Airtel Money lance une plateforme d'argent mobile de nouvelle génération, conçue nativement pour le nuage et alimentée par mobiquity® Pay de Comviva

LE CAP, Afrique du Sud, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Airtel Money, la branche d'Airtel Africa spécialisée dans l'argent mobile, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme d'argent mobile de nouvelle génération, conçue nativement pour le nuage et alimentée par mobiquity® Pay de Comviva, sur les marchés d'Airtel Africa.

Ce déploiement stratégique marque le début d'un programme de transformation numérique à l'échelle du continent, pensé pour redéfinir la prestation de services financiers en faveur des 49,8 millions de clients d'Airtel Money. Le déploiement, qui a commencé au Kenya, s'étendra à plusieurs autres marchés d'Airtel Africa au cours de l'année à venir.

La nouvelle plateforme améliore l'efficacité opérationnelle et l'évolutivité en ouvrant une gamme élargie de services de technologie financière qui positionnent Airtel Money comme un écosystème financier numérique complet. Riche de plus de 50 fonctionnalités avancées et de plus de 120 API ouvertes, elle favorise une intégration rapide des partenaires, des cycles d'innovation plus courts et la création de nouveaux flux de revenus dans le réseau panafricain d'Airtel Money.

Construite sur une architecture axée sur la sécurité, la plateforme intègre des mesures de protection de pointe, notamment l'identité fédérée et l'authentification multifactorielle, qui garantissent la confiance, la résilience et la conformité réglementaire pour des millions de clients. Elle permettra d'améliorer les interfaces utilisateur, les capacités de libre-service, ainsi que de faciliter les transferts internationaux d'argent.

Le directeur général d'Airtel Money, Ian Ferrao, a déclaré : « Il ne s'agit pas seulement d'une mise à niveau technologique, mais d'une transformation complète de la manière dont nous répondons aux besoins de nos clients. Avec mobiquity® Pay de Comviva, nous jetons les bases d'un écosystème financier prêt pour l'avenir, nous accélérons l'inclusion financière et nous créons davantage de possibilités pour les personnes et les entreprises à travers l'Afrique. »

Le directeur général de Comviva, Rajesh Chandiramani, a ajouté : « Nous sommes fiers de nous associer à Airtel Money pour ce parcours de transformation. Ce déploiement natif dans le nuage est un catalyseur au service de l'inclusion financière, qui fait accéder des millions de personnes à des services financiers numériques sécurisés, fluides et innovants. En combinant architecture de pointe et automatisation intelligente, nous donnons aux opérateurs les moyens de stimuler une croissance durable et de faire émerger des perspectives socioéconomiques à grande échelle. »

À propos d'Airtel Africa

Airtel Africa est l'un des principaux prestataires de services de télécommunications et d'argent mobile, présent dans 14 pays d'Afrique subsaharienne. Airtel Africa fournit à ses 161,1 millions de clients une offre intégrée de services mobiles nationaux et internationaux de téléphonie et de données ainsi que des services d'argent mobile. Conformément à son objectif, la stratégie de l'entreprise se concentre sur l'amélioration de l'expérience des clients dans l'ensemble de sa zone d'activité et sur le développement de l'inclusion numérique et financière afin de transformer la vie des Africains.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.airtel.africa/

