Global Tourism Economy Forum • Heilongjiang 2025 culmineert in succes en verhoogt het internationale profiel van Macao als wereldcentrum van toerisme en recreatie

HARBIN, China, 2 januari 2026 /PRNewswire/ -- Global Tourism Economy Forum • Heilongjiang 2025 werd met succes gehouden in Harbin, provincie Heilongjiang. Deelfde editie van het Global Tourism Economy Forum (GTEF of het "Forum"), dat voor het eerst buiten Macao plaatsvond, bracht elites en leiders uit het toerisme en andere aanverwante sectoren van over de hele wereld bijeen voor zinvolle dialogen, om ontwikkelingskansen te verkennen en innovatieve samenwerking te smeden onder het thema "New Quality Productive Forces: Powering the Global Tourism Economy". Het forum gaf een nieuwe impuls aan de toeristische economie van Macau en verhoogde het internationale profiel van de stad als een wereldcentrum van toerisme en recreatie, ter ondersteuning van de ontwikkeling van de stad tot een platform op hoog niveau dat zich openstelt voor de wereld.

Het ontwikkelingspotentieel van de nationale toeristische economie benadrukken

De openingsceremonie van het forum werd bijgewoond door onder meer Ho Hau Wah, vicevoorzitter van het Nationaal Comité van de Politieke Raadgevende Conferentie van het Chinese Volk (CPPCC) en Ho Hau Wah, voorzitter van het GTEF; Xu Qin, secretaris van het provinciecomité Heilongjiang van de Communistische Partij van China (CPC) en voorzitter van het Permanent Comité van het Volkscongres van de provincie Heilongjiang; Zurab Pololikashvili, secretaris-generaal van het VN-toerisme; en de vertegenwoordiger van de directeur-generaal van Macao. SAR, secretaris voor economie en financiën van de regering van de SAR Macao en uitvoerend voorzitter van GTEF, Tai Kin Ip; gouverneur van de Volksregering van de provincie Heilongjiang, Liang Huiling; voorzitter van het provinciecomité Heilongjiang van CPPCC, Lan Shaomin; vicevoorzitter van de All-China Federation of Industry and Commerce, Luo Laijun; vicevoorzitter en secretaris-generaal van GTEF, Pansy Ho, alsmede ministers van toerisme uit verschillende landen, onder andere personen.

Tai Kin Ip merkte in zijn openingsrede op dat Macau zijn unieke voordelen blijft benutten die voortkomen uit de steun van het land en zijn connectiviteit met de wereld, gericht op de positionering als "One Centre, One Platform, One Base" en de "1 + 4" -ontwikkelingsrichting voor diversificatie van de industrie om een solide basis te leggen voor duurzame ontwikkeling. Als een prestigieus internationaal culturele toerisme-evenement dat oorspronkelijk in Macao werd gelanceerd, leverde het Forum de afgelopen tien edities met succes de impact van Macao als een internationaal uitwisselings- en samenwerkingsplatform. Het Forum werd voor het eerst buiten Macao gehouden en werd voor de11e editie gehouden in Harbin, provincie Heilongjiang. Deze belangrijke mijlpaal op de weg vertegenwoordigt niet alleen de vitaliteit en uitstralende impact van het Forum als platform, maar benadrukt ook het enorme potentieel van het nationale toerisme en de economische ontwikkeling.

Industrie-eliten bespreken vier belangrijke pijlers

Heilongjiang en Macao beschikken elk over onderscheidende toeristische middelen. Bezoeken tussen Heilongjiang en Macao zijn steeds frequenter geworden, met ook nauwere relaties in economie en handel. In maart hebben de twee partijen verschillende samenwerkingsovereenkomsten en memoranda van overeenstemming ondertekend om onder meer de samenwerking op het gebied van economie en handel, technologie, onderwijs, cultureel toerisme en sport te versterken. Deze editie van het Forum bracht verschillende deelnemers samen voor samenwerking om het toerisme en de economische vitaliteit uit te breiden naar een breder landschap en gebieden, wat de strategie van de SAR-regering om "Noordwaarts, Zuidwaarts, Westwaarts, Oostwaarts" te integreren met de nationale ontwikkeling in verschillende aspecten belichaamt.

Onder het thema "New Quality Productive Forces: Powering the Global Tourism Economy" verzamelde het Forum meer dan 1.000 afgevaardigden, waaronder culturele toeristische functionarissen, industriële leiders, gerenommeerde ondernemers, experts en geleerden van het Chinese vasteland en verschillende landen. Er werden diepgaande besprekingen gevoerd over de onderwerpen van de volgende vier pijlers: Ice-Snow Economy & Industrial Innovation, Cultural Empowerment & Brand Building, Investment Leadership & Project Development en Cross-border Collaboration & Cooperation Opportunities. Er werd ook een vestiging in Macao opgericht, waar het hoofdprogramma op de belangrijkste locatie in Heilongjiang live werd uitgezonden om meer deelnemers uit Macao te betrekken. De live uitzending realiseerde ook regionale samenwerking en interactie tussen de twee plaatsen.

Tijdens het forum werd de "Macao-sessie voor de bevordering van investeringen in toerisme in Macao" gehouden om het internationale profiel van Macao als een wereldcentrum voor toerisme en recreatie te verbeteren en de uitwisseling en samenwerking op het gebied van toerisme tussen Macao en Heilongjiang te bevorderen. Maria Helena de Senna Fernandes, directeur van het toerismebureau van de regering van Macao en vicevoorzitter van de GTEF, was de moderator van de bijeenkomst en heeft uitgebreid ingegaan op de inspanningen van de regering van de SAR om de ontwikkelingsstrategie "1 + 4" voor adequate economische diversificatie naar voren te sturen, de integratie tussen de sectoren van "toerisme +" te verdiepen, het aanbod van het wereldcentrum voor toerisme en recreatie te verrijken en de ontwikkeling van toerisme van hoge kwaliteit te bevorderen. Verscheidene vertegenwoordigers van de geïntegreerde resorts en toeristische bedrijven van Macau deelden hun innovatieve praktijken in het ontwikkelen van toeristische en recreatieve ervaringen en manifesteerden de diversiteit van Macau van "toerisme +" aantrekkingskracht.

De duurzame ontwikkeling van het toerisme bevorderen

Sinds de oprichting in Macau in 2012 heeft GTEF gebruik gemaakt van de institutionele voordelen van "Eén land, twee systemen" om een divers en multifunctioneel platform voor internationale uitwisseling en samenwerking op het gebied van toerisme op te bouwen en de innovatieve en duurzame ontwikkeling van de toeristische economie te bevorderen.

Het Global Tourism Economy Forum • Heilongjiang 2025 werd georganiseerd door de Volksregering van de provincie Heilongjiang en het Global Tourism Economy Research Centre in samenwerking met het UN Tourism. De SAR-regering van Macao is de oprichtende organisator, terwijl de uitvoerende eenheden de gemeentelijke volksregering van Harbin en het ministerie van Cultuur en Toerisme van de provincie Heilongjiang zijn.

Meer informatie over het GTEF vindt u op de website www.gte-forum.com.