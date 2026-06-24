جامعة نيو هيفن - الرياض تكشف عن التصميم المبتكر لكلية الأعمال والابتكار الرقمي

الرياض، المملكة العربية السعودية، 24 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- كشفت جامعة نيو هيفن – الرياض (NHU-Riyadh) عن تصميم أولى كلياتها، كلية الأعمال والابتكار الرقمي، التي ستفتتح أبوابها هذا الخريف في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية (مدينة مسك) في الرياض. تم إعداد التصميم بواسطة شركة Kampus، وهي استوديو بريطاني متخصص في التصميم التعليمي القائم على الأدلة.

يقدم الحرم الجامعي نموذجًا جديدًا للكلية صُمم ليتماشى مع مفهوم جديد للتعليم، حيث سيضم قاعات دراسية ومساحات للمذاكرة ومناطق مشتركة جرى تصميمها وفقًا لأساليب تعلم الطلاب، بالاعتماد على منهجية Kampus القائمة على الأدلة فيما يتعلق بالراحة الصوتية، والإضاءة، وخطوط الرؤية، والمواد المستخدمة، والتصميم الشامل. والنتيجة هي حرم جامعي تشكّل تصميمه بقدر ما سيتعلمه الطلاب، بالطريقة التي سيتعلمون بها.

وقد طورت Kampus معايير تصميم تعليمية قائمة على الأدلة للبيئات التعليمية، واضعةً مقاييس قابلة للقياس للراحة الصوتية، والإضاءة، وخطوط الرؤية، والشمولية، بما يتجاوز متطلبات البناء التقليدية. يقوم الاستوديو بتصميم كل مشروع إلى جانب المتخصصين في الصوت والإضاءة ويطبق مبادئ التصميم الشامل في جميع أعماله. في جامعة نيو هيفن – الرياض NHU-Riyadh))، جرى تطبيق هذه المعايير بما يتناسب مع متطلبات إعداد الجيل القادم من الكفاءات السعودية.

قال Jens Frederiksen، الحاصل على درجة الدكتوراه، رئيس جامعة نيو هيفن: "لقد سعينا إلى بناء نوع جديد من الكليات لمنظومة تعليمية جديدة". "وهذا يعني أن نكون على القدر نفسه من الدقة والتخطيط الاستراتيجي فيما يتعلق بالمكان الذي سيتعلم فيه طلابنا، كما هو الحال مع ما سيتعلمونه. وتقدم Kampus إلى جامعة نيو هيفن – الرياض (NHU-Riyadh) منهجية متخصصة في تصميم مساحات التعلم القائمة على الأدلة. وسيشعر طلابنا بهذا الفرق منذ اليوم الأول".

وقال Leo Lester، الحاصل على درجة الدكتوراه، نائب الرئيس الأول لجامعة نيو هيفن – الرياض: "يمثل التعلم التجريبي السمة المميزة لتعليم جامعة نيو هيفن (NHU-Riyadh)". "فطلابنا يتعاونون، ويبتكرون، ويقدمون العروض، ويعملون مع جهات القطاع الصناعي. ولذلك ينبغي أن تُصمم المساحات التعليمية بما يدعم التجارب التعليمية التفاعلية الغامرة، لا أن تكون مجرد قاعات للاستماع إلى المحاضرات. وقد صممت Kampus كليةً تعكس بالفعل الطريقة التي نُدرّس بها".

نبذة عن جامعة نيو هيفن – الرياض

يفتتح الفرع الدولي لجامعة نيو هيفن في المملكة العربية السعودية أبوابه في خريف عام 2026 بكلية الأعمال والابتكار الرقمي، وهي الأولى من بين ثلاث كليات مخطط إنشاؤها في المملكة. تحمل الجامعة ترخيصًا لفرع جامعي أجنبي صادرًا عن وزارة التعليم، كما أنها معتمدة من قبل لجنة نيو إنجلاند للتعليم العالي.