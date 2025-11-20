Conclusion d'un accord stratégique entre EFGH et la REGIDESO pour moderniser les paiements numériques et renforcer l'inclusion financière en République démocratique du Congo

KINSHASA, RDC, et SINGAPOUR, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Embed Financial Group Holdings (EFGH) et la Régie de Distribution d'Eau (REGIDESO SA) ont signé un accord-cadre de services pour faire progresser la transformation numérique de la société nationale des eaux de la République démocratique du Congo (RDC), moderniser la collecte des recettes et élargir l'accès aux services financiers essentiels dans tout le pays.

Dennis Ng (left), Executive Chairman of EFGH, and David Tshilumba Mutombo, Chief Executive Officer of REGIDESO, during the signing of the Master Services Agreement at the EFGH headquarters in Singapore. PICTURE: EFGH

Le partenariat associe la portée opérationnelle de la REGIDESO à l'échelle nationale et les compétences d'EFGH en matière de paiements numériques, de plateformes financières et de conception d'écosystèmes. Les deux entreprises mettront en place des canaux numériques sécurisés pour le paiement des factures, des dispositifs de protection et de nouveaux outils financiers qui rendront les paiements plus simples, plus rapides et plus accessibles pour les ménages et les entreprises.

Cette collaboration soutient les efforts plus larges de la REGIDESO pour améliorer l'expérience des clients, renforcer la résilience financière et accélérer la transition vers les services numériques dans toute la RDC.

Déclaration de la REGIDESO

David Tshilumba Mutombo, directeur général de REGIDESO SA, a déclaré :

« Aujourd'hui marque un double nouveau départ pour la REGIDESO : un nouveau départ avec un nouveau partenaire, EFGH, et un nouveau départ pour un avenir meilleur. La fonction de services financiers est essentielle pour nous, car nous sommes toujours à la recherche de possibilités d'amélioration de la levée de fonds. Nous avions besoin d'un partenaire solide, capable de travailler avec nous pour mettre en place des services financiers qui soutiennent notre mission.

Nous partageons une même volonté : agir pour le bien-être des communautés auxquelles nous fournissons nos services. Tout ce que nous entreprenons revient à ces mêmes personnes qui nous font confiance chaque jour. Ce partenariat leur est destiné. C'est pour elles que nous nous engageons.

Nous avons hâte d'ouvrir un nouveau chapitre en diversifiant nos activités. Nous remercions EFGH d'avoir accepté de travailler avec nous, et nous sommes convaincus que nous pourrons construire ensemble un avenir plus solide, meilleur et plus prospère. »

Déclaration d'EFGH

Dennis Ng, président exécutif d'EFGH, a déclaré :

« Ce partenariat est une étape significative vers la modernisation des services essentiels en RDC. La REGIDESO joue un rôle national décisif, et nous sommes honorés de soutenir sa vision grâce à des systèmes numériques qui facilitent les paiements, améliorent la transparence et renforcent la confiance des ménages dans la manière dont ils gèrent leurs factures.

Notre approche est pratique, axée sur l'impact communautaire. Nous travaillerons main dans la main avec la REGIDESO pour mettre au point des solutions sûres et accessibles, adaptées aux besoins quotidiens des personnes auxquelles nous apportons nos services. Cette collaboration est un moment important pour l'inclusion financière, qui montre notre attachement à créer de la valeur ajoutée dans tout le pays. »

Un partenariat d'ampleur nationale

Au titre de l'accord-cadre de services, la REGIDESO et EFGH déploieront conjointement des plateformes numériques et des solutions de technologie financière conformes aux réglementations nationales et aux exigences opérationnelles. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité des paiements, à élargir l'accès aux outils financiers et à mettre en place de nouveaux canaux d'engagement qui valorisent la ponctualité des paiements.

Le partenariat soutiendra également le travail de la REGIDESO avec les institutions financières et les partenaires de l'écosystème pour construire une chaîne de valeur plus connectée à travers sa base de clients et son réseau de distribution.

Les deux parties continueront à opérer dans le plein respect des lois de la République démocratique du Congo et des cadres en vigueur de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA).

À propos de REGIDESO SA

La Régie de Distribution d'Eau (REGIDESO SA) est la société nationale des eaux de la République démocratique du Congo. Son siège se trouve au 59-63 Boulevard du 30 Juin à Kinshasa. Sous l'égide de son directeur général, David Tshilumba Mutombo, elle fournit des services d'eau dans tout le pays.

À propos d'EFGH

Embed Financial Group Holdings Pte Ltd. (EFGH) est une société constituée à Singapour, dont le siège se trouve au 63 Robinson Road. EFGH développe des plateformes de paiement numérique, des infrastructures financières et des partenariats d'écosystèmes sur plusieurs territoires, notamment grâce à sa présence en République démocratique du Congo.

