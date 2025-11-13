"Mitrade تُعمّق حضورها في الشرق الأوسط بإطلاق منصتها العربية لتداول عقود الفروقات" مع تصاعد الذهب لمستويات قياسية

القاهرة، 13 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط مرحلة جديدة من مشاركة المستثمرين الأفراد في الأسواق المالية، أعلنت شركة Mitrade ، الوسيط والمتعدد التراخيص في تداول عقود الفروقات ، عن إطلاق منصتها باللغة العربية. تعكس هذه الخطوة التزامها بتعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات المتداولين الناطقين بالعربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شهد عام 2025 عودة الذهب لتصدر المشهد كملاذ آمن للمستثمرين، محققًا مستويات قياسية في ظل التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسات وتقلبات أسعار العملات. وأفاد مجلس الذهب العالمي بارتفاع أسعار الذهب بنسبة 26% خلال النصف الأول من العام، بينما سجلت الأسعار في دولة الإمارات ارتفاعًا مماثلًا بنسبة 26%، إضافة إلى تسجيل 26 رقمًا قياسيًا جديدًا في غضون ستة أشهر، بحسب صحيفة الخليج نيوز. هذا وقد حفزت هذه البيئة السوقية المتداولين الأفراد على استكشاف فرص قصيرة الأجل، حيث توفّر عقود الفروقات مرونة عالية لإدارة التحركات المفاجئة في أسواق السلع والعملات والمؤشرات.

وقال كيفن لاي، نائب الرئيس في مجموعة ميتريد: "لم يعد المتداولون الأفراد مشاركين سلبيين في الأسواق؛ فأنشطتهم تعكس التطورات في الواقع الاستثماري وردود الفعل السريعة تجاه تغيرات السوق. وفي ظل التوترات الجيوسياسية وتقلّب الأسعار، توفر Mitrade بنية تحتية موثوقة ودعمًا محليًا يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة".

وأضاف لاي: "لطالما ركزت فرص الوصول إلى الأسواق العالمية على المؤسسات الكبرى، مما جعل المتداولين المستقلين في موقع متراجع. نحن نهدف إلى جعل التداول أكثر سهولة وشفافية في بيئة منظمة تمكن المتداولين من ممارسة نشاطهم بثقة".

في سبتمبر ، حازت Mitrade " على جائزة "أفضل وسيط جديد لعقود الفروقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025" من مجلة World Business Star . كما حصلت في أكتوبر على ترخيص FSCA في جنوب إفريقيا إثر استحواذها على شركة Fridah Asset Managers Pty Ltd ، بما يعكس التزامها بالتوسع المُنَظم عبر مختلف الأسواق العالمية.

نبذة عن مجموعة Mitrade

تُعد Mitrade منصة تداول عالمية متخصصة في عقود الفروقات، حائزة على جوائز عديدة ومرخصة من عدة هيئات دولية تشمل: هيئة السلوك المالي في جنوب أفريقيا ( FSCA – FSP 54842 )، وهيئة أسواق المال في جزر كايمان ( CIMA – SIB1612446 )، وهيئة الخدمات المالية في موريشيوس ( FSC – GB20025791 )، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ( ASIC – AFSL398528 )، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية ( CySEC – CIF438/23 ).

تربط المنصة أكثر من ستة ملايين متداول بأكثر من 800 أداة مشتقة خارج البورصة، تشمل المؤشرات والعملات والسلع وصناديق المؤشرات والأسهم. وتتميز Mitrade بتنفيذ سريع للصفقات وفروق أسعار تنافسية وواجهة استخدام سهلة الوصول من مختلف الأجهزة.

تُعد عقود الفروقات أدوات مالية معقدة تنطوي على مخاطر مرتفعة بفقدان رأس المال بسبب الرافعة المالية، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. ينبغي عليك التأكد من فهمك لطبيعة هذه العقود ومدى قدرتك على تحمل مخاطر الخسارة التي قد تتجاوز قيمة استثمارك الأولي.

هذا المقال مُقدَّم لأغراض إعلامية فقط، ولا يُشكل نصيحة مالية أو عرضًا أو طلبًا للشراء أو البيع.

تفضل بزيارة https://www.mitrade.com / لمزيد من المعلومات.

