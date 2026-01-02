تُوِّجَ منتدى الاقتصاد السياحي العالمي في هيلونغجيانغ 2025 بالنجاح وعزز مكانة ماكاو الدولية كمركز عالمي للسياحة والترفيه

هاربين، الصين, 2 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- أُقيم منتدى الاقتصاد السياحي العالمي في هيلونغجيانغ 2025 بنجاح في مدينة هاربين بمقاطعة هيلونغجيانغ. وللمرة الأولى، عُقدت الدورة الحادية عشرة من منتدى الاقتصاد السياحي العالمي (GTEF أو "المنتدى") خارج ماكاو، وقد جمعت النُخب والقادة من قطاع السياحة والقطاعات ذات الصلة من مختلف أنحاء العالم لإجراء حوارات مُثمرة، واستكشاف فرص التنمية، وبناء التعاون المبتكر تحت شعار: "قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة: لدعم الاقتصاد السياحي العالمي". لقد ضخّ المنتدى زخمًا جديدًا في الاقتصاد السياحي لمدينة ماكاو، ورفع من مكانتها الدولية كمركز عالمي للسياحة والترفيه؛ لدعم مسار تطوير المدينة لتصبح منصة رفيعة المستوى ومُنفتحةً على العالم.

تسليط الضوء على إمكانات تنمية الاقتصاد السياحي الوطني

شمل ضيوف حفل افتتاح المنتدى كلًا من: نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (CPPCC) ورئيس منتدى الاقتصاد السياحي العالمي، Ho Hau Wah؛ وأمين لجنة مقاطعة هيلونغجيانغ للحزب الشيوعي الصيني (CPC) ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بمقاطعة هيلونغجيانغ، Xu Qin؛ والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، Zurab Pololikashvili؛ وممثل الرئيس التنفيذي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة (SAR)، وأمين الشؤون الاقتصادية والمالية بحكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، والرئيس التنفيذي لمنتدى الاقتصاد السياحي العالمي، Tai Kin Ip؛ ومحافِظة حكومة الشعب بمقاطعة هيلونغجيانغ، Liang Huiling؛ ورئيس لجنة المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بمقاطعة هيلونغجيانغ، Lan Shaomin؛ ونائب رئيس اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة، Luo Laijun؛ ونائبة الرئيس والأمينة العامة لمنتدى الاقتصاد السياحي العالمي، Pansy Ho؛ إلى جانب وزراء سياحة من دول مختلفة، من بين شخصيات أخرى.

أشار Tai Kin Ip في كلمته الافتتاحية إلى أن ماكاو تواصل الاستفادة من مزاياها الفريدة التي جلبها دعم الدولة واتصالها بالعالم، مُوجَّهةً بوضعها كـ "مركز واحد، ومنصة واحدة، وقاعدة واحدة" مع اتجاه التنمية "1 + 4" لتنويع الصناعات؛ لوضع أساس متين للتنمية المستدامة. بصفته حدثًا دوليًا مرموقًا في السياحة الثقافية أُطلق أصلًا في ماكاو، فقد نجح المنتدى في إبراز تأثير ماكاو كمنصة دولية للتبادل والتعاون على مدار دوراته العشر الماضية. وللمرة الأولى من خارج ماكاو، عُقدت الدورة الحادية عشرة من المنتدى في مدينة هاربين بمقاطعة هيلونغجيانغ. لا تمثل هذه المحطة البارزة في مسيرة المنتدى دليلًا على حيويته وتأثيره كمنصة فحسب، بل تُسلط أيضًا الضوء على الإمكانات الواسعة لتطوير السياحة الوطنية والتنمية الاقتصادية.

