توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون رباعي الأطراف بين مينائي يانغبو وأبوظبي الشقيقين

هايكو، الصين، 2 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ - تقرير من مركز هاينان الإعلامي الدولي (HIMC):

بمناسبة الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات العربية المتحدة، وقّعت لجنة إدارة منطقة يانغبو للتنمية الاقتصادية مع مجموعة موانئ أبوظبي، وموانئ شركة COSCO SHIPPING (أبوظبي) المحدودة وشركة Hainan Harbor & Shipping Holding المحدودة مذكرة تفاهم في أبوظبي في 20 سبتمبر، لتعميق صلات التعاون بين ميناء هاينان للتجارة الحرة (FTP) وغيره من مناطق التجارة الحرة والموانئ في جميع أنحاء العالم.

The Management Committee of the Yangpu Economic Development Zone, the Abu Dhabi Ports Group, COSCO SHIPPING Ports（Abu Dhabi）Limited and Hainan Harbor & Shipping Holding Co., Ltd. signed a memorandum of understanding in Abu Dhabi.

وفي حفل التوقيع، صرّح Feng Fei، أمين لجنة الحزب الشيوعي لمقاطعة هاينان، أن الصين والإمارات العربية المتحدة قد طورتا شراكة استراتيجية شاملة، ضاربتين بذلك مثلًا للعلاقات في العصر الجديد. ولقد تطورت التبادلات والتعاون بين هاينان والإمارات العربية المتحدة بسرعة، إذ أصبحت علاقاتهما الاقتصادية والتجارية أوطد. إن توقيع مذكرة التفاهم هذا لا يمثل علامة فارقة مهمة في تعميق صلات التعاون فحسب، بل هو أيضًا جزء من سلسلة طويلة من إنجازات مبادرة الحزام والطريق. يعمل ميناء هاينان للتجارة الحرة (FTP) على تلبية أعلى المعايير العالمية للانفتاح، واتباع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، وإنشاء نظام سياسة يتميز بـ "التجارة والاستثمار وتدفقات رأس المال عبر الحدود الحرة والملائمة، وحركة الأشخاص دون عوائق، والنقل الممتاز، وتدفق البيانات الآمن والمنظم".

كما ذكر Feng أيضًا أن منطقة يانغبو للتنمية الاقتصادية، وهي إحدى الجهات الموقعة على مذكرة التفاهم، ومنطقة العرض التجريبي لميناء هاينان الحر التجاري، ستتعاونان مع ميناء أبوظبي لتنفيذ الاتفاق، وتبادل فرص التنمية، وتحقيق المزيد من الفوائد المتبادلة والنتائج المربحة لجميع الأطراف، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات العربية المتحدة إلى الأمام.

وقال Wang Min، رئيس مجلس إدارة مجموعة COSCO Shipping، إن مينائي أبوظبي ويانغبو يعدّان من أهم الموانئ المركزية لمجموعة COSCO Shipping في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وكذلك على الصعيد العالمي. في أبريل، أُطلق طريق شحن مباشر "يانغبو-أبوظبي" بنجاح، مما أدى إلى تطوير شبكة نقل واسعة النطاق وبعيدة المدى تربط بين الميناءين الشقيقين.

ووفقًا لمذكرة التفاهم، ستعمل الأطراف معًا على تعزيز التعاون بين ميناء يانغبو وميناء أبوظبي، وتوطيد التعاون في بناء الموانئ وخدمات الشحن والطاقة الخضراء وغيرها من المجالات ، وتعزيز القدرات وتوسيع نطاق وصول الموانئ، والتوسع المشترك في أسواق الصين والإمارات العربية المتحدة.