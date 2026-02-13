توماس غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمياكس، يُمنح لقب الرئيس التنفيذي للعام من FOW

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 13 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ميامي الدولية القابضة (مياكس) (MIAX®) (NYSE: MIAX)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا لبناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات الأصول المتعددة، اليوم أن رئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي، توماس غالاغر، قد اختير الرئيس التنفيذي للعام في حفل جوائز FOW الدولية 2026 الذي أقيم في 12 فبراير في لندن.

يعدّ السيد غالاغر أحد المؤسسين الرئيسيين لمياكس، إذ تولّى رئاسة مجلس الإدارة في عام 2008 وقاد الشركة منذ عام 2012، عندما أُطلقت أول بورصة إلكترونية للخيارات تابعة لمياكس. ومنذ ذلك الحين، أشرف على نمو مياكس من بورصة واحدة للخيارات إلى مجموعة بورصات عالمية تشغّل حالياً ثماني بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية. وفي عام 2025، قاد السيد غالاغر الشركة خلال طرحها العام الأولي والطرح الثانوي، وإطلاق منصة التداول MIAX Futures Onyx، والإعلان عن البيع الاستراتيجي لـ %90 من MIAXdx، وإطلاق منصة تداول خيارات MIAX Sapphire® في ميامي، والاستحواذ على TISE.

قال السيد غالاغر في كلمته عند تسلّم الجائزة: "أشعر ببالغ الفخر والتكريم لحصولي على هذه الجائزة المرموقة من FOW. إن نيل هذه الجائزة يعني الكثير بالنسبة لي، إذ كان العام الماضي استثنائياً بكل المقاييس لمياكس، ويعكس المحطات البارزة التي حققناها. كما تعلمون، النجاح ليس جهداً فردياً أبداً، وأود أن أهدي هذه الجائزة إلى فريق مياكس بأكمله تقديراً لرؤيته والتزامه ومساهماته على مدى السنوات الثماني عشرة الماضية. وأود أن أتوجّه بالشكر مجدداً إلى FOW والفريق التحريري على هذا التكريم الكبير، وأهنئ الفائزين الآخرين هذا العام."

على مدى أكثر من عقدين، احتفلت جوائز FOW الدولية بالتميّز والابتكار والقيادة في صناعة المشتقات المالية العالمية. وقد أُنشئت هذه الجوائز لتكون واحدة من أكثر الجوائز موثوقية في السوق، حيث تسلّط الضوء على الشركات والأفراد الذين تُسهم إنجازاتهم في رسم مستقبل المشتقات المالية.

نبذة عن MIAX

شركة "ميامي إنترناشيونال هولدنجز إنك" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: MIAX) هي شركة مدفوعة بالتكنولوجيا رائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول والمواقع الجغرافية المتعددة. تدير شركة MIAX ثمان بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و™MIAX Futures، و"بورصة برمودا للأوراق المالية" (BSX)، والبورصة الدولية للأوراق المالية (TISE). كما تمتلك شركة MIAX أيضًا شركة Dorman Trading، وهي شركة وساطة عمومية متكاملة الخدمات للعقود الآجلة. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة موقع: .www.miaxglobal.com

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" و"مستقبل" و"خطة" أو "مُخَطط لها" و"سوف" أو "ينبغي" و"يتوقع" و"مسودة" و"في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة". نحذركم من أن هذه البيانات تستند إلى التوقعات الحالية للإدارة وتخضع للعديد من المخاطر، والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية؛ بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة Miami International Holdings, Inc. (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلًا اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل مع شركة MIAX:

المستثمرون:

[email protected]

الإعلام

[email protected]

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2635716/MIAX_new_Logo.jpg