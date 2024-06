Séminaire sur la médecine bio-régénérative de précision à Hyderabad : Un moment tournant pour l'Inde

HYDERABAD, Inde, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le séminaire sur la médecine bio-régénérative de précision, qui s'est tenu du 18 au 20 mai 2024 au Méridien à Hyderabad, a marqué un tournant dans le parcours de l'Inde en matière de traitement cellulaire.

Le professeur Dr Mike Chan, président et fondateur de l'European Wellness Biomedical Group (EWBG), a présidé l'événement, qui a mis en évidence les progrès de la médecine de précision ainsi que le potentiel transformateur des thérapies individualisées. L'événement a marqué le premier retour de l'EWBG en Inde depuis après sa première visite en 2006.

Ce retour en force est principalement axé sur l'éducation, la recherche et la production biopharmaceutique, coopérant avec des organisations de recherche indiennes telles que l'Atal Incubation Centre (AIC) du Council of Scientific & Industrial Research- Centre for Cellular & Molecular Biology (CSIR-CCM), le Centre for Cellular and Molecular Platforms (C-CAMP) à Bengaluru, l'International Institute of Information Technology (IIIT) d'Hyderabad, et d'autres encore.

Le lancement de l'application mobile LOOP, qui a été développée pour relier les médecins, les patients et les scientifiques d'Inde, a amélioré la coopération et la transparence dans la recherche sur la thérapie cellulaire.

Des spécialistes estimés, dont le professeur Dr Ravi Tej Allam, PDG d'EWBG Bharat, et les experts Dr Dmytro Klokol, Dr Olha Nishkumai, Dr Margaryta Iemelianova et Dr Simon Yefimov, ont discuté des applications de la thérapie bio-régénérative dans les maladies cardiaques, les maladies hépatiques, l'insuffisance rénale, les brûlures graves et l'arthrite.

« La thérapie cellulaire peut faire des miracles en permettant la régénération d'organes grâce à une technique médicale avancée », a déclaré le professeur Dr Mike Chan.

Dans le même ordre d'idées, l'EWBG est également ravi d'annoncer la formation des branches indiennes de l'Association of Stem Cell Therapy, Europe (IACT), de l'International Association for Stem Cell Transplantation, USA (IASCT) et de l'European Society for Preventive, Regenerative, and Anti-Aging Medicine (ESAAM).

L'EWBG a l'intention d'ouvrir une usine de production en Inde dédié au diagnostic des thérapies cellulaires, rendant les traitements abordables et accessibles, en particulier dans les zones défavorisées.

Les initiatives de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) d'EWBG comprennent une aide médicale pour les soldats indiens de première ligne et les athlètes, ainsi qu'un soutien aux jeunes ayant des besoins spéciaux.

À l'occasion de l'événement, un hommage a été rendu à M. Pavan Kalyan, président du parti Janasena, et son secrétaire général, M. Bolisetty Satyanarayana, qui a fait don de terrains dans l'Andhra Pradesh pour l'usine de production d'European Wellness, ainsi qu'à M. A.M. Rathnam, célèbre producteur de films, parolier et scénariste, et réalisateur connu pour ses films en télougou et en tamoul.

Cet événement a été un moment décisif dans la médecine bio-régénérative, ouvrant la voie à une collaboration mondiale en matière de santé.

Contact pour les médias :

Équipe des médias d'EW Group, [email protected]