نُخب الصناعة تناقش أربعة محاور رئيسية

تتمتع كل من هيلونغجيانغ وماكاو بموارد سياحية متميزة. شهدت الزيارات بين هيلونغجيانغ وماكاو تزايدًا ملحوظًا، بالإضافة إلى تعميق العلاقات في الاقتصاد والتجارة. في مارس هذا العام، وقّع الطرفان عددًا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة، والتكنولوجيا، والتعليم، والسياحة الثقافية، والرياضة، وغيرها من المجالات. جمعت هذه الدورة من المنتدى مشاركين مختلفين للتعاون من أجل توسيع نطاق الحيوية السياحية والاقتصادية إلى آفاق ومجالات أوسع، وهو ما يجسد إستراتيجية حكومة المنطقة الإدارية الخاصة: "التوجه شمالًا، والانطلاق جنوبًا، والتحرك غربًا، والإبحار شرقًا"؛ للاندماج مع التنمية الوطنية على مختلف الأصعدة.

تحت شعار "قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة: لدعم الاقتصاد السياحي العالمي"، جمع المنتدى أكثر من 1,000 مندوب، من بينهم مسؤولون في السياحة الثقافية، وقادة صناعيون، ورواد أعمال مشهورون، وخبراء وباحثون من البرّ الرئيسي الصيني ومن دول مختلفة. وأُجريت مناقشات مُتعمّقة حول أربعة محاور رئيسية: اقتصاد الجليد والثلج والابتكار الصناعي؛ والتمكين الثقافي وبناء العلامات التجارية؛ وقيادة الاستثمار وتطوير المشاريع؛ والتعاون العابر للحدود وفُرص الشراكة. أُقيم موقع فرعي للمنتدى في ماكاو أيضًا، حيث تم بث البرنامج الرئيسي المنعقد في مقاطعة هيلونغجيانغ بشكل مباشر؛ لإشراك عدد أكبر من المشاركين في القطاع من ماكاو. أسهم هذا البث المباشر في تفعيل التعاون والتفاعل الإقليمي بين المنطقتين.

شهد المنتدى تنظيم "جلسة ماكاو – جلسة الترويج للاستثمار السياحي في ماكاو"؛ لتعزيز مكانة ماكاو الدولية كمركز عالمي للسياحة والترفيه، ودعم التبادل والتعاون السياحي بين ماكاو وهيلونغجيانغ. وأدارت هذه الجلسةَ مديرةُ مكتب السياحة في حكومة ماكاو ونائبة رئيس منتدى الاقتصاد السياحي العالمي، Maria Helena de Senna Fernandes، واستعرضت جهود حكومة المنطقة الإدارية الخاصة لدفع إستراتيجية التنمية "1 + 4" لتحقيق تنويع اقتصادي كافٍ، وتعميق التكامل عبر قطاعات "السياحة +"، وإثراء عروض مركز السياحة والترفيه العالمي، وتشجيع التنمية السياحية عالية الجودة. شارك العديد من ممثلي المنتجعات المتكاملة وشركات السياحة في ماكاو ممارساتهم المبتكرة في تطوير تجارب السياحة والترفيه، وأظهروا تنوّع جاذبية "السياحة +" في ماكاو.

تعزيز التنمية السياحية المستدامة

منذ انطلاقه في ماكاو عام 2012، استفاد منتدى الاقتصاد السياحي العالمي من المزايا المؤسسية لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" في بناء منصة متنوعة ومتعددة الوظائف للتبادل والتعاون الدولي في مجال السياحة؛ بهدف تعزيز التنمية المبتكرة والمستدامة لاقتصاد السياحة.

تم تنظيم منتدى الاقتصاد السياحي العالمي في هيلونغجيانغ 2025 على يد حكومة الشعب بمقاطعة هيلونغجيانغ ومركز أبحاث الاقتصاد السياحي العالمي، بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة هي الجهة المُنظِّمة والمؤسِّسَة، أما وحدات التنفيذ فهي حكومة بلدية هاربين ودائرة الثقافة والسياحة بمقاطعة هيلونغجيانغ.

لمزيد من المعلومات حول منتدى الاقتصاد السياحي العالمي، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gte-forum.com.