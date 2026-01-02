Le Forum mondial sur l'économie mondiale du tourisme • Heilongjiang 2025 se conclut sur un succès et renforce le profil international de Macao en tant que centre mondial du tourisme et des loisirs

HARBIN, Chine, 2 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le Forum mondial sur l'économie du tourisme • Heilongjiang 2025 s'est tenu avec succès à Harbin, dans la province du Heilongjiang. S'aventurant pour la première fois en dehors de Macao, la 11e édition du Forum mondial de l'économie du tourisme (Global Tourism Economy Forum, GTEF ou le « Forum ») a réuni des personnalités et des dirigeants du secteur du tourisme ainsi que d'autres industries connexes venus du monde entier pour des dialogues constructifs, afin d'explorer les opportunités de développement et de forger une coopération innovante sous le thème « Nouvelles forces productives de qualité : dynamiser l'économie mondiale du tourisme ». Le Forum a donné un nouvel élan à l'économie touristique de Macao et a rehaussé le profil international de la ville en qualité de centre mondial du tourisme et des loisirs, contribuant ainsi au développement de Macao en tant que plateforme ouverte sur le monde.

Mettre en évidence le potentiel de développement de l'économie touristique nationale

Parmi les invités ayant assisté à la cérémonie d'ouverture du Forum figuraient Ho Hau Wah, vice-président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) et président du GTEF ; Xu Qin, secrétaire du Comité provincial du Heilongjiang du Parti communiste chinois (PCC) et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire provinciale du Heilongjiang ; Zurab Pololikashvili, secrétaire général d'ONU-Tourisme ; Tai Kin Ip, représentant du chef de l'exécutif de la RAS de Macao, secrétaire à l'Économie et aux Finances du gouvernement de la RAS de Macao et président exécutif du GTEF ; Liang Huiling, gouverneur du gouvernement populaire de la province du Heilongjiang ; Lan Shaomin, président du Comité provincial du Heilongjiang de la CCPPC ; Luo Laijun, vice-président de la Fédération chinoise de l'industrie et du commerce ; Pansy Ho, vice-présidente et secrétaire générale du GTEF ; ainsi que des ministres du tourisme de différents pays, parmi d'autres personnalités.

Dans son discours d'ouverture, Tai Kin Ip a souligné que Macao continuait à exploiter les avantages uniques que lui confèrent le soutien du pays et sa connectivité avec le monde. Il a également évoqué le positionnement « Un centre, une plateforme, une base » ainsi que l'orientation de développement « 1 + 4 » axée sur la diversification de l'industrie, qui visent à assurer un développement durable solide. En tant qu'évènement international prestigieux dédié au tourisme culturel lancé à l'origine à Macao, le Forum a réussi à renforcer l'impact de Macao en tant que plateforme d'échange et de coopération internationale au cours des dix dernières éditions. Pour la première fois, le Forum a quitté Macao et s'est tenu à Harbin, dans la province du Heilongjiang, à l'occasion de la 11e édition. En plus d'illustrer la vitalité et l'impact rayonnant du Forum en tant que plateforme, cette étape majeure a également mis en évidence le vaste potentiel du tourisme national et du développement économique.

Les personnalités du secteur ont discuté de quatre piliers clés

Le Heilongjiang et Macao possèdent chacun des ressources touristiques spécifiques. Les visites se font de plus en plus fréquentes entre le Heilongjiang et Macao, qui entretiennent également des relations de plus en plus étroites dans les secteurs de l'économie et du commerce. En mars dernier, les deux parties ont signé plusieurs accords de coopération et mémorandums d'accord, renforçant leur coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de la technologie, de l'éducation, du tourisme culturel et des sports, entre autres. Cette édition du forum a rassemblé différents participants en vue d'une collaboration visant à étendre le tourisme et la vitalité économique à un paysage et à des domaines plus vastes, afin d'incarner la stratégie du gouvernement de la RAS « Aller vers le nord, descendre vers le sud, aller vers l'ouest, naviguer vers l'est » et de s'intégrer au développement national sous différentes formes.

Sous le thème « Nouvelles forces productives de qualité : dynamiser l'économie mondiale du tourisme », le forum a rassemblé plus de 1 000 délégués, dont des responsables du tourisme culturel, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs renommés, des experts et des universitaires de Chine continentale et d'autres pays. Des discussions approfondies ont été menées autour des quatre piliers clés suivants : économie de la glace et de la neige et innovation industrielle ; autonomisation culturelle et développement des marques ; leadership en matière d'investissement et développement de projets, et ; opportunités de collaboration et de coopération transfrontalières. Une antenne a également été mise en place à Macao, où le programme principal de l'évènement au Heilongjiang a été retransmis en direct afin d'impliquer davantage de participants de l'industrie de Macao. La diffusion en direct a également permis d'actualiser la collaboration et l'interaction régionales entre les deux lieux.

La « Séance spéciale Macao - Séance de promotion des investissements touristiques à Macao », présentée lors du forum, a eu pour objectif de renforcer le profil international de Macao en tant que haut lieu mondial du tourisme et des loisirs, et de favoriser les échanges et la coopération touristiques entre Macao et le Heilongjiang. Maria Helena de Senna Fernandes, directrice de l'Office du tourisme du gouvernement de Macao et vice-présidente du GTEF, a modéré la séance et expliqué les efforts du gouvernement de la RAS pour faire avancer la stratégie de développement « 1 + 4 » et pour parvenir à une diversification économique adéquate, ainsi qu'à une intégration entre les secteurs impliqués dans l'initiative « tourisme + », en vue d'enrichir les offres de ce haut lieu mondial du tourisme et des loisirs qu'est Macao, et d'y promouvoir un développement touristique de haute qualité. Plusieurs représentants des centres de villégiature intégrés et d'entreprises touristiques de Macao ont fait part de leurs pratiques innovantes en matière de développement d'expériences de tourisme et de loisirs, ainsi que de la diversité de l'attrait de Macao en termes de « tourisme + ».

Favoriser le développement d'un tourisme durable

Depuis sa création à Macao en 2012, le GTEF tire parti des avantages institutionnels de l'initiative « Un pays, deux systèmes » pour créer une plateforme diversifiée et multifonctionnelle d'échange et de coopération en matière de tourisme international, afin de promouvoir le développement innovant et durable de l'économie du tourisme.

Le Forum sur l'économie mondiale du tourisme • Heilongjiang 2025 a été organisé par le gouvernement populaire de la province du Heilongjiang et le Centre de recherche sur l'économie mondiale du tourisme, en collaboration avec ONU Tourisme. Le gouvernement de la RAS de Macao a été l'organisateur fondateur, tandis que les unités d'exécution ont été le Gouvernement populaire municipal de Harbin et le Département de la Culture et du Tourisme de la province du Heilongjiang.

Pour plus d'informations sur le GTEF, veuillez consulter le site : www.gte-forum.com.