّمة للمصنّعين والمستثمرين وشركات التأمين عند تقييم الأداء على امتداد دورة الحياة».

لماذا صن غرو؟

بصفتها الجهة الرائدة التي صاغت هذه المعايير، وظّفت صن غرو خبرتها الممتدة على مدى 29 عامًا في مجال إلكترونيات القدرة، إلى جانب تجربتها الواسعة في تنفيذ المشاريع عالميًا ورؤاها التشغيلية المكتسبة في ظروف مناخية وتطبيقات متنوعة. وبذلك، تقود صن غرو انتقال تقييم موثوقية العاكسات من الاستنتاجات التجريبية الذاتية إلى منهجية علمية قابلة للقياس الكمي والتحقق والتتبّع.

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