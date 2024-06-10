ثورة علمية في الهند: اتعقاد ندوة الطب الدقيق التجديدي الحيوي في حيدر أباد

حيدر أباد، الهند، 10 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- كانت ندوة الطب الدقيق التجديدي الحيوي، التي عُقدت في الفترة من 18-20 مايو 2024، في فندق Le Méridien في حيدرآباد، لحظة فارقة في رحلة علاج الخلايا في الهند.

ترَأَّس الأستاذ الدكتور Mike Chan، رئيس ومؤسس مجموعة العافية البيولوجية الأوروبية EWBG))، هذا الحدث، الذي سلط الضوء على التقدم في الطب الدقيق بالإضافة إلى الإمكانات التحويلية للعلاجات الفردية، مما أدى إلى عودة مجموعة EWBG للمرة الأولى إلى الهند في قفزة هائلة بعد زيارتها الأولى في عام 2006.

تُركز هذه العودة في المقام الأول على التعليم والبحث وإنتاج المستحضرات الصيدلانية الحيوية، بالتعاون مع المؤسسات البحثية في الهند مثل مجلس البحوث العلمية والصناعية - مركز البيولوجيا الخلوية والجزيئية (CSIR-CCM) ومركز حضانة Atal (AIC)، ومركز المنصات الخلوية والجزيئية (C-CAMP) في بنغالورو، والمعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات (IIIT) في حيدر أباد، وغيرها.

وقد أدى إدخال تطبيق LOOP للهاتف المحمول إلى تحسين التعاون والشفافية في أبحاث العلاج بالخلايا، وتم تطويره لربط الأطباء والمرضى والعلماء الهنود.

ناقش المتخصصون المرموقون، بما في ذلك الأستاذ الدكتور Ravi Tej Allam، الرئيس التنفيذي لشركة EWBG Bharat، والخبراء؛ الأستاذ الدكتور Dmytro Klokol، والأستاذة الدكتورة Olha Nishkumai، والأستاذة الدكتورة Margaryta Iemelianova، والأستاذ الدكتور Simon Yefimov، العلاج التجديدي الحيوي لأمراض القلب وأمراض الكبد والفشل الكلوي والحروق الشديدة والتهاب المفاصل.

وصرح الأستاذ الدكتور Mike Chan، قائلًا "العلاج الخلوي هو هدية من الله إلى البشرية حيث أصبح هناك تجديدًا للأعضاء باستخدام تقنية طبية متقدمة".

وفي نفس الشأن أيضًا، يَسُر EWBG أن تعلن عن تشكيل فرع هندي للرابطة الدولية للعلاج بالخلايا الجذعية في أوروبا IACT))، والرابطة الدولية لزراعة الخلايا الجذعية في الولايات المتحدة الأمريكية (IASCT) والجمعية الأوروبية للوقاية والطب التجديدي ومكافحة الشيخوخة (ESAAM).

تنوي EWBG فتح منشأة إنتاج في الهند لتشخيص العلاج بالخلايا، مما يجعل العلاجات بأسعار في المتناول ويُسهل الحصول عليها، خاصة في المناطق الفقيرة.

تشمل مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) التابعة لـ EWBG المساعدة الطبية للجنود والرياضيين الهنود في الخطوط الأمامية ودعم الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان من بين المُكرمين السيد Pavan Kalyan، رئيس حزب Janasena، والأمين العام، السيد Bolisetty Satyanarayana، اللّذيْن تبرعا بأرض في ولاية أندرا براديش لمصنع إنتاج شركة European Wellness، وكذلك السيد A.M. Rathnam، منتج أفلام وشاعر غنائي وكاتب سيناريو ومخرج معروف بأعماله في السينما في التيلجو والتاميلية.

كان هذا الحدث بمثابة لحظة رائدة في الطب التجديدي الحيوي، مما مهد الطريق للتعاون الصحي في جميع أنحاء العالم.

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