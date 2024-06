Durchbruch in Indien: Seminar über bioregenerative Präzisionsmedizin in Hyderabad

HYDERABAD, Indien, 11. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Das Bio Regenerative Precision Medicine Seminar, das Seminar zur bioregenerativen Präzisionsmedizin, das vom 18. bis 20. Mai 2024 im Le Méridien in Hyderabad stattfand, war ein Wendepunkt auf Indiens Weg zur Zellbehandlung.

Prof. Dr. Mike Chan, Vorsitzender und Gründer der European Wellness Biomedical Group (EWBG), leitete die Veranstaltung, auf der die Fortschritte in der Präzisionsmedizin sowie das transformative Potenzial individualisierter Therapien hervorgehoben wurden, womit die EWBG nach ihrem ersten Besuch in Indien im Jahr 2006 bei ihrer aktuellen Rückkehr einen enormen Sprung machte.

Bei dieser Rückkehr dreht sich in erster Linie alles um Bildung, Forschung und biopharmazeutische Produktion. Dabei kooperiert die EWBG mit Forschungseinrichtungen in Indien wie dem Atal Incubation Centre (AIC) des Council of Scientific & Industrial Research Centre for Cellular & Molecular Biology (CSIR-CCM), dem Centre for Cellular and Molecular Platforms (C-CAMP) in Bengaluru, dem International Institute of Information Technology (IIIT) Hyderabad und anderen.

Die Einführung der LOOP-Mobilanwendung, die entwickelt wurde, um indische Ärzte, Patienten und Wissenschaftler miteinander zu verbinden, verbesserte die Zusammenarbeit und Transparenz in der Zelltherapieforschung.

Angesehene Fachleute, darunter Prof. Dr. Ravi Tej Allam, CEO der EWBG Bharat, und die Experten Prof. Dr. Dmytro Klokol, Prof. Dr. Olha Nishkumai, Prof. Dr. Margaryta Iemelianova und Prof. Dr. Simon Yefimov, diskutierten über bioregenerative Therapien für Herzerkrankungen, Lebererkrankungen, Nierenversagen, schwere Verbrennungen und Arthritis.

„Die Zelltherapie ist ein Geschenk des Himmels für die Menschheit, denn sie ermöglicht die Regeneration von Organen mit einer fortschrittlichen medizinischen Technik", erklärte Prof. Dr. Mike Chan.

In diesem Zusammenhang freut sich die EWBG auch über die Gründung einer indischen Zweigstelle der International Association of Stem Cell Therapy, Europe (IACT), der International Association for Stem Cell Transplantation, USA (IASCT) und der European Society for Preventive, Regenerative, and Anti-Aging Medicine (ESAAM).

Die EWBG beabsichtigt, in Indien eine Einrichtung für Zelltherapiediagnostik zu eröffnen, um Behandlungen erschwinglich und zugänglich zu machen, insbesondere für arme Regionen.

Zu den Initiativen der EWBG im Rahmen der sozialen Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) gehören medizinische Hilfe für indische Soldaten an der Front, Sportler und die Unterstützung von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen.

Pavan Kalyan, Vorsitzender der Janasena-Partei, und sein Generalsekretär Bolisetty Satyanarayana, der ein Grundstück in Andhra Pradesh für die Produktionsstätte von European Wellness gespendet hat, gehörten ebenso zu den im Rahmen der Veranstaltung Geehrten wie A.M. Rathnam, ein bekannter Filmproduzent, Texter, Drehbuchautor und Regisseur, der für seine Werke im Telugu- und Tamil-Kino bekannt ist.

Dieses Ereignis war ein bahnbrechender Moment auf dem Gebiet der bioregenerativen Medizin und ebnete den Weg für eine weltweite Zusammenarbeit im Gesundheitswesen.

