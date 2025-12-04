اختتمت Mitrade، وسيط عقود الفروقات (CFD)، عام 2025 برخصة جديدة، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتحقيق رقم قياسي بـ 16 جائزة، وسط نمو قاعدة مستخدميها بنسبة 20%

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- تخدم Mitrade، منصة ووسيط تداول عقود الفروقات (CFD) العالمي والخاضعة للتنظيم من قِبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) وهيئة أسواق المال في جزر كايمان (CIMA) وهيئة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC) وهيئة السلوك المالي في جنوب أفريقيا (FSCA)، المتداولين في أكثر من 119 دولة. تركز المنصَّة على سهولة الوصول والشفافية والتداول المسؤول، كما أنها مدعومة بإشراف متعدد التراخيص وبرامج تعليمية شاملة.

شهدت دورة التقارير لعام 2025 توسعًا واضحًا في عدة مجالات تشغيلية وسوقية، بما في ذلك:

رخصة جديدة من هيئة السلوك المالي في جنوب أفريقيا (FSCA) ، مما يعزِّز الحضور التنظيمي لـ Mitrade

توسيع عروض المنتجات ، بزيادة عدد أدوات عقود الفروقات ( CFD ) من 500 إلى 800 .

إضافة ثلاث لغات جديدة لدعم العملاء — الألمانية، والإيطالية، والعربية — مما يرفع تغطية تجربة العملاء إلى 12 لغة .

إضافة أربع لغات جديدة للمنصَّة — التايلاندية، والإيطالية، والعربية والألمانية — لتوسيعها إلى 16 لغة .

زيادة بنسبة 20% في قاعدة المستخدمين العالمية ، من 5 ملايين إلى 6 ملايين .

مليونا تنزيل جديد للتطبيق ، ليصل إجمالي التنزيلات إلى 14.6 مليون .

ستة عشر جائزة دولية في 2025 ، ليصل إجمالي الجوائز إلى 56 جائزة، وهو أعلى مستوى تقدير سنوي للمنصَّة حتى الآن.

قال Elven Jong، الرئيس التنفيذي لـ Mitrade AU: "تُبرز هذه الإنجازات تقدمًا ملموسًا في مجالات الإشراف، وسهولة الوصول، وتفاعل المستخدمين". "استمرار توسيع نطاق المنتجات، وقدرات الدعم، والتوافق التنظيمي الواضح يواصل توجيه كيفية مشاركة مجتمع Mitrade بشكلٍ مسؤول".

تمكِّن منصَّة Mitrade البسيطة، والمدعومة بتقنية خاصة، من تنفيذ الصفقات بسرعة والوصول من أجهزة متعددة، مع واجهة مستخدم سهلة الوصول. يشكِّل نطاق السوق والدعم متعدد اللغات بيئة شاملة تتماشى مع مهمة Mitrade لتعزيز المشاركة العادلة في قطاع عقود الفروقات (CFD) العالمي.

نبذة عن Mitrade Group

تُعد Mitrade منصَّة تداول عالمية متخصصة في عقود الفروقات (CFD)، حائزة على جوائز عديدة ومرخصة من عدة هيئات دولية تشمل: هيئة السلوك المالي في جنوب أفريقيا (FSCA – FSP 54842)، وهيئة أسواق المال في جزر كايمان (CIMA – SIB1612446)، وهيئة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC – GB20025791)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC – AFSL398528)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC – CIF438/23).

تربط المنصَّة أكثر من ستة ملايين متداول بأكثر من 800 أداة مشتقة خارج البورصة، تشمل المؤشرات والعملات والسلع وصناديق المؤشرات والأسهم. وتتميز Mitrade بتنفيذ سريع للصفقات وفروق أسعار تنافسية وواجهة استخدام سهلة الوصول من مختلف الأجهزة.

تُعد عقود الفروقات (CFDs) أدوات مالية معقدة تنطوي على مخاطر مرتفعة بفقدان رأس المال بسبب الرافعة المالية، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. ينبغي عليك التأكد من فهمك لطبيعة عقود الفروقات (CFDs) ومدى قدرتك على تحمل مخاطر الخسارة التي قد تتجاوز قيمة استثمارك الأولي.

هذا المقال مُقدَّم لأغراض إعلامية فقط، ولا يُشكل نصيحة مالية أو عرضًا أو طلبًا للشراء أو البيع.

تفضَّل بزيارة https://www.mitrade.com/ لمزيد من المعلومات.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2641632/Mitrade_Logo.jpg